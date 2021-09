Nás mladé zbavuje Schengen totalitního myšlení. Být ta chytrá paní, co chodí do studia komentovat politiku. To by mě bavilo. Rakušanova asistentka začala mluvit

O svých zkušenostech s politikou se Barbora Urbanová, kandidátka STAN, svěřila magazínu Lui. K politice přičichla přes organizování debaty před krajskými volbami. „Když jsem v 25 letech dostudovala politologii na VŠE, myslela jsem si, že budu taková ta chytrá paní, která chodí do studia komentovat politiku,“ svěřila se. Sněmovna by prý měla být méně uzavřená. „Někteří poslanci pořád ještě žijí v časech, kdy nebyl Facebook a občané nemohli snadno napsat svému volenému zástupci,“ posteskla si. A velice chválila Schengen, že mladé lidi zbavuje totalitního myšlení.

hovořila Barbora Urbanová například o institutu moderní politiky Istar, který založilo hnutí STAN. Dle Urbanové proto, protože se chtělo programově vyhranit, zvláště když se hnutí STAN chystalo do tzv. velké politiky. „Vedení STAN chtělo ukázat, že máme co říct a že program konzultujeme s odborníky a je stejně kvalitní jako u ostatních stran, ne-li lepší," uvedla politička.

Řekla, že jejich institut se zaměřuje na velká programová témata, jako je vzdělávání, řešení klimatických změn, důchodová reforma a chválila své straníky, že konference navštěvují. „Je vidět, že i starosta menší obce s 800 obyvateli chce vědět, co si má myslet o důchodech a z čeho vychází náš program,“ pochvaluje si Urbanová.

K politice se dostala přes organizování debaty před krajskými volbami. V debatě ji velmi zaujalo vystoupení lídra STAN Víta Rakušana a když se ten stal náměstkem hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu, tak jí nabídl práci v krajském úřadu. Pak už se Urbanová angažovala v kampaních STAN. „Když jsem v 25 letech dostudovala politologii na VŠE, myslela jsem si, že budu taková ta chytrá paní, která chodí do studia komentovat politiku – a vlastně by mě to strašně bavilo,“ prozradila.

Podle ní hnutí STAN nemá problém s tím, že by v něm nebylo dostatek žen, protože starostek je celá řada, ale obecně v politicie to za problém považuje. „Sama říkám, že mít děti, tak to taky nemůžu dělat. Třeba volební štáby máme ve středu v sedm hodin večer. To je přece čas, kdy lidé běžně vaří večeři nebo koupou děti,“ říká Urbanová. Ovšem politické prostředí podle ní nesvědčí osobnímu životu obecně, muži to ovšem podle ní mají jednodušší. Ženy si lepší podmínky prý budou muset vydupat. Jejím politickým tématem je například pomoc samoživitelkám.

Kvóty na účast žen nepodporuje, i když říká, že současný systém preferuje muže a je třeba ho od základu změnit. Jejím přáním je, aby ženy měly o politiku zájem. Jako asistentka Víta Rakušana ve Sněmovně prý přišla o iluze a naučila se, že politika je psychicky náročná. To ji vede k názoru, že lidé by pro politiky měli mít pochopení, když se jim něco nepovede, protože bývají pod velkým tlakem a jsou například už na svém desátém vystoupení.

A také říká, že by Sněmovna měla být více otevřená komunikaci s lidmi. „Někteří poslanci pořád ještě žijí v časech, kdy nebyl Facebook a občané nemohli snadno napsat svému volenému zástupci,“ kritizuje asistentka Víta Rakušana. Sice by pak poslanci byli před lidmi odhalení, ale Urbanová by otevřenost a blízkost lidem uvítala. „To, že někdo sedí ve Sněmovně od roku 1991, neznamená, že je nějaký polobůh a měli bychom ho za to uctívat. Politiky bychom měli posuzovat podle toho, co reprezentují,“ tvrdí s možnou narážkou na poslance ODS Marka Bendu.

Do premiéra si kopla při otázce na Schengenský prostor, o kterém Andrej Babiš řekl, že nefunguje dobře, Urbanovou tento názor nepřekvapuje. Podle ní je společným jmenovatelem lidí pod 30 let, že jsou za Schengen vděční. „Umožňuje nám studium v zahraničí, výuku jazyků, otevírá nám dveře. Taky nás zbavuje totalitního myšlení. Zahraniční zkušenost nám pomáhá pochopit, že se lidé ve světě mají různě a že některé věci máme společné a jiné ne,“ říká mladá politička, podle které možnost cestovat její generaci „neuvěřitelným způsobem obohacuje“. Je také pro stejnopohlavní manželství, prý aby byly stejnopohlavní páry zrovnoprávněny, tak je potřeba, aby název byl stejný.

