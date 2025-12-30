Rakušan (STAN): Andrej Babiš se snaží státní správu privatizovat

Návrh zákona o státních zaměstnancích Babišovy vlády je pokusem o rychlou destrukci státu jako instituce, odolávající výkyvům politické moci. Andrej Babiš se snaží státní správu privatizovat.
Změna, kterou narychlo tlačí jeho vláda, má umožnit vyhazovy nepohodlných odborníků a jejich nahrazení loajálními kývači. Jde tedy přímo proti trendu odpolitizování státní správy, který jsem jako ministr vnitra prosadil v rámci služebního zákona za naší vlády.
Tvrdě se proti tomu postavíme ve sněmovně.
