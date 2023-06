Nahradit Rusko, plánuje Síkela. Lipovská ukázala, jak se se sankcemi už dnes vydrbává

reklama

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela jednal v Ázerbájdžánu o energetické bezpečnosti i rozvoji obchodní spolupráce. „Jsou to i ázerbájdžánské dodávky, které Evropě pomáhají nahrazovat plyn z Ruska. Česko by mohlo v blízké budoucnosti získávat plyn Ázerbájdžánu, naší snahou je začít co nejdříve s návrhem podmínek a s testovacími dodávkami “ uvedl.

„Vnímám roli Ázerbájdžánu v energetické bezpečnosti Evropy jako nezbytnou, zejména s ohledem na budoucnost. Evropa potřebuje pevné a spolehlivé energetické partnery, kteří jsou klíčoví pro udržení stability a konkurenceschopnosti našeho průmyslu,“ doplnil Síkela.

Jednal i s ázerbájdžánským ministrem hospodářství o rozvoji vzájemné spolupráce. „Kromě energetiky vidíme potenciál rozvoje další spolupráce například v inovacích nebo zdravotních technologiích,“ doplnil ministr průmyslu a obchodu.

Ekonomka Hana Lipovská se v Aby bylo jasno v rámci tématu svobodného trhu pustila do hlubší analýzy rekordního schodku státního rozpočtu. Jeho propad je podle jejích slov z velké části tažený tím, že jsme země, která nezvládla energetickou krizi. „Pan premiér nás v odpovědích z Kramářovy vily ujišťuje, jak jsme to zvládli, ale data ukazují, že jsme to nezvládli a že dobří nejsem, protože dovážíme základní energie mnohonásobně dráž,“ dodává s tím, že to potápí naše zahraniční vztahy.

Zdůraznila, že s ruskou stranou ale obchodujeme stejně dál, akorát přes třetí země. „V podstatě se jako exportní ekonomika zadrháváme. Škodí nám narušení vztahu s Ruskem, zejména s Ruskem, vydělávají na tom třetí státy, kde bych se ráda zastavila u států jako jako je Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Ázerbájdžán, jsou to ekonomiky, které nesmírně rychle rostou. Nejnovější data ukazují, že právě tyto státy jsou v rámci Evropy a střední Asie vítězi rusko-ukrajinského konfliktu. Staly se překladištěm pro obchod,“ shrnula ekonomka informace z části zprávy centrální banky o vývoji platební bilance.

„Z této zprávy skutečně vyplývá, že například z Kazachstánu se stal pro vztah mezi Českou republikou a Ruskem takový AlzaBox, nebo překladiště, kam my zkrátka pošleme příslušné zboží a oni je potom exportují dál do Ruska. Všechny zmíněné země na tom dnes velmi úspěšně rostou,“ doplnila, že jde o obcházení sankcí, v čemž Spojené státy vidí pro sebe velké riziko.

„Nebyli jsme schopni se vyrovnat se sankcemi, které byly uvaleny Evropskou unií a Spojenými státy na Rusko a Bělorusko. A nebyli jsme se schopni vypořádat s tím, co se děje na Ukrajině,“ konstatovala ekonomka.

Na základně zprávy o vývoji platební bilance České národní banky Lipovská uvádí, že právě drahé energie a pokles poptávky po autech přispěly k prudkému poklesu našeho mezinárodního obchodu. „To, co nás ničí, je válka na Ukrajině, která vedla k uvalení obchodních sankcí, protože jsme sice přestali vyvážet do Ruska a Běloruska, ale začali jsme dovážet do zemí, které navzdory zákazům ze Spojených států a unie do Ruska a Běloruska dále dovážejí,“ dodala Hana Lipovská.

