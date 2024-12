Nakupování na Vánoce: Jídlo zdražuje, alkohol se drží

Vypravili jsme se proto do několika poboček velkých řetězců a porovnali jsme ceny základních „vánočních“ potravin. Pro jistotu jsme ještě všechny zkoumané položky zkontrolovali v on-line porovnávačích cen. Výsledek? Když už něco zlevnilo, jedná se především o položky, u kterých rozdíl příliš nepoznáte. Dražší zboží, kterého využijete při přípravě chlebíčků, salátu, cukroví a dalších dobrot víc, vás ale cenou překvapí spíše nemile.

Ceny másla, ilustrační foto

Neopomenutelnou položkou každých Vánoc je máslo. O něm jsme v poslední době napsali hodně a ceny bohužel neklesají. Čtvrtka obyčejného másla stojí v akcích 60 korun, běžně 69. Výjimkou je akce v Albertu, kde je čtvrtka másla do 17. 12. za 55 korun. Jihočeské a další známější značky stojí napříč řetězci okolo 65–70 korun za čtvrtku. Kdo si už zvyknul na cenovku kolem 60 Kč za čtvrtku, toho možná překvapí, když připomeneme, že ještě v lednu letošního roku stála čtvrtka másla běžně 45 korun i méně. Podobná cena byla i před minulými Vánocemi.

Hodně zdražují vejce. V monitoringu cen ČSÚ je vidět jednoznačný pokles cen na jaře a v létě. Ještě v září bylo možné kupovat plato 10 vajec za ceny kolem 35 Kč, V posledních dostupných datech, která jsou za listopad, vidíme prudký nárůst ceny k 48 korunám. Dnes je v obchodech ale situace ještě horší. Běžná cena je klidně 60 korun za 10 vajec M. Výjimkou je Globus, který až do 24. 12. drží v akci cenu 40 korun, a Albert, kde jsou vejce do 17. 12. za 45 Kč. Kdo chce vejce levněji, musí kupovat větší balení po 30 kusech. V nabídce mnoha menších i větších řetězců jsou k mání za ceny kolem 110 korun, což je zhruba 3,60 Kč na jedno vejce. Nejlevněji jdou nyní sehnat v obchodech JIP Svět potravin, kde je velké plato za stovku.

Na chlebíčky, do ruských vajec i jinam patří šunka. Při naší prohlídce obchodů jsme zjistili, že prakticky všude si zákazník vybere z mnoha různých druhů a některé z nich jsou vždy nabízené v akcích za 20–25 korun za 100 gramů. Běžná cena za šunku nejvyšší jakosti, která se pohybuje okolo 33–39 korun za 100 gramů, se tak zákazníka vlastně netýká. Pokud vám stačí „obyčejnější“ šunka, okolo 20–25 korun zaplatíte všude, pokud není akce.

Před Vánoci stoupá také spotřeba cukru. Tady se ale spotřebitelé žádného šoku bát nemusejí, cukr je levnější než před rokem a kilový sáček se dá pořídit napříč obchody za méně než 20 korun. Kdo chce sladké, ale neholduje tolik cukroví, může sáhnout po vánočce. Za běžnou čtyřsetgramovou dáte v Globusu 40 korun, v Kauflandu 43 Kč, v Tescu 45 Kč a v Lidlu o něco menší (350 gramů) za 49 korun.

Kdo raději cukroví, ví, že na některé bude potřebovat rum. Ten klasický tuzemský z Božkova koupíte běžně za 200 korun za půllitrovou lahev. Většina obchodů ho ale teď nabízí ve slevě, nejlevnější jsou Penny Market, Albert a Globus, kde ho najdete za 119 korun. Jen v Penny to ale jde bez klubové kartičky. Za 129 rum koupíte v Albertu bez kartičky, nebo v Tescu s kartičkou. Za 139 vám ho bez kartičky prodají v Globusu. Podle srovnávače cen na Heuréce jsme ale loni o Vánocích platili méně. Průměrná běžná cena byla 163 korun, ne 200. Podobné ceny zákazníci uvidí i v případě, že místo domácího vaječného likéru sáhnou po tom z regálu. Jak jsme zjistili, prakticky všechny velké řetězce teď mají nějaký ve slevě za 99 korun za půllitrové balení. Běžná cena mimo akci je 145 korun.

Dobrou zprávou je i to, že na Štědrý večer a na Nový rok si lidé mohou připít sektem a nezruinuje je to. Klasický Bohemia sekt drží v obchodech stálou cenu kolem 175 Kč za lahev o objemu 0,75 litru, dá se ale pořídit ještě mnohem levněji. My jsme ho našli v regálu v Albertu v akci za 99 korun. Levně je k dostání i v konkurenčním Tescu, kde v akci s klubovou kartičkou stojí 110 Kč.

