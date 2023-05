Nafta 28,90. Maso, brambory, mléko neklesají. Viník odhalen

reklama

Přestože se stále čeká na data vývoje inflace za duben, dá se podle cen v obchodech očekávat, že kolonka vyjadřující meziroční růst či pokles cen potravin české spotřebitele příliš nepotěší ani tentokrát – a to i přestože většina důvodů, kterými se obchodníci oháněli při zdražování, již dávno padla a zatímco ceny potravin v obchodech rostly, ceny pohonných hmot v březnu poklesly meziročně až o 17,6 %.



Pokles cen paliv pokračoval i v uplynulých dnech a podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) bylo namístě, aby se vše promítlo i do cen v obchodech. „Nafta 28,90 Kč. Tak doufám, že se to projeví i na snížených cenách zboží a celkové inflaci. Nebo se zas budou obchodníci vymlouvat na něco jiného?“ poznačil s tím, že „ani ty vysoké ceny energií už nezabírají, protože ceny elektřiny klesly“.

„Současná inflace v České republice je zčásti umělá,“ doplnil poté, co mu jeden z komentujících na twitteru odepsal, že si „právě zdůvodnil“, že je u nás hlavní část růstu cen tvořena poptávkovou inflací.

Současná inflace v České republice je z časti umělá — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) May 7, 2023

Podle ekonoma Lukáše Kovandy by se dala aktuální výrazná část inflace označit za inflaci „ziskovou“, jak největší švýcarská banka UBS označuje inflaci, která „pramení z nárůstu marží a zisků firem na úkor zákazníků a spotřebitelů“.



„V Česku je od počátku ruské invaze na Ukrajinu zvláště silný narativ, tedy jakýsi ‚příběh zdůvodňující zdražování‘, vycházející z dění právě na Ukrajině a souvisejícího růst cen třeba energií nebo i potravin. Například obchodní řetězce nebo potravináři jím mohou zdůvodňovat své zdražování ještě nad rámec objektivně navýšených nákladů, třeba těch v podobě dražšího plynu. Český zákazník takový narativ v uplynulých měsících zkrátka akceptoval ochotněji než jinde v EU, a nejen v případě plynu či cukru,“ vysvětluje, co stojí za cenami v obchodech, ekonom Lukáš Kovanda ve svém komentáři pro server Newstream.cz ke zdražení cukru. Právě ten totiž v Česku zdražil letos v březnu nejvíce v zemích EU, meziročně o 98 %.

Psali jsme: 98% zdražení cukru. Český rekord v EU. Podvod na lidi

Čeští zákazníci by tomuto „akceptování“ vyšších cen měli podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) učinit přítrž a odmítnout podporovat zvyšování cen obchodníky. A to jednoduše tak, že si předražené zboží do vozíku nevhodí.



„Normální ceny jsou to, co zákazníci vidí, když nakupují ve ‚slevách‘. To, co se tváří jako slevová akce, tak je normální cena, proto vyzývám zákazníky, nekupujte mimo slevové akce, protože to je zbytečně předražené,“ shrnul ministr v rozhovoru pro pořad Spotlight.



„Proč bych měl kupovat mléko za nějakých 25 až 40 korun? Počkám si pár dní, týden a nakoupím si celý karton za nějakých 16 až 17 korun,“ radí šéf resortu zemědělství, aby lidé dali přednost pouze slevovým akcím a aby zboží za našponované ceny nechali v regálech. Obchodníci dle něj zkoušeli, co lidé „snesou“, ale největší růst cen energií je už přitom dávno za námi.

Že nejvíce zdražovali obchodníci, upozornila také hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s. Helena Horská. „Zdražování u zemědělců po druhé za sebou zmírnilo. Potravináři poprvé po 2 letech nezdražovali. Naopak obchodníci a dovozci zatím zdražují dál, obchod už výrazně pomaleji,“ komentovala graf růstu cen potravin.

Ceny potravin ve vertikále - aktuální čísla.

Zdražování u zemědělců po druhé za sebou zmírnilo. Potravináři poprvé po 2 letech nezdražovali. Naopak obchodníci a dovozci zatím zdražují dál, obchod už výrazně pomaleji.

Takové jsou aktuální trendy@UOHS_CZ @ZNekula @ProuzaTomas https://t.co/zUDnAtVwKM pic.twitter.com/di8wNYS4la — Helena Horská (@HelenaHorska) April 19, 2023

Zlevnění od zemědělců, které je v přiloženém grafu patrné, se však do cen v obchodech podle předsedy Svazu českých zemědělců Martina Pýchy příliš nepropsalo. Ceny zemědělských výrobců se v březnu meziměsíčně snížily o 3,2 % a padaly cenovky u obilí, olejnin, mléka, drůbeže i brambor, to však dle Pýchy není v obchodech dostatečně vidět.

Pro SeznamZprávy.cz Pýcha podotknul, že obchodníci se snaží vydělávat například tak, že prodávají za nižší cenu své privátní značky a ostatní zboží nechají za vyšší ceny, přestože jde často o totožné výrobky. „Nakoupí stejné krabicové mléko od mlékárny, jako privátní značku ji prodávají za 24 korun, a jako tu od mlékárny za 34 korun. Přitom nakoupili za stejnou cenu. Není to etické,“ komentoval.

