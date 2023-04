Naštvaná jak čert. Návštěva v Číně jede dál. Nejen Macron dostal sodu

reklama

Anketa Který z uvedených lídrů má vaši největší důvěru? Joe Biden 2% Olaf Scholz 4% Emmanuel Macron 8% Giorgia Meloniová 84% Ursula von der Leyenová 1% Rishi Sunak 1% hlasovalo: 2737 lidí podle serveru Politico označil za velké riziko, kterému Evropa dnes čelí, to, že „se zaplétá do cizích krizí, což jí zabraňuje v budování své strategické autonomie“ a věnoval se válce na Ukrajině či otázce budoucí spolupráce Evropy s Čínou a USA.



Macron uvedl, že Evropa zvýšila svou závislost na USA v oblasti zbraní a energií, ale musí se zaměřit na posílení svého obranného průmyslu. Navrhl také, aby Evropa snížila svou závislost na „extrateritorialitě amerického dolaru“, což je aktuální klíčový politický cíl Moskvy i Pekingu, o němž nedávno hovořili lídři obou zemí při setkání v Moskvě.



„Pokud se napětí mezi oběma velmocemi vyhrotí … nebudeme mít čas ani prostředky na financování naší strategické autonomie a staneme se vazaly," zaznělo od Macrona směrem ke Spojeným státům a jejich měně.

Macron podle plátku prohlásil, že již „vyhrál ideologickou bitvu o strategickou autonomii“ Evropy a otázkou přetrvávajících amerických bezpečnostních záruk pro kontinent, který se v podmínkách první velké pozemní války v Evropě od druhé světové války do značné míry spoléhá na americkou obrannou pomoc, se prý nezabýval.

For a reciprocal dynamic.

In the service of peace, stability and prosperity. pic.twitter.com/fKIOqBY5RJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 10, 2023

Jako jeden z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN a jediná jaderná mocnost v EU má Francie z vojenského hlediska jedinečné postavení. Na obranu Ukrajiny před ruskou invazí však přispěla mnohem méně než mnohé jiné země.

Právě Spojené státy podle informací Politica značně „ležely v žaludku“ čínskému prezidentu Si Ťin-pchingovi a při společném setkání s Macronem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou se minulý čtvrtek v Pekingu měl zdát dosti zneklidněn a „rozčilen“ děním kolem Tchaj-wanu a návštěvy tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen v USA, kde se setkala s republikánským předsedou Sněmovny reprezentantů USA Kevinem McCarthym. Si Ťin-pchingovi prý také evidentně vadilo, že byly zahraničněpolitické otázky nastoleny Evropany a zcela odmítal, že by mohl nést zodpovědnost za ruské napadení Ukrajiny.



„Si byl viditelně podrážděný z toho, že je mu přičítána odpovědnost za konflikt na Ukrajině, a bagatelizoval svou nedávnou návštěvu Moskvy,“ podotkl zdroj Politica.



Při tomto setkání měl Macron s Ursulou von der Leyenovou zaujmout ohledně Tchaj-wanu podobnou linii, Macron však následně strávil s čínským vůdcem více než čtyři hodiny, z nichž většinu strávil pouze za přítomnosti překladatelů, a jeho tón byl poté při rozhovoru s novináři mnohem smířlivější než ten od Ursuly von der Leyenové.

EU-China relations are extensive and complex.



How we manage them will impact EU prosperity and security.



I am in Beijing to discuss this relationship - and its future - with President Xi and Premier Li. pic.twitter.com/mgl6B49KXk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2023

Samotný rozhovor Politica s Macronem měl být podle novinářů ještě peprnější, než se píše, některé části rozhovoru, v nichž prezident hovořil ještě otevřeněji o Tchaj-wanu a strategické autonomii Evropy, však byly následně Elysejským palácem po zásahu Macronových kolegů vystřiženy.

Macronovo sbližování s Čínou na úkor Spojených států přesto už v takovéto podobě vyvolalo v USA značné pozdvižení a tamní senátor Marco Rubio se například ptal, zda Macron mluví za celou Evropu. Německý europoslanec z frakce Zelených Reinhard Bütikofer mu na to odpovídá, že „je zřejmé“, že v otázce Číny není Evropa zcela jednotná.



Postoj šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové je podle něj blíže tomu, kde EU stojí, než tomu, co tvrdí Macron.



„Nicméně jakákoli myšlenka, že by se kvůli Macronovu postoji k Tchaj-wanu upustilo od podpory Ukrajiny, by byla naprosto pošetilá. Boj proti ruskému imperialismu a proti čínské hegemonii, to je jedno divadlo. Pokud dovolíte, aby jeden z nich posílil, zvítězí i ten druhý,“ zaznělo od politika vzápětí.

