Nakopat zadek Milionu chvilek! Co navrhují, jsem viděl v koncentráku, píše člen KDU-ČSL

„Aktivisté Milionu chvilek nám tedy napříč republikou začnou hledat a označovat lidi, kteří nejsou z jejich pohledu vhodnými kandidáty na to či ono. Abychom nepochybovali o tom, jak to myslí, označil například pan Roll v rozhlasovém pořadu paní Hanu Lipovskou jako nevhodnou kandidátku do Rady České televize. Důvod? Je prý prokazatelně napojená na Institut Václava Klause. To vás jako kandidáta v očích těchto novodobých domovních důvěrníků vyřadí ze hry. A je po demokracii! Jenom to, že se s někým znáte nebo sympatizujete, má být diskvalifikací?“ pozastavuje se Emr.

„Je vůbec možné, že něco takového, zjevně totalitního a fašizujícího, začíná být ve společnosti opět akceptovatelné? Milí lidé na okresech, krajích a koneckonců i v Praze, opravdu se vám chce jim dělat kašpárky? Pomocná stráž VB, pomocníci Pohraniční stráže a nyní – kádrovací komise Milionu chvilek? Heleďte, Milionáři, upřímně, rovnou si mě zařaďte mezi nevhodné, hnusíte se mi jako všichni totalitní extremisté. Zase někde sedí novodobí posuzovači naší vhodnosti a bojím se, že třeba už zase šijí k veřejnému označení žluté hvězdy a různobarevné nášivky. Budeme čekat, až si nás přijedou prokádrovat, nebo jim znovu nakopeme zadek? Dokázali jsme to (i když zjevně ne dost důkladně) v listopadu 1989, dokážeme to znova!“ uzavřel s tím, že příklad rozdělování lidí podle vhodnosti na to či ono před několika léty viděl v bývalém německém koncentračním táboře Mauthausenu. S německou důkladností zde byl dle jeho slov vytvořen systém barevných nášivek, aby každý hned věděl, co je vězeň zač.