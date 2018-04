Naštvaní občané vykoupali Babiše za nový návrh. A předseda vlády zakročil

Ve svém příspěvku týkajícím se uvalení drastických daní na starší auta server Auto.cz upozorňuje řidiče starších automobilů na to, že si ministerstvo dopravy nechalo vypracovat studii, jak zrychlit obnovu vozového parku. „Externí konzultační firma poslala návrh, který by motoristy s průměrným platem nemile překvapil,“ uvádí v textu.

„Zvažuje se totiž rozšíření dnešní silniční daně. Platili by ji všichni motoristé (dnes pouze podnikatelé) a odstupňovaná by byla podle emisní normy. Za pouhé vlastnictví vozidla bychom podle návrhu platili každoročně 16 000 Kč (Euro 0, do roku výroby 1993) až 4 000 Kč (Euro 3, do roku 2005). Teprve novější vozidla by byla od daně osvobozena,“ informuje Auto.cz své čtenáře, kteří tuto informaci začali po sociálních sítích šířit rychlostí blesku.

Když se navíc zpráva o tom, že vláda zvažuje zavedení opravdu vysokých poplatků za staré automobily jezdící po českých silnicích, donesla k poslanci Václavu Klausovi mladšímu, začaly věci lítat vzduchem. „Vláda je fakt mimo. A další případ, jak tahle nová levice útočí na chudý lidi. Vždyť favoritem rok výroby 1995 nejezdí nikdo, že chce. Třeba nějaký dědeček jezdí jednou za týden 10 km na hřbitov. Tak ho zdaňte, vy hovada,“ rozzuřil se občanský demokrat na svém Facebooku.

Premiér Andrej Babiš byl proto krátce po zveřejnění článku bombardován dotazy, především se strany seniorů, jestli tohle skutečně myslí vláda vážně. „Tenhle článek je naprostý nesmysl, už mi ho začínají lidi posílat e-mailem. Hlavně senioři, které děsí, že bychom zavedli nové drastické poplatky za starší auta. Ani se mi to nechce sdílet, jaká je to blbost,“ ujišťoval premiér, který závěrem zdůraznil, že nic takového samozřejmě vláda nechystá.

Psali jsme: Václav Klaus ml. píše vládě: Vy hovada! Útočíte na chudý lidi Svobodní: S námi na daních ušetříte Štěch (ČSSD): Daně nezvyšovat, ale provést daňové přerozdělení Robert Šmíd: Automobil Tesla 3 a sériová výroba? Jak je to doopravdy









autor: nab