Na léto se jemně rozvolní, slibuje epidemiolog Maďar. Ale roušky se neodloží. A velké akce možná příští jaro

Epidemiolog Rastislav Maďar, jenž je členem Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), začal opět působit ve veřejném prostoru – radí ministrovi i dalším politikům ke koronavirové situaci. Ta by se podle něj mohla v příštích měsících výrazně zlepšit a být pod kontrolou; politici si podle jeho slov už netroufnou virus podcenit. První větší společenské akce by mohly přijít až příští rok na jaře, řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Chválil postoje šéfa resortu Jana Blatného (za ANO), jenž ukazuje svou sílu.

reklama

Loni v srpnu se epidemiolog Maďar sám vzdal pozice poradce ministra – proto, že podle něj politici dost nerespektovali rady epidemiologů. Dnes se podle jeho slov přístup politiků značně změnil. „Na to, že je skupina MeSES nová, tak jsem až překvapený, jak se jí naslouchá,“ oznámil, že ministr Blatný na stanoviska MeSES bere ohled, nová hlavní hygienička se prý rovněž ptá na názor.

Zajímá se prý i premiér Andrej Babiš i zástupci z opozice. „Nejsme nijak politicky navázáni na vládu, mohou se nás zeptat i další politici. Například když se nás zeptá koalice SPOLU, ať vytvoříme tabulku, tak jim poradíme. Ale neznamená to, že se politicky angažujeme,“ podotkl Maďar.

Příčinou zájmu o názory epidemiologů jsou podle Maďara obavy z podcenění epidemické situace. „Změnilo se hlavně to, že politici už si netroufnou virus tak podcenit, jako tomu bylo například v létě. Teď už všichni viděli, co dokáže virus udělat, kam nás to dostalo. Ty suverénní řeči typu ‚Kde máte ty mrtvé?‘ a podobně, ty už nezazní, protože jich máme 25 tisíc. Teď už naslouchají,“ sdělil.

Maďar neočekává, že by přišel další tvrdý lockdown. „Myslím si, že nepřijde. Není k tomu politická vůle. Vláda před měsícem vyhlásila děravý lockdown a vůbec neřekla, kam tím směřuje a co bude následovat. Když lidem neřeknete, kam směřujeme, tak jak po nich chcete, aby spolupracovali? Jediná cesta, jak získat důvěru zpět, je poctivost, čestnost, otevřenost a dobrá komunikace,“ upozornil.

Celý rozhovor ZDE

Oproti loňskému jaru ale můžeme být trochu odvážnější. Hrajeme s novými proměnnými. „To je zaprvé promořenost populace – protilátky po prodělané nemoci může mít až 4,5 milionu lidí. Potom je to stoupající proočkovanost alespoň jednou dávkou. To se nám promítne do kolektivní imunity. To jsou klíče k tomu, abychom mohli rozvolnit na vyšších hodnotách, než bychom si troufli bez očkování,“ pokračoval Maďar.

Psali jsme: Epidemiolog Maďar na CNN zkritizoval, co mohl. Teď ukážeme, jak mluvil o Češích v červnu 2020, kdy u toho Američané nesvítili

Lidé na roušky kašlou. Nápad vlády skončí mrtvými, bojí se Maďar. Obchody by teď nechal zavřené

Po Velikonocích podle něj bude možné celkem úspěšně opustit omezení pohybu mezi okresy a noční zákaz vycházení. „Některé maloobchody se ani zavírat nemusely, ale když už jsou zavřené, tak je celospolečenská dohoda, že se jako první otevřou školy. Možná by s nimi už mohly otevřít i obchody s oblečením a s obuví,“ zmínil.

Léto rozhodně nebude jako to loňské ohledně úrovně opatření. „Letos už se nebude experimentovat. Roušky se budou držet alespoň uvnitř i v létě. Co se týče cestování, tak tam bude sílit tlak jižních zemí. Covid pas bude získávat čím dál větší podporu.“ odhaduje Maďar.

V intervalu několika měsíců by mohla být epidemická situace stabilizovaná. „Pod relativní kontrolou by to mohlo být brzy, pokud se neobjeví nějaká zásadní nová varianta a prokáže se, že stávající očkování dobře funguje. Já si myslím, že jak se jemně rozvolní na léto, tak se na podzim a v zimě opatření opět přitáhnou. Takže i když se situace zlepší, tak nějaký větší veletrh nebo festival, kde bude 70 tisíc lidí, letos na podzim ještě nebude. Možná příští jaro,“ dodal epidemiolog.

Zhodnotil také dosavadní působení ministra zdravotnictví Blatného. „On teď paradoxně ukazuje svou sílu, jeho renomé v rámci odborné veřejnosti je nyní nejlepší, co kdy bylo. Jeho povaha má i pozitiva, statečně odolává tlakům na použití neregistrované vakcíny,“ prohlásil Maďar.

Psali jsme: Blatný v ČT odstřelil protiepidemický systém PES. A také dodal: Nechystám se rezignovat Rastislav Maďar: Omezení přítomnosti na pracovišti by přispělo ke zpomalení šíření viru Babiš: Očkujme hlavně první dávkou, ta druhá počká. Blatný: Ne Děkani lékařských fakult: Jsme proti pracovní povinnosti studentů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.