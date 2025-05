Pomoc Ukrajině už nezveřejňovat, rozhodl Merz. Kyjevský diplomat se bojí

Německá vláda přestane zveřejňovat podrobnosti o vojenské pomoci Ukrajině, jak prohlásil v sobotu během návštěvy Kyjeva kancléř Friedrich Merz. Uvádění informací o dodávkách zbraňových systémů na Ukrajinu má být omezeno, aby se dosáhlo „strategické nejednoznačnosti“ a zabránilo se Rusku získat jakékoli strategické výhody. „Pod mým vedením bude debata o dodávkách zbraní, rážích, zbraňových systémech a tak dále stažena z očí veřejnosti,“ řekl Merz v Kyjevě.

Po rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 německá vláda zpočátku sporadicky informovala o vojenské pomoci Kyjevu. Pod tlakem poslanců a médií později začala zveřejňovat aktualizovaný seznam dodaných systémů a zboží. Merz, který se úřadu ujal minulé úterý, prohlásil, že závazek Německa podporovat Ukrajinu v boji proti ruské invazi se nezmění. „Německo bude i nadále rozšiřovat svou finanční podporu,“ řekl Merz na setkání v Kyjevě, kde se obracel k dalším evropským lídrům. Spoléhá prý také na podporu dalších zemí Ukrajině.

Fotogalerie: - Rudé oslavy konce války

Merz se vyjádřil k možným dodávkám střel Taurus s plochou dráhou letu. „Ukrajinu vojensky podporujeme v míře, v jaké můžeme, a neseme za ni odpovědnost,“ řekl německý kancléř Merz. „A děláme to proto, abychom tuto válku ukončili.“

???????? Merz: We are not an uninvolved third-party or a mediator between two opponents. We are standing unequivocally on Ukraine's side. pic.twitter.com/f7GtHCnxVI