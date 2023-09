Následky očkování proti covidu! Lékař popsal, co se děje v jeho ordinaci

Lékař Jan Hnízdil tvrdí, že každý den ve své ordinaci vidí lidi, kteří se potýkají s nežádoucími účinky vakcíny proti covidu-19. Dodnes ale za to nikdo nepřijal zodpovědnost a prý ani nikdy nepřijme. Lékaři se odvolají na Ministerstvo zdravotnictví, to se odvolává na SÚKL, ten zase na WHO. „Za to šílenství, které se tady odehrávalo, nikdo nenese zodpovědnost,“ říká Hnízdil. Expert Jaroslav Janošek zároveň varuje, že lidé, kteří před očkováním varovali, jsou dodnes nálepkovaní jako dezinformátoři, ačkoliv se jejich pochyby ohledně vakcín ukázaly jako opodstatněné.

MUDr. Jan Hnízdil na besedě spolku Inovace Republiky popsal, že se denně setkává s pacienty, kteří mají výrazné nežádoucí účinky po vakcíně a dokládají, že časová souvislost je skutečně evidentní. „A oni přicházejí ke mně, že chtějí odočkovat. Jenže já nejsem guru Jára, nejde to vzít zpátky,“ uvedl Hnízdil.

Hlavní problém je podle něj ten, že dodnes nikdo neví, co vakcíny v těle dlouhodobě způsobují. „Tady nikdo neví, co ty vakcíny v těle dělají a obávám se, že to nevědí ani ti výrobci. No a já těm lidem povídám, že s tímhle musejí jít za tím, kdo je očkoval, ten má tu zodpovědnost. A dneska mi pacient pověděl, že to bylo na nádraží,“ uvedl, přičemž se diváci v sále zasmáli.

„Ten vlak už ujel,“ dodal vážněji. Lidé také chodí za svými praktiky, kteří jim ale říkají, že jejich problémy s vakcínou určitě nesouvisí. „Nehlásí to, protože takové nahlášení SÚKLu si musí platit sami a pacient musí doložit kauzální souvislost, že ty jeho problémy skutečně souvisí s vakcínou,“ vysvětlil Hnízdil.

Editor odborných článků RNDr. Jaroslav Janošek zase poukázal na to, že dodnes jsou lidé jako Hnízdil a další označovaní za dezinformátory, ačkoliv měli oprávněné pochyby. „Ještě rok po uvedení vakcín na trh se na stránkách Ministerstva zdravotnictví uváděly některé teze jako příklad dezinformace, ačkoliv už tehdy bylo jasné, že stojí na jasně pravdivých základech. Například tam byl jako dezinformace uvedený názor, že každá vakcína bude jinak účinná. Přitom tehdy už byla AstraZeneca stažená z trhu, jak si pamatujeme,“ vzpomínal Janošek.

„Nebo tam byla jako dezinformace označena myšlenka, že vakcíny nebudou mít dlouhodobou účinnost. Přitom po roce očkování už se vědělo, že budou potřeba ty boostery. A takových věcí tam byla spousta. Oni vlastně ve snaze vyvrátit dezinformace, které jimi nebyly, sami používali lži,“ uvedl Janošek.

„Poté, co jsem na to upozornil média, stránka byla smazána. Hrozné na tom ale je to, že to tam takhle viselo rok a každý, kdo tvrdil něco z toho výčtu, byl označován za dezinformátora. A to měl přitom pravdu. Ale nálepka dezinformátorů se tehdy přilepila a dodneška drží a nikdo se za to neomluvil,“ dodal Janošek na besedě, že věci související s covidem se zametly pod koberec.

