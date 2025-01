Na odvahu, že nemlčíme. Bobošíková, Schneider, Drulák a další experti promluvili k národu

První dostala slovo komentátorka a publicistka Kateřina Dostálová. „Přeju vám, abyste neztráceli humor. Já miluji náš český humor. Ve světě mu příliš nerozumí, ale z nás, z nás dělá spiklence. Spiklence, kteří se poznají, když se vrátí zpátky do toho našeho hnízda, ze kterého jsme vyšli. Poznáme, že jsme doma. Přeju nám, aby nás neopustil ani ten příští rok ten náš český milý, ale také někdy černý humor,“ popřála Dostálová divákům Aby bylo jasno.

To bývalý diplomat a komentátor věcí veřejných Petr Drulák se i při novoročním přání pustil do analýzy domácí i zahraniční politiky. Jeho pohled zamířil za oceán. „Víme, že za několik týdnů se ujme v Bílém domě prezidentství nový americký prezident Donald Trump. Uvidíme, co z jeho záměrů se stane skutečností. Uvidíme, kde zůstane třeba i nějaké zklamání a také uvidíme, co to všechno bude znamenat pro Evropu,“ zastavil se Drulák na chvíli u inaugurace Donalda Trumpa, která by měla proběhnout 20. ledna.

Poté se Drulák podíval do Německa, kde za necelé dva měsíce proběhnou spolkové volby. „Můžeme s jistotou říct, že současná katastrofální koalice SPD, zelených a FDP už vládnout nebude. Jakou roli budou mít křesťanští demokraté? Jakou roli budou mít levicoví chciválkové? To ještě uvidíme. Uvidíme také, co německý establishment udělá se stranou AfD, která dneska představuje určitou alternativu. Byť v mnoha ohledech znepokojivou i řekněme z našeho vlasteneckého hlediska,“ připomněl klíčové volby v Německu Drulák.

Zmínil i volby do Poslanecké sněmovny, které v České republice proběhnou na podzim. „Můžeme s určitou nadějí, řekněme s podloženou nadějí, říci, že fialová koalice, která zde několik let soustavně škodila, odejde a že ji nahradí někdo jiný,“ řekl Drulák.

Podle Druláka situaci nezmění jedny volby, ale změna celého režimu. „Ovšem nespojujme to s nějakými velkými iluzemi. I kdyby nastoupili do těch funkcí lidé, kteří to myslí s naší zemí dobře a mají ty nejlepší úmysly, uvědomme si, že instituce, zákony a to, čemu se říká režim, jim toho příliš nedovolí. Proto musíme všichni společně pracovat na tom, aby se toto změnilo. To není otázka jedněch voleb. Je to otázka hlubších změn. A mluvme o tom, že je potřeba tento režim změnit,“ apeloval Drulák a popřál divákům krásný nový rok.

Novoročního slova se chopil i právník, europoslanec za koalici Stačilo! a komentátor Aby bylo jasno Ondřej Dostál. Ten začal popisem situace v zemích Evropské unie. „Evropská unie nevzkvétá, továrny zavírají, státy se zadlužují, lidé chudnou. Nejde však o krizi hospodářskou, nýbrž morální. V Bruselu je vidět, že si ji způsobujeme sami,“ řekl europoslanec koalice Stačilo!.

Připil divákům k novému roku poprvé a popřál jim odvahu. „Na odvahu za to, že nemlčíme, schytáváme někdy nadávky, někdo i potíže v práci, ale nehrozí nám hranice jako mistru Janu Husovi, ani oprátka jako Juliu Fučíkovi, ani vyhnanství jako Karlu Havlíčku Borovskému. Proto se ani my v tomto roce nebudeme bát nazvat nesmysl nesmyslem, zlodějnu zlodějinou a válečný zločin válečným zločinem,“ připil divákům Dostál.

Poté připil Ondřej Dostál na národní hrdost. „Jen lokajové tvrdí, že buď budeme součástí Západu, nebo otroky Východu. Není to pravda. Můžeme být sami sebou a vědět, že lokaj nedostane od pánů nikdy spravedlivý díl, jen zbytky z hostiny,“ zaznělo od Dostála.

