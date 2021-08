Nakládačka kvůli mladému Babišovi: Kalousek nemůže, tak aspoň zasmrádne. Co ty hyeny kolem? Klusák, Kmenta, Šafr, Hovorková...

reklama

Se sepsáním komentáře novináři vyčkávali, aby sami zjistili, kam až manipulace s juniorem zajde. „A zašlo to do jedné hospody, kde se potkal Babišův největší osobní rival Miroslav Kalousek s jeho synem, který přijel do Česka, aby otci vstoupil do kampaně,“ dodávají.

Podobně bizarně by podle nich působilo, kdyby před lety velmi vyhrocený duel mezi ČSSD a ODS vypadal tak, že by se Mirek Topolánek šel sejít s odkopnutou manželkou Jiřího Paroubka a vyjadřoval jí podporu, nebo že by Jiří Paroubek vyhledal Topolánkova nemanželského syna, k němuž se prý nehlásí, aby spolu jeli hospodskou linku v nějaké kampani.

„To, co nyní křesťan Kalousek předvedl, je hotové peklo, o to horší, že je z toho cítit strašlivá pachuť osobní pomsty. V politice prohrál, co se dalo, a už funguje jen v tom módu, že když nemůže, tak aspoň zasmrádne,“ píší Konečný a Koukalová.

Kalouska podle nich v žádném případě neomlouvá, že jej „na pivo“ pozval junior, protože na této akci se podílejí určití lidé a každý zasvěcený v tom umí číst velice dobře, že je to předem domluvená akce. „A to včetně toho, jak Kalousek jako že nechal lidi na Twitteru hlasovat o tom, zda se má s juniorem setkat, či ne, aby se alibisticky vyhnul odpovědnosti,“ pokračují.

Fascinující pro ně je i to, že Kalousek musel tušit, že fotka s juniorem se nějakým způsobem „otře“ o topku, což je i důvod, proč se k tomu ze strany nikdo ani nehlásí. „Také jste si všimli, že se k tomu kromě té party okolo nikdo moc nevyjadřuje?“ dodávají.

Konkrétně ukazují na řeporyjského starostu Pavla Novotného. „Už jsi zase vyhloubil další dno, přitom to není tak dlouho, co jsi lítal po kanceláři a prohlašoval, že rodina je nejdůležitější na světě nejen proto, že sám máš dvě děti,“ vzkazují mu.

A zmiňují další novináře: „Klusáku a Kmento, docela by nás zajímalo, pakliže tohle nedej bože skončí nějak špatně, jak se k tomu osobně postavíte? Šafre a Hovorková, to, co předvádíte, má s novinařinou jen pramálo společného, jeden byl kdysi připraven sloužit, druhá tapetuje Andrejem Babišem web odshora dolů a pořád to nepomáhá, tak se sáhlo do bahna, že?“

Následně shrnují, že tohle stejně nikomu volby nevyhraje, protože na to nikdo nereaguje. Všichni máme děti nebo jsme něčí děti a všichni víme, že tak to v rodinách chodí. Navenek se nenávidíme, ale uvnitř je to nějaká forma lásky, která přetrvává i vše špatné. Ani tomu juniorovi o tuhle partu nových kámošů vlastně nejde,“ uzavírá Konečný a Koukalová.

