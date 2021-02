Nařízení z Německa! Ondřej Hejma zmrazil věcí o covidu-19

V dalším díle Podtrženo, sečteno měl Ondřej Hejma ke komentáři hned několik politiků, např. Miroslava Kalouska, Václava Klause staršího či Zdeňka Ondráčka. U Klause prohlásil, že pokud se ukáže, že lockdowny byly špatná cesta, tak je jako prezident „loženej“. Výhrůžky, že KSČM nebude podporovat vládu, jsou dle Hejmy ukázkou toho, že komunistům teče do bot a sbírají u lidí body. Miroslav Kalousek prý skončí v propadlišti dějin. Ale nečekaně vysekl Hejma poklonu Janu Hrušínskému. „Tentokrát si myslím, že byl Hrůša v náladě, protože to je v podstatě vtipný,“ řekl o jeho komentáři na adresu Miloše Zemana.

reklama

Anketa Je vyhlášení nového nouzového stavu Babišovou vládou protiústavní? Ano 23% Ne 73% Nevím / je mi to jedno 4% hlasovalo: 2726 lidí

Prvním tématem byl Miloš Zeman a kritika na jeho osobu od herce Jana Hrušínského za nenošení roušky v Polsku, čímž prý šířil „hradní mutaci čínského viru“. „Principál, když komentuje tu politiku, tak je takovej hnusnej, je to plný zloby a agrese. Tentokrát si myslím, že byl Hrůša v náladě, protože to je v podstatě vtipný,“ ocenil hercův příspěvek, zvlášť pasáž o tom, jak se prezident nechal přinést. „Já jsem si skutečně představil, jak toho Miloše tam nesou jako velmože, ještě ho ovívají pavími pery, a on tam roznáší tu hradní mutaci, protože s těma mutacema už mě trošku štvou,“ pokračoval v komentáři Hejma. A pochválil Hrušínského, že tentokrát to mělo nadhled a vtip.

Xaver se tázal, jestli se mají herci plést do politiky, ale komentátor soudil, že si nemůže pomoci a navíc vzhledem k tomu, že Hrušínský není jen herec, ale také podnikatel, tak musí mít politické konexe ve světě, kde se rozhoduje o dotacích. „Stát hlavně na té správné straně, a to myslím, že on stojí. Rozhodně ne na té naší,“ mínil Hejma.

Psali jsme: Hrušínský o Zemanovi: Miloš, to je frajer. Vysmál se celému světu

Anketa Je vyhlášení nového nouzového stavu Babišovou vládou protiústavní? Ano 23% Ne 73% Nevím / je mi to jedno 4% hlasovalo: 2726 lidí

Jako protřelý politik Klaus podle komentátora ví, že návrat do politiky je možný jen pokud je o vás zájem. A Klaus měl úspěch na Staroměstském náměstí a hlavně má podle Hejmy myšlenku, že by se většina populace měla nechat žít, neizolovat a zbytek rizikové skupiny by měl být „luxusně chráněn“. „To nikdo jiný nemá. Ta takzvaná opozice, co se v Parlamentu producíruje, to je jen okopávání kotníků. To není opozice, to je poučování, jak by se to mělo dělat líp, kdybych já byl u toho,“ podotkl.

Xaver se tázal, zda by tedy Klaus starší kandidoval za Trikolóru do Parlamentu, ale k tomu byl komentátor skeptický. U Klause je to prý všechno nebo nic, a pokud se ukáže, že lockdown byla „jedna velká kravina“ a Klausův postup byl tou správnou cestou, tak je jako prezident „loženej“. A zda by měl Klaus zájem? Podle Hejmy by bývalý prezident poptávku vyslyšel. Ale pokud jde o to vydat se jinou cestou, než jsou lockdowny, tak to bude podle Hejmy těžké, když v podstatě celý svět tuto metodu praktikuje včetně sousedního Německa a Rakouska.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přes rozhovor s Jiřím Pospíšilem se Hejma dostal ke Kalouskovi. Kde změnil názor, podle něho už prezidentská kandidatura bývalému poslanci a šéfovi TOP 09 nevyjde. „Mám pocit, že mu to uniká, že vystoupil brzo, že to bylo ukvapené a že zmizí v propadlišti dějin,“ tvrdil komentátor a Xaver se přidal, že to říkal už dlouho.

Co se týče Pospíšilova tvrzení, že TOP 09 je silná strana, tam Hejma nesouhlasil, naopak už mají „bobky“, že koalice s lidovci a ODS nevydrží. Tomu dle něj nahrál Ústavní soud. „ODSkáři řeknou: Proč bychom se s nimi měli otravovat, proč bysme jim měli zvyšovat preference, když nám seberou parlamentní křesla. Kuba by mohl zavelet k ústupu, výstupu a kandidování sólo. Pak se TOPka do Parlamentu vůbec nemusí dostat. A oni to vědí,“ teoretizoval. V souvislosti s jednáním o nouzovém stavu pochválil Xaver projev Dominika Feriho, který byl dle jeho názoru mnohem lepší než projev předsedkyně Adamové-Pekarové.

Další, komu se Xaver s Hejmou věnovali, byl komunistický poslanec Zdeněk Ondráček a jeho slova o podivných kšeftech a hrozbě: „Pokud bych to rozebral na částečky, možná by tu některým bylo zatraceně horko.“ Komentátor prohlásil, že Ondráčka by rozhodně u výslechu mít nechtěl. A u hrozby, že by KSČM mohla přestat podporovat vládu, mínil, že se jedná o klasický začátek volební kampaně a komunistům teče do bot stejně jako TOP 09. „Takže oni musí teď makat a to vypovězení podpory vládě je první krok. Navíc se chtějí zalíbit lidem, protože chtějí ukončit nouzový stav, to znamená děti do škol, lyžaři na vleky, jdou po těch bodech a preferencích, protože už není na co čekat,“ tvrdil.

Psali jsme: Vybuchl ve Sněmovně granát? Ondráček naznačil, že KSČM přestává podporovat vládu

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ondráček prý vypadal jako někdo, kdo se chce pomstít. Ale paradoxně byl na správné straně. „Protože zrušit nouzový stav je správně. A oni dělají tu správnou věc a jsou na stejné lodi, jako slavná demokratická opozice/neopozice. To je na tom to nejstrašlivější,“ mínil komentátor. Ani Babiš prý nechce držet nouzový stav, ale má to tak nařízeno z Německa a podle Hejmy česká vláda o ničem nerozhoduje.

Psali jsme: Stál tam Šlachta, mluvil s Moravcem. Panáky lítaly. Hejma osobně zažil: V drsné době On kecá, kecá! Hejma zná příští boj o Hrad. Dost temné barvy Plán proti Zemanovi, který ho smete. Zmíněn Kalousek. Budete koukat Hejma: Bába a dědek překážejí! Fridrichová by létala jak holubička... Toto jsem zažil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.