Dostalo se přípitku i českému humoru. „Nezdolný a laskavý (tedy většinou), který férově ocení politiky z osmdesátek hrající si na sametové demokraty, i veksláky z devadesátek hrající si na baťovské kapitány průmyslu. Ono je těžké zavést fungující totalitu, když se jí národ směje. I proto připíjím na humor, který nám byl po staletí štítem před feldkuráty žehnajícími kanónům, i před neschopnými fanatiky doby nedávné nutícími lidi nosit roušku v lese,“ zazněl další Dostálův přípitek.

Problém Lipovská vidí v řízení Evropské unie. „Problém naší země v rozkládající se, tlející Evropské unii je tak hluboký, že kosmetické změny ho už nenapraví,“ míní. „Kolikrát jsme už hlasovali pro krásnou loutku, ale zvolili tím jenom její odpudivé loutkovodiče.“

Aby mohla přijít změna, musí se ale lidé postavit a svou prací a úsilím zemi vyvést z temného údobí. „Potřebujeme, aby se k drobné každodenní změně svou prací a úsilím postavilo zhruba půl milionu občanů. Lidí, kteří svým nadšením, pílí, odvahou, dokážou strhnout své nejbližší okolí,“ řekla Lipovská.

A přidala přání do nového roku. „Přeji nám všem odvahu k slušnosti. Odvahu k poctivosti a odvahu k pravdě. Přeji nám všem, aby velké dějiny, které se i letos budou valit kolem nás a přes nás, nerozdrtily svým soukolím radost v našich denních životech.“

Slovo si vzal i bezpečnostní analytik a komentátor Jan Schneider. „Stojíme na prahu roku, k němuž jsme dospěli v situaci, která je výsledkem úsilí válečných štváčů. Nedávno však začaly nenadále pukat ledy a nyní nastává situace, kdy se ve svém úsilí začali předhánět nejrůznější mírotvorci. Nejsou to však dobou osvědčení chcimíři, ale pouze mírově se tvářící titíž váleční štváči. Proto přeji sobě, nám i vám, abychom se nenechali zmást jejich přetvářkou. Pomůže nám, vzpomeneme-li staré moudrosti, že po ovoci poznáte je,“ řekl Jan Schneider.

Nakonec se chopila slova Jana Bobošíková. „V posledních letech jsme často ztráceli důvěru ve spravedlnost a ve společenské elity, které nás vedou. Byli jsme zahlceni neuvěřitelnými lžemi a manipulacemi, které podkopaly naši víru v systém. Ale, a to je velmi důležité, zároveň si stále více z nás uvědomuje, že víra v hodnoty, na kterých stojí tato země a naše minulost, tak ta nás drží pevné a nedovolí nám se ohnout před hrozbami a naleštěnými pseudopravdami, kterým v hloubi duše vlastně nevěříme. Tento rok pro nás bude rokem pravdy v našich slovech, v našich činech a v našich rozhodnutích,“ je přesvědčena Bobošíková.

Připomněla výročí narození Milady Horákové, kterou socialistický režim popravil za kritiku a nesouhlas. „Pokud se podíváme do Poslanecké sněmovny, která těsně před Vánoci schválila silně problematický nový trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc, vidíme, že dějiny se mohou velmi rychle zopakovat,“ varovala Bobošíková.

Připomněla i blížící se 80. výročí konce druhé světové války. Podle ní nesmíme zapomínat na to, kdo a za jakých obětí osvobodil české země. „Tragické je, že dnes vidíme Slovany, kteří se navzájem zabíjejí namísto toho, aby spolupracovali. A stejně tragické je, že tak činí ve prospěch někoho jiného,“ řekla Bobošíková.

Jana Bobošíková volala po tom, aby se společnost řídila úctou. Úctou k ostatním, ale i úctou k sobě samým. „Vím, že úcta neznamená slepě přijímat všechno. Úcta znamená mít odvahu ptát se a hledat pravdu. Myslím, že to je naše povinnost. Domnívám se, že rok 2025 je pro nás příležitostí obnovit víru v lepší svět, najít společnou řeč, hledat pravdu a společně měnit věci k lepšímu,“ doufá Bobošíková.