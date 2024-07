Navodit dojem a byznys jede. Expert odkryl pravdu kolem tepelných čerpadel

V čase vrcholícího léta si málokdo vzpomene na listopad minulého roku. Poté, co Energetický regulační úřad navrhl zvýšení regulované složky elektřiny pro domácnosti na rok 2024 o 71 procent oproti předchozímu roku, vystoupil premiér Petr Fiala s naléhavým prohlášením, že to je strašení lidí, že to tak nebude a že energie zdraží jen o pár procent. Zatímco si ale předseda vlády užívá v Itálii dovolenou, mezi lidmi a následně i v médiích přibývá hlasů, že si domácnosti musejí připlatit mnohem více než nějakých „pár procent“.

Především se to týká majitelů tepelných čerpadel, tedy tolik propagovaného zařízení, které mělo ušetřit až 2/3 nákladů na vytápění. Těm, kdo se pro něj v dobré víře rozhodli, výrazně vzrostly platby a za celý rok je čeká nárůst oproti loňskému roku nejméně o deset tisíc korun. „Je pro to několik důvodů. Primárně se jedná o regulovanou složku elektrické energie, kde distribuční sazba D57D vzrostla mnohem více než například pro elektrické kotle,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz bývalý předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček.

Regulátor zakročil proti rychlému připojování

Tepelné čerpadlo bylo v poslední době velmi silně podporováno s odůvodněním, že jde o zařízení, které produkuje teplo bez fosilních paliv a je tedy šetrnější k životnímu prostředí. Jeho instalace přispívá k nižší produkci CO2 a pro svůj provoz potřebuje jen menší množství energie. Ovšem například tvrzení, že tepelné čerpadlo ušetří až 2/3 nákladů na vytápění ve světle aktuálního nárůstu plateb v domácnostech, které si ho pořídily, vypadá nyní trochu jako výsměch. Mnohé firmy, které tepelná čerpadla nabízely, slibovaly, že se postarají o získání státní dotace Nová zelená úsporám až ve výši 180 tisíc korun.

Když vytváříme dotované byznysy, popíráme trh

Neškodí si připomenout, co všechno program Nová zelená úsporám podporuje. Především jde o zateplení rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, podlah, výměny oken a dveří, stínicí technika), stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy) a nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností. Peníze se najdou také na solární termické a fotovoltaické systémy, na výměnu neekologických zdrojů tepla za tolik adorovaná tepelná čerpadla či zdroje na biomasu, ale i za akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody, na zelené střechy. Dotace z programu NZÚ byly cílené i na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla.

Tak jako v mnoha podobných případech má proto boom tepelných čerpadel jednoduché vysvětlení. „Jsou to dotace. Ale v momentě, kdy tyhle dotované byznysy máme, tak popíráme trh, a to je prostě problém,“ upozorňuje energetický expert Pavel Janeček. Model to je opravdu jednoduchý. Ve veřejnosti je potřeba vzbudit dojem, že každý může získat k přírodě šetrný zdroj energie, který navíc ušetří domácnostem nemalé náklady, no a navíc na jeho pořízení lze získat jako dotaci hodně zajímavou sumu. No, nekupte to. A dotovaný byznys se může rozjet. Peníze doputují do správných kapes a může se jít dál. „Přesně. Dotace na tepelná čerpadla jsou samozřejmě hloupost. Jde pouze o takzvaný umělý byznys, ale to je pořád stejné. Ke všemu tím popíráme trh,“ konstatuje Pavel Janeček.

Ať příště lépe přemýšlejí. Teď jsou v zajetí

V té souvislosti se nedá nepřipomenout minulou výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, která konstatovala, že systém stovek dotačních titulů, přes které se rozdělují stovky miliard korun, je přebujelý a neřiditelný. Šéf úřadu Miloslav Kala se k tomu vyjádřil, že tuzemská ekonomika začíná být na dotacích závislá. Navíc NKÚ ve zprávě uvádí, že na základě uzavřených kontrol je zřejmé, že hlavním cílem je čerpat peníze, aniž by se sledovalo, jaký užitek dotace přinese. „Naše ekonomika tak nějak neřízeně a plíživě přešla z tržní ekonomiky do ekonomiky, která je velmi silně závislá na dotacích. Součástí podnikání některých podnikatelů se prostě stane pravidelná dotace, pravidelná injekce nějakých finančních prostředků,“ varoval už v minulém roce Kala. Dotační byznys i s tepelnými čerpadly však šlape dál.

Tepelná čerpadla jako taková by ovšem Pavel Janeček úplně nezatracoval. „Doporučoval bych je do nových domů, do míst, kde není potřeba vysoký tepelný spád. To je přesně to, co bych doporučoval. Ale rozhodně ne do stávajících domů, a to ani zateplených. I zateplené domy mají skryté tepelné ztráty, nikdy to neuděláte dokonale,“ vysvětluje odborník na energetiku. Pro ty, kteří si pořídili tepelná čerpadla do jiných objektů, je každá rada drahá. „Nemůžou dělat nic. Ať příště lépe přemýšlejí. To je celé. Jsou v zajetí tepelného čerpadla. Tam všechno do sebe zapadá. Tepelné čerpadlo je vysoký náklad. Je to komplementární záležitost. Speciálně vzduch, voda, to je něco, co by nemělo být primárním zdrojem speciálně v domech, které byly už postaveny,“ dodává Pavel Janeček.