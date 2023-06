Naprostý úlet, Stanjuro. Ekonom Pikora bije na poplach

Rozpočet ministra financí Zbyňka Stanjury je už dnes v žalostném stavu a bude ten nejhorší v dějinách, píše v komentáři pro Reflex ekonom Vladimír Pikora. Podle jeho slov by měl být připraven nový rozpočet i ozdravný balíček na rok 2023 a vláda by měla okamžitě omezit výdaje na chod státu. Obává se však, že na to vláda nenajde odvahu a deficit státního rozpočtu za celý rok významně překročí částku 400 miliard. „To je naprostý úlet, se kterým se musí něco ihned dělat,“ alarmuje.

Pikora se děsí stavu, kdy za prvních pět měsíců tohoto roku činí rozpočet 271 miliard korun. „Vláda sestavila rozpočet s tím, že za celý rok bude mít deficit 295 mld. Kč. Dalo by se proto předpokládat, že koncem května bude deficit činit pět dvanáctin uvedené částky. To by bylo zhruba 123 miliard korun. Jenže deficit ve skutečnosti tvoří neuvěřitelných 271 miliard korun. To je nejhorší výsledek hospodaření státu, jaký jsme tu kdy měli. Takový tu nebyl ani za covidu. To je naprostý úlet, se kterým se musí něco ihned dělat,“ hrozí se ekonom.

Jako takový je podle něj stávající rozpočet nerealistický a měl by se připravit nový. Zároveň s tím bychom měli připravit nějaký ozdravný balíček. „Ne na roky 2024 a 2025, jak to má učinit nedávno zveřejněný balíček. To je nedostatečné. Musíme připravit balíček na rok 2023. Je nutné okamžitě začít škrtat v řádu minimálně desítek miliard. Musíme přejít do nouzového režimu,“ zdůrazňuje v komentáři pro Reflex.

„Výdaje státu rostly v květnu o 17,8 %. To je skoro dvojnásobek růstu příjmů. To jsou nebezpečně rozevřené nůžky,“ upozorňuje následně a rozebírá celou řadu těch nejvýznamnějších výdajovým položek.

Ze všech součtů mu vychází jediné: „Rozpočet je v žalostném stavu. Vláda by měla okamžitě omezit výdaje na chod státu. Jako ministr bych zmrazil všechny výdaje, které nejsou dané zákonem. Zároveň s tím bych okamžitě rozjel propouštění státních zaměstnanců. Bude to krajně nepopulární, ale je to nutné. Výdaje rozpočtu se utrhly ze řetězu,“ přikládá ekonom návrhy řešení.

Bojí se však, že k takovým krokům nenajde vláda odvahu a že deficit překročí 400 mld. Kč. „Jen za květen vytvořil stát sekeru 70 miliard korun. Pokud se bude hospodařit v dalších měsících jako v květnu, tak bude celoroční deficit činit 760 miliard korun,“ dodává.

„Už teď je jasné, že deficit bude ohromný. To bude jeden ze zdrojů letošní vysoké inflace. Protože co to je inflace? Inflace je růst peněz v oběhu. Kvůli vládě budeme mít delší vysokou inflaci, a tedy i vyšší úrokové sazby. Nezávidím ministrovi. Je vlastně jisté, že jeho rozpočet bude nejhorší v dějinách. Divím se, že se škrty ve stávajícím rozpočtu už dávno nezačal. Už po prvním kvartále bylo jasné, kam se řítíme. My jsme jako občané mohli doufat, že se katastrofa nenaplní. Ministr ale neměl doufat, měl konat. Bohužel tak neučinil. Svou příležitost prospal,“ uzavírá ekonom Vladimír Pikora.

