Náhoda? Slovensko si právě polepšilo, Fialovo Česko naopak. Varování

„Slovenská vláda si dnes od mezinárodních investorů půjčuje levněji než v pátek odpoledne, před zvolením Petera Pellegriniho prezidentem. Česká vláda si dnes od mezinárodních investorů půjčuje dráže než v pátek odpoledne. Navíc, Ficova vláda si na deset let půjčuje za 3,6 %, zatímco Fialova za 4,1 %,“ konstatuje na svém twitterovém účtu ekonom Lukáš Kovanda.

„Jaké jsou důvody, proč si Slováci půjčují levněji? Zaprvé, mezinárodní investoři se neobávají, že by se Slovensko po zvolení Pellegriniho jakkoli zásadněji přichýlilo k Rusku; jsou přesvědčeni, že bude plnohodnotnou součástí EU, eurozóny a NATO. A co více, dávají na to své peníze. Zadruhé, mezinárodní investoři počítají s tím, že kdyby to Slovensko přehnalo se zadlužováním (k čemuž má kvůli bludnému kruhu blíže než Česko, kvůli nižším eurovým úrokům), z bryndy jej vytáhnou daňoví poplatníci ostatních zemí eurozóny, v čele s Německem,“ dodává Kovanda.

„Čeští daňoví poplatníci by měli vědět, že pokud Česko přijme euro, také převezmou hmotnou zodpovědnost za případnou Ficovu rozhazovačnou politiku a hluboké deficity slovenské vlády,“ zmínil Kovanda závěrem svého příspěvku.

