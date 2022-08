Na zavedení válečné ekonomiky vyhláška fakt nestačí. „Covidový“ právník Dostál se opět dostává do ráže

V poslední době se velmi probírá chystaná vyhláška o topení z pera Ministerstva obchodu a průmyslu. A ozývá se nesouhlas. „Na to žádná vláda nemá právo, pokud nejsme ve skutečné válce. Česká vláda na tlačení lidí do jakési tepelné solidarity nemá právo už vůbec, od ní zvlášť je to opovážlivost,“ říká komentátor Echo24 Daniel Kaiser. A není sám. Ozval se také právník Ondřej Dostál. Ten podotýká, že vyhláška stačit nebude, ale válečný stav by měl. „V režimu tzv. válečného stavu by mohla vláda nařídit leccos: jíst jen tuřín, netopit ve školách.“ Ale podotýká, že je na občanech, zda tuto moc vládě dají.

Jako nouzový prostředek pro šetření plynu má sloužit vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, která by omezila teplotu, na kterou se může vytápět. Už její původní podoba se setkala s mnoha námitkami a ministerstvo ještě přililo olej do ohně, když vydalo prohlášení, že kontroly budou probíhat po podání podnětu ze strany domácností.

A nepomohlo ani prohlášení předsedkyně Sněmovny Markéty Adamové Pekarové: „U nás je to určitě pro některé diskomfort. Já se snažím to vnímat tak, že je to možnost, jak jako jednotlivec můžu pomoci celku – zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a holt si vzít další svetr.“

Kaiser také připomíná, že stát drží 70 % akcií ČEZu, ale tvrdí, že nemá jak kolos donutit, aby neprodával elektřinu na burze v Lipsku. Dokonce firmě půjčila 74 miliard korun, aby mohla složit zálohu. „Skoro každá domácnost platí účty jak za benzin, tak za plyn i za elektřinu, a když jí vláda nepomůže aspoň v jedné z těchto položek, v té, kde by docela účinně něčeho dosáhnout mohla, nemá co poučovat ji u položek ostatních,“ míní.

A dodává: „Pokyny snižovat teplotu, nahlašovat své sdružení vlastníků bytů, pokud nebude snižovat předpisově, navléknout si svetr (Markéta Pekarová Adamová) přicházejí od lidí, jejichž zájmem dnes je odsunout od sebe následky své strnulosti, odsunout je co nejdál od této vlády.“

Pirátský právník Ondřej Dostál, který proslul kritikou nařízení během covidu a také publikací statistik, se také k této vyhlášce vyjádřil. Srovnává ji právě s restrikcemi platnými v době pandemie koronaviru. Společné mají podle něho magické myšlení, tedy ideu, že se státními restrikcemi dá zlo porazit. A také to, že takové restrikce nepůjdou zavést pouhou vyhláškou, že válečný stav je podobný nouzovému stavu a že se bude rozhodovat o tom, zda bude vláda občany nutit nebo nechá rozhodnutí na nich.

„Lidé bez poučeného vedení reagují na hrozby magicky. Středověcí flagelanti v čase moru. Vynucování roušek v lese a zákazu cest mezi okresy v čase covidu. Regulace topení v bytech dnes. Při tom veřejné donucení a kontrola expandují do sfér, kde by předtím nebyly představitelné,“ říká Dostál. Jedním dechem dodává: „Běžné zákony ale pro extrémní zásahy do svobod nedávají prostor. Ve 2020/21 si stát opakovaně naběhl s plošnými restrikcemi mimo nouzový stav.“ Pokud by stát chtěl maximální teploty vynucovat přes vyhlášku, tak mu Dostál přeje „hodně štěstí“.

„Ústava zná tzv. nouzový stav, v němž mohou být restrikce striktní. Za covidu jsme si to užili. I v režimu tzv. válečného stavu by mohla vláda nařídit leccos: jíst jen tuřín, netopit ve školách. Pokud jí tu moc dát chceme. A o tom je, zda ‚válčíme‘ jen rétoricky nebo i ústavněprávně,“ vysvětluje právník.

Na závěr se pak zamýšlí nad smysluplností takových nařízení. „Má smysl vynucovat ‚topení na míň‘? Spíš ne. Při drahých energiích to lidé udělají sami lépe. Nařídit lockdown nebo zakázat topení umí každý, ale je to nanic. Rolí vlády je dodat realistické plány pro energetiku i zdravotnictví, co v každé krizi nespadnou do nouzového režimu.“

