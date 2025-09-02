Náhoda, nebo ne? V německé AfD zemřelo hned šest kandidátů

02.09.2025 16:20 | Zprávy

V německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko zemřelo šest kandidátů dnes nejsilnější německé opoziční strany AfD. Jejich smrt vyvolává otázky.

Náhoda, nebo ne? V německé AfD zemřelo hned šest kandidátů
Foto: Václav Fiala
Popisek: Autobus AfD

„Před komunálními volbami v Severním Porýní-Vestfálsku se AfD musí vyrovnat se smrtí čtyř svých kandidátů,“ napsal server nejčtenějšího německého deníku Bild s tím, že na internetu kolují o jejich úmrtí různé konspirační teorie. Server magazínu Der Spiegel doplnil, že strana potvrdila ještě dvě další nečekaná úmrtí.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

4%
94%
2%
hlasovalo: 12120 lidí
 Krátce před komunálními volbami v Severním Porýní-Vestfálsku náhle zemřeli čtyři kandidáti AfD. Na internetu kolují konspirační teorie.

Úmrtí mají dopad na volby: volební lístky musejí být v krátké době znovu vytištěny a voliči v nepřítomnosti musejí odevzdat svůj hlas znovu. Volební lístky, které již byly v dotčeném volebním obvodu vydány, již nebudou platné.

Místopředseda AfD v Severním Porýní-Vestfálsku Kay Gottschalk se pokusil vyvrátit konspirační teorie. V podcastu Berlin Playbook serveru Politico uvedl, že zatím neexistuje důvod se domnívat, že se nejedná o náhodu.

Server Politico v této souvislosti upozornil, že někdejší uchazečka AfD o post kancléřky Alice Weidelová rozvíjí úvahy nad tím, zda se nemohlo jednat o spiknutí. Smrt hned šesti politiků z jedné strany, k nimž došlo jen během pár týdnů, se jí nezdá jako zcela přirozená.

Policie podle informací serveru Politico tvrdí, že neexistují žádné důkazy o nekalém jednání. Vyšetřování stále probíhá, ale příčina většiny úmrtí již byla stanovena. Šlo o potiky, kteří již delší čas měli zdravotní problémy. Jeden z nich zemřel na selhání ledvin. A jeden z šestice politiků spáchal sebevraždu.

Ralph Lange a Wolfgang Klinger byli vážně nemocní, řekla Pauline von Pezold, mluvčí AfD, rozhlasové stanici NRW. Wolfgang Seitz měl prý také již existující onemocnění a utrpěl infarkt. Stefan Berendes také zemřel přirozenou smrtí. Patrick Tietze spáchal sebevraždu.

Server Politico k tomu doplnil, že členové AfD při zachovávání anonymity tvrdí, že příliš nevěří v nějakou konspirační teorii, ale veřejně to říct nechtějí, protože doufají, že spekulace přilákají k AfD některé voliče.

Psali jsme:

Kancléř Merz zahřměl: Už léta si žijeme nad poměry
Migrace – před deseti lety to začalo. Daniela Kovářová vzpomíná
Německé školy. Merkelová řekla „zvládneme to“. A dopady jsou tu
Tatínku, máš v břiše miminko? Takto vzdělávají malé Němce

 

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/inland/kurz-vor-der-nrw-kommunalwahl-die-wahrheit-ueber-vier-tote-afd-kandidaten-68b53a91cf33b514cb80db22

https://www.politico.eu/newsletter/berlin-playbook/sechs-tote-afdler-und-eine-stille-verschworung/

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-in-nordrhein-westfalen-bestaetigt-zwei-weitere-todesfaelle-von-politikern-vor-kommunalwahl-a-408b417a-f112-4a82-83f7-6b5d9c0072c6

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Německo , policie , smrt , volby , zahraničí , Bild , AfD , Politico , Weidelová , Soiegel

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zdá se vám série úmrtí politiků z řad AfD podezřelá?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. byl položen dotaz

Máme nebo nemáme nezávislé soudy?

Vy jste napsal k zatčení Jiřikovského toto: ,,Státní ozbrojenci násilnicky obsadili rodinný dům a jeho vystrašenému obyvateli sdělili zhruba toto: “Dej nám něco na politiky a bude z toho pro Tebe podmínka. Jinak se na mnoho let rozluč se svobodou. A nemyl se, soudy budou rozhodovat podle přání veřej...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Reálná čísla o četnosti sexu v manželstvíReálná čísla o četnosti sexu v manželství Vedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoruVedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoru

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Třikrát ho majznul po hlavě. To muselo přijít.“ Útok na Babiše pokračuje

11:34 „Třikrát ho majznul po hlavě. To muselo přijít.“ Útok na Babiše pokračuje

Násilí neschvaluji, ale… Kolik ten najatý herec dostal zaplaceno? Neexistuje útok. I tyto reakce se …