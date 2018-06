Naštvaný Okamura odhalil svou pravdu o Babišovi

Na brífinku ČSSD se jako první ujal slova Jan Hamáček, uvedl, že Andrej Babiš splnil podmínky koaliční smlouvy, a zítra v 9 hodin by mělo dojít ke jmenování nové vlády. Chybí pouze připojit podpisy poslanců ČSSD pod koaliční smlouvu. Hlasování o důvěře bude 11. července. Všech 15 poslanců, podle Jana Chvojky, z ČSSD přislíbilo podepsat. Následně se slova ujala Alena Gajdůšková. Ta připomněla, že se brzy budou projednávat 4 důležité zákony. Jednak zákon o poukázkách poskytovaných lidem v hmotné nouzi, které už by neměly být poskytovány plošně. Dále pak návrh zákona o srovnání podmínek u sociální pomoci a zákon, který odstraňuje dvojí přístup k lidem, kteří pobírají příspěvky na mobilitu. A jako poslední zákon o důchodovém pojištění.

Když nebude Poche jmenován, bude post zastávat dočasně někdo jiný, alespoň tak se vyjádřil Jan Hamáček k možnosti, že Miloš Zeman odmítne kandidáta za ČSSD jmenovat. O kompetenční žalobě Jan Hamáček mluvit nechce. Říká: „Ukončíme nejistotu a stvoříme prostor pro další jednání“. Navýší jednotky v Afganistánu a Pobaltí, což bylo vyřešeno hlasováním v Poslanecké sněmovně. Nemají prý ani nové podmínky směřující k Andreji Babišovi. Sociální demokracie udělala všechno v souladu s Ústavou a čeká, že se všichni budou chovat také tak.

Na brífinku SPD zaznělo, že jako první SPD navrhne mimořádný bod, projednání a odsouzení výroku kancléřky Angely Merkelové, a navrhne usnesení v následném znění: „Poslanecká sněmovna odsuzuje výroky kancléřky Merkelové, morálně a politicky zpochybňující poválečný odsun německého obyvatelstva. Odsun proběhl podle smluv o poválečném uspořádání Evropy a je nezpochybnitelným důsledkem porážky nacismu ve druhé světové válce“. Návrh má zaznít po druhých čteních zákonů.

Na otázku ČT jak hodnotí působení vlády, Tomio Okamura řekl, že jsme byli svědky totální stagnace České republiky. Vláda nepředložila ani důchodovou reformu, ani sociální zákony. Vyplácení sociální podpory by podle Okamury mělo být podmíněno pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem. V bezpečnosti se Okamura opřel do Babiše, že se chlubil fotkami s Macronem, chtěl všechno dojednat a výsledkem je opak, Macron chce postihy za nepřijímání migrantů. Podle Okamury je Babiš naivní a nic nedomluvil.

Dále mu vadí, že už není pohraniční stráž a česká armáda je „malý expediční sbor na zahraničních misích“. Když pak Babiš mluví o ochraně České republiky, jedná se podle Tomia Okamury o blamáž. S výjimkami se nezměnila situace ani pro občany, kteří by měli podle předsedy SPD dostat více peněz. SPD hlasovalo pro vyšší důchody i platy učitelů, ale chybí návrh, podle kterého by se platy ve státní sféře valorizovaly. I řešení exekucí stojí, vše prý stagnuje a Andrej Babiš nic nedokázal a není schopným manažerem, jak o sobě tvrdil, říká Okamura.

Radim Fiala se vyjadřoval k pozicím v polostátním podniku ČEZu. Na valné hromadě byl znepokojen, protože ANO „zprivatizovalo“ ČEZ. Do dozorčí rady dosadilo pouze své kandidáty. Do 12ti členné rady navrhovalo hnutí SPD svého odborného kandidáta, který by prý ani nepobíral žádný plat za svou pozici a jen informoval o činnosti podniku, ale ANO to odmítlo. „Nechtěli jsme žádnou trafiku, ale byli jsme odmítnuti,“ řekl Fiala.

Další otázka mířila na sňatky homosexuálů a proč SPD pro návrh nezvedlo ruku. Tomio Okamura uvedl, že proti homosexuálům hnutí nic nemá a řekl, že má v této komunitě i přátele. Nicméně, definice rodiny podle SPD je „muž, žena, děti, babička, dědeček“. Zdůvodnil tuto definici potřebou pro-rodinné politiky. „My potřebujeme mít v rodině tři děti, aby jsme přestali vymírat,“ řekl Tomio Okamura. Tato politika má být jasně definována, protože jinak nebudou peníze na důchody a nebude ekonomická udržitelnost. Rodina jako základ státu má být zakotvena v Ústavě, doplnil Radim Fiala.

Ke komunistům v Babišově vládě se Radim Fiala vyjádřil oklikou. Nejdříve řekl, že nemít vládu 8 měsíců je, dle jeho slov, „velký debakl vítěze voleb“. Dále kritizoval Jana Hamáčka, který bude podle nejnovějších jednání ministrem vnitra, zahraničí, místopředseda Sněmovny a možná i vlády. „Univerzální ministr,“ nazval ho Fiala. Vládu nepodpoří, protože je podle nich proimigrační a probruselská, což usuzují z osoby pana Pocheho. ČSSD má prý ve stanovách multikulturní nový světový řád. Komunisté prý nebudou jen tolerovat vládu, jen nebudou mít v této vládě ministry.

