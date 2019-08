Nástup Pirátů a tzv. Demokratického bloku k moci? To nedopustím, pohrozil Foldyna. Takže...

Poslanec Jaroslav Foldyna se v rozhovoru pro Český rozhlas vyjádřil k rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana nejmenovat ministrem kultury Michala Šmardu. Pro ČSSD to prý není nijak snadné rozhodování. Největší strach má Foldyna z toho, že by současná krize mohla vést až k účasti Pirátů ve vládě. Kromě Pirátů by se na vládě mohly podílet i strany tzv. Demokratického bloku a tomu prý poslanec hodlá ze všech sil bránit.

„Pane redaktore, nechci to hodnotit z hlediska ústavy nebo nějakých právních kroků. Je to politika. Otázka, kterou jste mi položil, je příliš bezprostřední na to, abych na ni mohl odpovědět. Otázka je, jak tento problém vyřešit. Jestli ho budeme řešit, nebo ho využijeme, abychom si vyřešili nějaký vnitrostranický problém, nebo to využijeme k tomu, aby ČSSD odešla z vlády. Pan prezident Zeman jako bývalý premiér posuzuje i kompetentnost pana Šmardy. Možná v tom jsou i další osoby, se kterými Miloš Zeman nesdílí pohled na politiku, jako je pan Poche a spol.,“ padlo z úst zákonodárce.

Podle Foldyny si ČSSD teď musí říct, co bude dělat. Účast ve vládě prý straně nijak nepomáhá, protože preference straně nerostou. Otázka však je, kdyby ČSSD odešla z vlády. Pak by se podle Foldyny mohlo stát, že se do vlády dostanou např. Piráti, což by prý pro řadového občana bylo mnohem horší. „Opravdu si musíme říci, co budeme dělat dál. Je to složité a já předsedovi strany toto rozhodnutí vůbec nezávidím,“ pravil Foldyna.

Pokud by odchod ČSSD z vlády měl znamenat, že se do vlády dostanou strany tzv. Demokratického bloku, pak by prý Foldyna raději podpořil i současnou vládu Andreje Babiše, byť třeba rekonstruovanou. Podpořil bych rekonstruovanou vládu, aby větší vliv nezískaly strany Demokratického bloku. „To si neumím představit, jaký by to mělo na občany a voliče vliv,“ uzavřel Foldyna.

