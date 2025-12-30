Rakušan (STAN): Andrej Babiš se snaží státní správu privatizovat

31.12.2025 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu zákona o státních zaměstnancích

Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Návrh zákona o státních zaměstnancích Babišovy vlády je pokusem o rychlou destrukci státu jako instituce, odolávající výkyvům politické moci. Andrej Babiš se snaží státní správu privatizovat.

Změna, kterou narychlo tlačí jeho vláda, má umožnit vyhazovy nepohodlných odborníků a jejich nahrazení loajálními kývači. Jde tedy přímo proti trendu odpolitizování státní správy, který jsem jako ministr vnitra prosadil v rámci služebního zákona za naší vlády.

Tvrdě se proti tomu postavíme ve sněmovně.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
