Naší zemi ani občanům nic nehrozí, ujistil Fiala po Bezpečnostní radě státu

"Vzhledem k aktuálnímu vývoji ruského aktu agrese vůči suverénní a svobodné Ukrajině se dnes znovu sešla Bezpečnostní rada státu. Já i po jejím jednání chci znovu ujistit všechny občany České republiky, že v tuto chvíli nejsou žádné informace ani signály o tom, že by naší zemi nebo jejím občanům hrozilo jakékoliv bezprostřední nebezpečí. My postupujeme samozřejmě jasně, jasnými kroky, ať už k zajištění bezpečnosti České republiky a jejích občanů, tak politickými kroky, které vyjádří naši podporu Ukrajině a vyjádří taky náš nesouhlas vůči postupu Ruska a jeho agresivní politice. My jsme uzavřeli ambasádu v Kyjevě a diplomatickou podporu na Ukrajině nabízí konzulát ve Lvově, samozřejmě platí ta opakovaná výzva vlády, aby všichni, kteří nemusejí být na Ukrajině, tak ji mají opustit," podotkl premiér České republiky Petr Fiala (ODS).

"Česká republika je připravena a jsme připraveni i na případné výpadky dodávek surovin, jako je třeba ropa nebo zemní plyn. Máme zde zásobníky, máme dostatečné zásoby a jsme schopni případné snížení nebo výpadek řešit. Předpokládáme taky, že konkrétní kroky dělá taky - a víme to - Evropská unie, paní předsedkyně von der Leyenová mě ujistila a řekla to poté i veřejně, že jsou připraveny dohody s dodavateli ze třetích zemí, které by byly schopné pokrýt výpadky," zmínil také Fiala.

Důležitá je podle něj také pomoc lidí, kteří jsou postiženi ruskou agresí, jsou ohroženi na zdraví, na životech a potřebují humanitární pomoc. "Proto jsme se rozhodli posílit naši humanitární pomoc směrem k Ukrajině," podotkl Fiala. Spuštěn bude také informační servis pro české občany.

"Činíme i diplomatické kroky. Odvoláme souhlas s provozem konzulátu Ruské federace v Karlových Varech a v Brně a zároveň pozastavujeme provoz našich konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. Ministr zahraničí si na konzultace pozve české velvyslance v Rusku a Bělorusku, pozastavíme také náběr vízových žádostí ruských občanů na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů. Pokračujeme samozřejmě v úzké koordinaci s našimi partnery v NATO a EU. I po bezpečnostní radě - v souladu s prezidentem republiky, jsme odhodláni prosazovat co nejtvrdší sankce a co nejtvrdší společný postup," dodal Fiala.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) následně ubezpečila, že Česko je připraveno na všechny scénáře. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) následně zdůraznil, že Ukrajina je oběť. Česká republika je podle něj připravena jednat rezolutně, jednoznačně a solidarita s Ukrajinou bude projevena všemi možnými způsoby. "Budeme postupovat humánně, solidárně. To je naší povinností," dodal.

Jeden z novinářských dotazů pak směřoval na možnost přijetí uprchlíků. "Plány jsou připraveny i na tisíce uprchlíků, které by přišly do České republiky. My nebudeme říkat žádné stropní číslo. Tu situaci sledujeme. V tom zeleném plánu, do kterého teď vstupujeme v zeleném stupni, tak tam se jedná o to, že by především přicházeli lidé, kteří už nějaké zázemí v České republice mají, třeba už tady mají i vlastní rodiny, ale samozřejmě, že ty ubytovací kapacity jako takové připravujeme, mimochodem včera jsme zveřejnili adresu, na kterou někteří lidé zareagovali, kde se mohli lidé hlásit k tomu, aby nabízeli volné ubytovací kapacity pro případnou migrační vlnu do České republiky. Na tom se samozřejmě pracuje a od určitého momentu by byly aktivovány ty krajské zálohy v rámci i krajského krizového řízení. Říkat teď maximální číslo by asi nebylo ani vhodné. My prostě očekáváme, jak ta situace může vypadat, ona může mít mnohý vývoj, je tady i nějaká branná povinnost, takže je otázkou i to, zda někteří občané České republiky se naopak nebudou vracet směrem na Ukrajinu. Na druhou stranu jsme připraveni přijmout ženy, děti, rodinné příslušníky a ten vstup do České republiky v jejich případě je jednoduchý. Oni nepotřebují žádný zvláštní pobytový titul, oni mohou přijet se svými platnými cestovními pasy do České republiky a ty další náležitosti si už vyřizovat i na území naší země," podotkl ministr vnitra Rakušan.

