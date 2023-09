Nadávejte, protestujte. Můžete, řekl Rakušan. A bylo zle

reklama

Pietní akt k uctění památky českého hrdiny a kolínského rodáka kpt. Václava Morávka patří v Kolíně neodmyslitelně ke každoroční připomínce narození tohoto odbojáře a člena skupiny tzv. Tří králů. Akci pořádá místní spolek Společnost kapitána Morávka a stalo se již pravidlem, že se na ní scházejí významné osoby společenského, politického, ale i armádního života České republiky.

Ne jinak tomu bylo i toto pondělí. Z akce se sice omluvil premiér Petr Fiala, ale nechyběla třeba ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který je současně kolínským rodákem a bývalým starostou tohoto města.

Pojďme si ale nejprve připomenout, kdo to Václav Morávek vlastně byl.

Václav Morávek se narodil v Kolíně v srpnu 1904, kde také chodil do základní školy a vystudoval tamní gymnázium. Jeho život ovlivnila víra v Boha, z toho důvodu se uvádí, že byl přezdívaný také jako „pobožný pistolník“. Navzdory tomu byl ale ve společnosti velmi oblíben pro svoji šprýmařskou náturu a eleganci. To mu mělo zajišťovat zájem mnoha žen.

Vystudoval Vojenskou akademii a stal se v meziválečném období důstojníkem československé armády a za druhé světové války hrdinou českého protinacistického odboje a členem legendární skupiny přezdívané gestapem „Tři králové“.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Byl nejmladším členem odbojové trojice Balabán, Mašín, Morávek, která působila na území protektorátu v letech 1939–1942. Vynikal odvahou, přesnou a rychlou střelbou a proslul neuvěřitelnými útěky.

Na pražské velitelství gestapa třeba pravidelně doručoval ilegální časopis a dokonce v převleku navštívil i oblíbenou hospodu šéfa skupiny pověřené jeho dopadením, a nechal si od něj připálit cigaretu.

Padl 21. března 1942 při přestřelce s příslušníky pražského gestapa v dnešním Morávkově parku (u zastávky Prašný most). Krátce po válce byl in memoriam povýšen do hodnosti podplukovníka a roku 2005 na brigádního generála.

Jak již bylo uvedeno, vzpomínkový pietní akt se na jeho počest pořádá každoročně a každoročně se v projevech významných osobností vzpomíná na jeho skutky, hrdinství, ale akcentuje se i jeho význam pro současnost.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12164 lidí

Podobně pojal svůj projev i ministr vnitra Vít Rakušan, který v něm připomněl dobu, do které se Morávek narodil, ale i význam boje za svobodu a demokracii. V té souvislosti zmínil i ruskou agresi na Ukrajině a boj statečných ukrajinských mužů.

Připomněl ale i význam svobody a demokracie pro náš národ a pochvaloval si, v jakém systému můžeme nyní žít u nás.

„My v tuto chvíli konzumujeme demokracii, kdy můžete nadávat na politiky a je to dobře. Můžete nadávat na kohokoli. Můžete si myslet, co chcete a můžete si volit, koho chcete. A to je ta svoboda a demokracie, kterou my musíme bránit. Bránit proti jakémukoli nebezpečí, protože jenom v tomhle režimu se dá svobodně nadávat, se dá svobodně protestovat. A v tomhle režimu se může přijít k volbě, která tu situaci pro vás občany může změnit. A já jsem za to vděčný,“ řekl ministr ve svém projevu.

Celý projev najdete ZDE:

Tím ale spustil vlnu nevole. Mnozí lidé mu jeho slova následně na sociálních sítích připomněli, a to s odkazem na ty, kteří podle nich skončili před soudem právě proto, že svobodně protestovali a nadávali.

„Pane Bože, to fakt řekl? Tak to se nakazil od Fialy bájivou lhavostí (to je skutečně jedna z psychiatrických diagnóz),“ divila se jedna uživatelka sociální sítě Facebook.

„Tohle si všichni někam uložme, bude se to hodit, jako argument obhajoby, myslím…“ byl přesvědčený další diskutér o tom, že Rakušanova slova se budou ještě hodit.

„Však s ohledem na tato ministerská slova nechápu, proč má nějaký Čermák problémy s basou,“ vzpomněl další diskutující na případ, kdy byl Tomáš Čermák odsouzen na 5,5 roku, protože na facebooku uvedl, že je třeba se nastartovat a nakopnout k radikálnímu odboji.

„Zbavíme se těch vyžranců jednou provždy. Nastolíme si tady vlastní pořádek, vlastní zákony pro všechny.“

„To je tedy síla, já už mu jinak neřeknu než ŽVANIL,“ udělala si svůj názor na základě ministrova sdělení další diskutující.

Psali jsme: „Až to zabalí…“ Před Václavákem slova o Česku. Těžký kalibr „Pomůže nám to se podělit.“ Rakušan se přihlásil k placení za migranty. Hrdě Ministr Rakušan: Společnost odolná proti „rozděl a panuj“ Šlachta o Ukrajincích a organizovaném zločinu. „Rakušan sám přiznal, že nikdo neshromažďuje informace“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE