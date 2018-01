Napadení Zemana, kauza pokračuje. Pro PL exkluzivně promluvil policejní prezident Tomáš Tuhý

„Jak jsem měl možnost se seznámit s tím zákrokem, tak jej považuju ze strany ochranné služby za zvládnutý,“ řekl Tuhý. „Jednoznačně tím deklarovali připravenost na možný zásah. Ten incident byl bezprecedentní vlastně z toho pohledu, že daná osoba se dostala do prostoru volební místnosti,“ podotkl dále policejní prezident.

Ukrajinská extremistka se podle jeho slov pokusila na prezidenta zaútočit. „Reakce ochranky byla velmi rychlá,“ poznamenal dále.

Jak zmínil, je potřeba si uvědomit také to, že ve volebních místnostech nejsou žádná opatření. „V jiných zemích bývá stupeň bezpečnosti na vyšší úrovni,“ dodal. „Letošní volby jsou pod zvýšeným drobnohledem policistů, policejních sil. To navýšení je tady větší než dřív, při jiných volbách, a to s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě,“ zmínil.

„Ten zákrok, který tam probíhal, považuji za adekvátní, byť jsem se ještě neseznámil se všemi podrobnostmi,“ uzavřel Tuhý se slovy, že se jednalo o cizí státní příslušnici, která se snažila na pana prezidenta zaútočit.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: Radim Panenka