Naše vláda zvýšila důchody, chlubí se ODS. Podle politologa je to normální

Vydatnou porci kritiky schytává ODS za to, že v době, kdy se chystá v průměru o tisícovku měsíčně snížit každému důchodci valorizační nárůst, se na sociálních sítích holedbá, že za její vlády jsou důchody nejvyšší v historii. „Každá vláda hovoří o tom, že to přidávání důchodů je její. Dělala to předcházející vláda Andreje Babiše a dělá to logicky i tahle vláda, že se hlásí ke zvyšování důchodů,“ říká pro ParlamentníListy.cz politolog Petr Sokol. Má pochopení i pro další součást kampaně, v níž vláda tvrdí, že bez jejího zásahu by červnová valorizace přinesla 19 miliard nových dluhů.

Každá šikovná vláda si důvod pro sebechválu vždy najde. ODS, nejsilnější straně koalice, k tomu posloužila skutečnost, že nynější důchody jsou nejvyšší v historii. „Naše vláda je loni navyšovala třikrát a nárůst průměrného starobního důchodu od nástupu vlády činil 31 %, což je o 4770 Kč navíc!“ chlubí se občanští demokraté na svém facebookovém profilu. V následných komentářích se však toto sdělení setkává převážně s kritikou s odůvodněním, že zvýšení důchodů není ani trochu zásluhou kabinetu Petra Fialy, ale jen vyplývá ze zákona. A vysoké je tak jen proto, že česká vláda neučinila nic proti tomu, abychom měli jednu z nejvyšších inflací v Evropě.

Na druhé straně je však třeba vnímat důvody, které k takovému obsahu i načasování kampaně vedly. „Toto sdělení je součástí toho, že se připravuje nějaká změna valorizačních pravidel. Asi logicky chce ta politická strana ukázat, že se důchody v poslední době zvyšovaly a že jsou dnes na úrovni, která se připomíná. Je tu ještě jedno číslo, o kterém se hovoří, a sice že důchody přesáhnou 50 procent průměrného platu, což nikdy v minulosti nebylo. Takže v této souvislosti je to od ODS asi logický postup. Pokud je na stole diskuse o tom, že se zvyšování zpomalí, tak je asi pochopitelné přinášet argumenty, že k tomu zvýšení docházelo v poslední době masívně a že je namístě to nějakým způsobem zbrzdit,“ říká pro ParlamentníListy.cz politolog Petr Sokol.

Máme voliče, kteří si nepřejí prohlubování deficitu

Přesvědčovat veřejnost o tom, že s valorizací postupuje správně, se koalice snaží také na facebookovém profilu Spolu, i když to trochu zavání stigmatizací důchodců, jako by oni měli být viníky zadlužení. „Červnová valorizace by bez zásahu naší vlády přinesla 19 miliard nových dluhů! Úprava valorizace tedy představuje velmi důležitý krok k postupnému zlepšení našich veřejných financí,“ uvádí koalice Spolu na sociálních sítích. „Podle mého to není stigmatizace. Pokud se hovoří o tom, jaký by to mělo dopad na státní rozpočet, tak to je věc, která tak skutečně je. A máme tu celou řadu voličů, která si nepřeje, aby se prohluboval deficit. Takže z tohoto hlediska to je něco, co se dá čekat, že to ta větší koalice v rámci kabinetu bude tímto způsobem argumentovat,“ vysvětluje Petr Sokol.

S argumentací vládních stran ani trochu nesouzní bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Nedělejte z lidí blbce. Vláda nenavyšovala nic. Vláda naplňovala platný zákon, což byla chyba, protože ho měla včas změnit,“ vzkázal spoluzakladatel TOP 09. „Miroslav Kalousek je známý tím, že vyjadřuje otevřeně svoje názory a navíc je zastánce úsporné rozpočtové politiky. Voliči koalice jeho názory znají a dokážou pochopit, proč se tímhle způsobem prezentuje. Na druhou stranu každá vláda, která je u moci a má většinu v Poslanecké sněmovně, tak může valorizační zákon kdykoli změnit. A je samozřejmé, že každá vláda hovoří o tom, že to přidávání důchodů je ‚její‘. Dělala to předcházející vláda Andreje Babiše a dělá to logicky i tahle vláda, že se hlásí ke zvyšování důchodů. Obsahově mi to nepřipadá, že by to bylo něco pro skutečnosti,“ míní politolog.

Žijeme v ekonomicky turbulentní době, tak to je

Marian Jurečka v čele ministerstva práce a sociálních věcí rozhodně nezažívá šťastné období. Tak dlouho usiloval o zavedení výchovného v podobě pětistovky pro ženu důchodkyni za každé vychované dítě, že si přitom nenechal ani spočítat, kolik to bude státní pokladnu stát. Po necelých dvou měsících je pak nucen přiznat, že vláda bude muset zřejmě „přehodnotit“ kromě valorizačního vzorce i výchovné. „Zastávám názor, že něco zavést a pak zjistit, že na to nemám, je poněkud nešikovné. Dal bych přednost postupu, kdy si nejdříve spočtu, že na to nemám, a proto to nezavedu. Tak snad příště…“ utahuje si Miroslav Kalousek na sociálních sítích ze šéfa lidovců.

Jak bude to „přehodnocení“ výchovného vypadat, s tím se Marian Jurečka raději ještě nepochlubil. „V první řadě je třeba říct, že nejde o zrušení, ale o úpravu, resp. snížení toho výchovného. Ale to uvidíme, až to bude konkrétní. Samozřejmě to na jednu stranu působí trochu překvapivě, pokud se něco takového teď děje. Na druhou stranu žijeme v ekonomicky velmi turbulentní době, to znamená, že inflace hýbe s ledasčím z ekonomických ukazatelů a nějaké takové věci se z toho důvodu dějí. Nezbývá tedy nic jiného, než aby se k tomu příslušný ministr přihlásil. Tak to je,“ bere politolog tak trochu v ochranu ministra Jurečku.

Když sníží plat nebo zdraží nájemné, dojde i na kapesné

S čerstvě zavedeným výchovným se to má stejně, jako kdyby rodič na začátku roku slíbil svému synovi, že mu bude dávat každý měsíc kapesné pět set nebo tisíc korun, a po dvou měsících mu řekl, že to špatně vyhodnotil, že na to nemá. „To je dobrý příměr. Ale pokud zjistíte, že vám v mezičase v práci snížili plat nebo že vám majitel domu zdražil nájemné, tak asi budete muset synovi říct, jak to je. Kdybychom žili v ideální ekonomické situaci, jakou měly předcházející vlády, tzn. růst, nízká inflace z počátku Babišovy vlády, tak tam by se skutečně ten syn cítil úkorně oprávněně. V téhle situaci se mu to taky asi nebude líbit, ale možná bude mít ten otec argumenty, aby mu vysvětlil, proč se to muselo stát. Myslím, že ta nynější situace je bližší tomu příkladu, co uvádím, než tomu příkladu, že to tomu synovi snížíte bezdůvodně,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Sokol.

