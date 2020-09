Naskákali na Babiše s Hamáčkem. Zatímco Prymula chystal tiskovku, opozice prováděla toto

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 30.9.2020) Ano 76% Ne 24% hlasovalo: 10415 lidí

„Nechceme zavírat ani obchody, ani provozy, ani restaurace. Pokud jsem to pochopil, tak je to jenom opatření s hlavním cílem, pokud by bylo potřeba sehnat nějaké pracovníky na pomoc v nemocnicích, tak v rámci nouzového stavu má vláda tuto možnost,“ sdělil Babiš. „Dalším cílem má být omezování počtu lidí. Detaily neznáme, ale opakuji, že nechceme situaci jako na jaře,“ dodal k tomu, že se s návrhem teprve seznámí. Debata Blesku se uskutečnila v 11 hodin dopoledne.

V debatě nouzový stav hájil i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). „Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo na základě vývoje dat přijmout opatření, která nemůže přijmout podle zákona o ochraně zdraví. Máme tady judikát městského soudu z jara, který jasně říká, co ministerstvo může a co nemůže,“ sdělil Hamáček, jehož znepokojuje, že čísla pandemie rostou o 2 500 nakažených denně. „Kdybychom neudělali nic, tak dneska máme 8 000. Nasadili jsme roušky, máme 2 000–3 000. A to je pořád moc,“ dodal Hamáček.

Opozice následně vládu nešetřila. Připomněla například, jak exministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) přišel se seznamem opatření, která považoval za důležitá, ale vstoupil do toho premiér Andrej Babiš (ANO). V tu chvíli, když toto řekl lídr KDU-ČSL Marian Jurečka, začal se Babiš obhajovat, že to není pravda. „Situace tak mohla být jiná,“ poznamenal Jurečka a uvedl také, co mu konkrétně nyní chybí. Když pak začal chyby vládě vytýkat i lídr Pirátů Ivan Bartoš, opět se Babiš rozhodl skákat do řeči a obhajovat svůj kabinet. „Opatření nejsou odůvodněná,“ zdůrazňoval Bartoš. „Dnes pan Prymula všechno vysvětlil a je to marné. Je zbytečné s nimi komunikovat, protože aj tak si budou mlít tu svoji. Stále opakovat ty nesmysly,“ rozhorlil se Babiš.

„Lidé nemohou být v klidu, když jsou zásobováni informacemi, že třeba bude vyhlášen nouzový stav, a sám pan premiér ani ministr vnitra nevědí, k čemu ten nouzový stav bude,“ pokračoval v tepání vlády předseda ODS Petr Fiala, čímž se opět dočkal napomínání od Babiše i Hamáčka. Fiala podle svých slov zatím nepochopil, k čemu by nouzový stav měl být. „Porozuměl jsem tomu, že některé volnočasové aktivity se zakážou,“ podotkl Fiala a pozastavoval se nad tím, že nesmí být opera a že časem třeba nebudou ani hry od Shakespeara, kde se hodně křičí. A přesně takhle on vnímá vládní opatření. „Nedokážou ty důvody vysvětlit ani předseda vlády, ani ministr vnitra. A takto vypadá politika vlády. Je to smutné,“ sdělil Fiala.

Předseda KSČM Vojtěch Fiala podle svých slov studuje zkušenosti z minulých let, například když v roce 1995 zemřelo 6 000 lidí na chřipku. To je podle něj velkým poučením pro Česko. „A musela se dělat opatření, která byla tehdy podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Také se zavíraly školy,“ vyprávěl Filip. „Nezpochybňuji to, že vláda má odpovědnost za to rozhodnutí. Na 30 dnů to může udělat bez Poslanecké sněmovny. My to sice můžeme zrušit, ale musíme vědět, že poneseme tu odpovědnost za tu vládu, když to zrušíme, když se něco odehraje. A já vnímám, z těch důvodů, které řekl pan ministr zdravotnictví Prymula, jaký je stav zdravotnického personálu, to znamená zdravotních sester, lékařů,“ poznamenal Filip.

„Nouzový stav je extrémním instrumentem v rámci našeho prostředí. Je to omezení ústavních práv lidí v České republice. Ta debata o něm tak má být mnohem poctivější,“ podotkl následně předseda hnutí STAN Vít Rakušan, jemuž například vadilo, že premiér nezná detaily návrhu, s nímž přichází jeho ministr.

„Celé je to jenom pokračování té zoufalé komunikace, té zoufalé vlády. Sám pan premiér neví, nebo alespoň to tvrdí, co bude za pár minut na vládě schvalovat. Slova se od činů nesmí lišit, tak jako tomu mnohokrát bylo v minulosti,“ apelovala na komunikaci vlády lídryně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Nechtěla říci, zda je pro nouzový stav, nebo není, a to z toho důvodu, že nemá informace. „Nabízíme pomocnou ruku, děláme to po celou dobu epidemie jak po odborné stránce, tak po té ekonomické. Vláda má nabídnout pomocnou ruku těm, jejichž živobytí omezuje,“ dodala Pekarová Adamová, jež se také obává přehlcení nemocnic.

„S opozicí vůbec nemá smysl debatovat. Měl jsem udělat vládu již v sedm ráno, já jsem byl slušný, změnil jsem vládu, aby opozice si mohla vyslechnout pana Prymulu dřív než vláda, a za to jsme kritizovaní? To je nesmysl,“ rozčílil se Babiš. Podle něj už neví, co má dělat. „Opozice nás jenom kritizuje, dehonestuje,“ podotkl a odmítl, že opozice by byla konstruktivní a snažila by se spolupracovat a uklidňovat lidi. Pirát Ivan Bartoš se však ohradil, že s pomocí přišli. Zároveň na Babiše zaútočil, aby dával informace ve všech médiích stejné.

Fiala následně opět zkritizoval vládu za to, že ke změně ministra zdravotnictví, kterou ODS požadovala, došlo pozdě. „A chaos pokračuje,“ láteřil Fiala. „Nejde o opozici, jde o občany. Dnes máme středu půl dvanácté, od pondělí mají platit nějaká opatření. Víme, jaká? Pan ministr to tak jako pustí jako balonek do veřejného prostoru,“ rozčiloval se Fiala. O pár hodin později se pak odpovědí na tyto otázky dočkal, když ministr Prymula společně s ministrem školství Plagou (ANO) uvedl, jaká opatření budou od 5. října po dobu 14 dní zavedena.

S čím však Babiš sám podle svých slov není spokojen, je komunikace ze strany Ministerstva zdravotnictví. „A to jsem panu profesorovi vytkl. Protože měl nejprve komunikovat s kolegy,“ uvedl Babiš k některým komunikačním přehmatům ministra zdravotnictví. „Řekl jsem mu, že bude komunikovat minimálně a zároveň bude komunikovat sám. Je epidemiolog, odborník a má zkušenosti,“ zdůraznil Babiš, že apeloval i na společnou komunikaci mezi jednotlivými ministry. On sám je přesvědčen, že komunikace se vylepšila a ještě vylepší. Babiš následně apeloval na to, že je zejména nutné chránit v době epidemie lidské životy.

„Chceme-li chránit životy, tak pojďme dělat ta opatření, která skutečně chrání rizikové skupiny. Dává například smysl mít vyřešeny zdravotnické pomůcky a jejich dostatek,“ oponoval Bartoš. Následně došlo k velké přestřelce mezi všemi účastníky, do které museli zasáhnout moderátoři, aby šlo o klidnou diskusi.