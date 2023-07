Na ostrově Rhodos evakuovali tisíce turistů kvůli lesnímu požáru

O evakuacích informovala už odpoledne agentura DPA s odvoláním na řeckou televizi Skai TV. Podle agentury AMNA bylo varování vydáno necelé dvě hodiny po poledni, evakuovat se museli všichni, místní i lidé z hotelů. Akci koordinovala policie a pobřežní stráž. Server BBC napsal, že na místo zamířila i plavidla řeckého námořnictva.

„Můžeme potvrdit, že rozsáhlé požáry se týkají i většího počtu českých turistů na ostrově Rhodos. Kolegové ze zastupitelského úřadu v Athénách jsou v kontaktu s cestovními kancelářemi, které mají v místě požáru české občany. V pohotovosti je také honorární konzulát přímo na ostrově," uvedla Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva zahraničí. „Čeští turisté jsou v tuto chvíli evakuováni podle pokynů řeckých úřadů, a to po moři. Jde o rozsáhlou záchrannou akci řecké pobřežní stráže," dodala.

Na záběrech zveřejněných odpoledne řeckou televizí byly vidět plameny v blízkosti penzionů a kolem hustý dým. Podle serveru BBC tři hotely v oblasti Kiotari oheň poškodil. Některé turisty odvezli i místní farmáři na nákladních autech.

We are in a #ClimateCrisis whether you like it or not…. #wildfire evacuation Rhodes pic.twitter.com/1EtXTdvd91

Jet2 where are you? No help, contact or guidance. Had to walk 4 mile in the heat across dirt tracks in smoke and ash with a 5 year old. No possessions #jet2 #rhodes #lindosimperial pic.twitter.com/iWBHtFUoYi