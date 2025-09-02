Náhoda, nebo ne? V německé AfD zemřelo hned šest kandidátů

„Před komunálními volbami v Severním Porýní-Vestfálsku se AfD musí vyrovnat se smrtí čtyř svých kandidátů,“ napsal server nejčtenějšího německého deníku Bild s tím, že na internetu kolují o jejich úmrtí různé konspirační teorie. Server magazínu Der Spiegel doplnil, že strana potvrdila ještě dvě další nečekaná úmrtí.
Úmrtí mají dopad na volby: volební lístky musejí být v krátké době znovu vytištěny a voliči v nepřítomnosti musejí odevzdat svůj hlas znovu. Volební lístky, které již byly v dotčeném volebním obvodu vydány, již nebudou platné.
Místopředseda AfD v Severním Porýní-Vestfálsku Kay Gottschalk se pokusil vyvrátit konspirační teorie. V podcastu Berlin Playbook serveru Politico uvedl, že zatím neexistuje důvod se domnívat, že se nejedná o náhodu.
Server Politico v této souvislosti upozornil, že někdejší uchazečka AfD o post kancléřky Alice Weidelová rozvíjí úvahy nad tím, zda se nemohlo jednat o spiknutí. Smrt hned šesti politiků z jedné strany, k nimž došlo jen během pár týdnů, se jí nezdá jako zcela přirozená.
Policie podle informací serveru Politico tvrdí, že neexistují žádné důkazy o nekalém jednání. Vyšetřování stále probíhá, ale příčina většiny úmrtí již byla stanovena. Šlo o potiky, kteří již delší čas měli zdravotní problémy. Jeden z nich zemřel na selhání ledvin. A jeden z šestice politiků spáchal sebevraždu.
Ralph Lange a Wolfgang Klinger byli vážně nemocní, řekla Pauline von Pezold, mluvčí AfD, rozhlasové stanici NRW. Wolfgang Seitz měl prý také již existující onemocnění a utrpěl infarkt. Stefan Berendes také zemřel přirozenou smrtí. Patrick Tietze spáchal sebevraždu.
Server Politico k tomu doplnil, že členové AfD při zachovávání anonymity tvrdí, že příliš nevěří v nějakou konspirační teorii, ale veřejně to říct nechtějí, protože doufají, že spekulace přilákají k AfD některé voliče.
autor: Miloš Polák