However, any idea of dropping the ball regarding support of Ukraine because of Macron's stance on Taiwan would be utterly foolish. The fight against RUS imperialism and against CN hegemony, that is one theatre. If you allow one of them to grow stronger, the other will win, too. — Reinhard Bütikofer (@bueti) April 10, 2023

Šéf finské obchodní komory Juho Romakkaniemi varoval, že s Macronovým přístupem by Evropa značně riskovala to, že se stane „mlčícími následovníky“ a měla by se raději stát rovnocenným a komplexním strategickým partnerem USA.

„V soutěži mezi demokraciemi a autokraciemi nebude existovat neutrální postoj,“ upozornil.

Europe should become an equal and comprehensive strategic partner with the US.



With ??@EmmanuelMacron? approach we risk to become those silent followers.



There will be no neutral stance in the competition between the democracies and autocracies. https://t.co/JMaGGXNHTL — Juho Romakkaniemi (@Romakka) April 10, 2023

Další německý europoslanec a předseda strany Die Partei Martin Sonneborn se pak pobavil nad tím, jak šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová zažila v Pekingu oproti Macronovi dosti vlažnější přijetí a poukázal, že se „její společník na cestách“ Macron právě „vyslovil pro strategickou autonomii EU a vidí velké nebezpečí v prostém přebírání postojů USA“.

Na slova Macrona o tom, že by Evropa měla snížit svou závislost na USA, aby se nastala „vazaly“ a že by se neměla přizpůsobovat americké politice v otázce Tchaj-wanu, podotýká, zdali to není „geostrategická autonomie“, o níž se v EU již mluvilo před 4 lety.

„Dejte se do toho, madam!“ zaúkoloval Sonneborn Leyenovou a doplnil pro ni tip, že by Macrona měla využívat raději jen pro zahraničněpolitické záležitosti. „Domácí politika mu momentálně moc nevychází…“ zaznělo.

Huhu, Frau vonderLeyen,



Ihr Reisegefährte Macron* hat sich gerade für die strategische Autonomie der EU ausgesprochen und sieht eine große Gefahr darin, einfach US-Positionen zu übernehmen:

„Europa sollte seine Abhängigkeit vom Dollar verringern. Andernfalls haben wir weder… pic.twitter.com/jTZ4F9OUiA — Martin Sonneborn (@MartinSonneborn) April 9, 2023

Někdejší francouzský europoslanec a lídr euroskeptické strany Les Patriotes Florian Philippot se taktéž v podobném duchu pobavil nad Leyenovou a shrnul, že „úřednici Leyenovou“ Čína „postavila do latě“. „Byla naštvaná jako čert!“ mínil.

Énorme : la Chine a remis la fonctionnaire Ursula Von der Leyen à sa place lors de sa visite avec Macron !



?? Zéro accueil, ignorée, et « elle a même dû quitter le pays par le transit des passagers ordinaires » !

Elle était folle de rage !



Excellent ! #UrsulaTaisToi #Frexit pic.twitter.com/XcUksSs3o1 — Florian Philippot (@f_philippot) April 8, 2023

Nemalé překvapení pak Macronova slova vzbudila i u estonského poslance Marka Mihkelsona. „Proč, prezidente Macrone? Evropa by se měla společně s USA postavit proti síle Číny,“ nepochopil Macronovo sbližování s Pekingem na úkor Washingtonu.

Why, President Macron? Europe should stand together with the US to balanche power of China. https://t.co/w3oEvGz7yE — Marko Mihkelson (@markomihkelson) April 9, 2023

Legendární ruský šachový velmistr Garri Kasparov pak zašel mnohem dál. „Od Macrona je to jako obvykle ubohé, tady o to víc, že se vrací ze setkání s čínským diktátorem. Evropa je nyní ve válce právě proto, že se snažila vyhnout zapojení do krize, když Putin v roce 2014 poprvé napadl Ukrajinu,“ nešetřil francouzského prezidenta a ohodnotil, že izolacionismus selhává.

Pathetic from Macron as usual, even more so here because he’s coming from meeting China’s dictator. Europe is at war now exactly because it tried to avoid involvement in a crisis, when Putin first invaded Ukraine in 2014. Isolationism fails. https://t.co/jmfeaSVFU5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) April 9, 2023

Potlesk Macronovi zněl naopak od ruského režimu a ruská ambasáda v Keni právě jím ohodnotila slova francouzského prezidenta o tom, že je rizikem Evropy, že se „zaplete do krizí, které nejsou její, což jí brání v budování strategické autonomie“ a že by měla snížit svou závislost na „extrateritorialitě amerického dolaru“.

French president:



?“The great risk” Europe faces is that it “gets caught up in crises that are not ours, which prevents it from building its strategic autonomy.”



? Europe should reduce its dependence on the “extraterritoriality of the U.S. dollar.”

??https://t.co/TEoF59vqVV — Russian Embassy in Kenya/?????????? ?????? ? ????? (@russembkenya) April 9, 2023

