Návrh: 95 tisíc na výdaje pro první dámu. Poprvé v historii

Podle novely nově by měla „manželovi nebo partnerovi prezidenta republiky náležet víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho povinností a veřejnou činností ve výši 30 procent zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů prezidenta republiky“. Jednalo by se přesně o částku 95 250 korun.

„Když by paní Pavlová měla sama jet na nějakou cestu, tak lidé okolo – zaměstnanci kanceláře – mají zaplaceno vše: hotel, letenky, co je potřeba. Ale ona by si to platila sama, respektive platil by to manžel z náhrad. Teď na to bude mít svůj rozpočet,“ řekl k návrhu zákona Blesku bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář.

Sklenář dodává, že pokud návrh projde, půjde minimálně v našem regionu o zásadní změnu. Jediná zem, kde jde o oficiální funkci první dámy, jsou Spojené státy. Jinak to nikde není zakotveno. Poprvé v historii totiž má být výkon funkce prvních dam také finančně ohodnocen.

Základní plat prezidenta pro letošní rok představuje částku 341 200 korun. Od roku 2011 sice podléhá dani, neodvádí se z něj však zdravotní a sociální pojištění. K tomu měsíčně hlavě státu náleží zvláštní víceúčelová paušální náhrada ve výši 317 500 korun.

Psali jsme: Vidlák ví, proč potřebují Lipavského a proč se těšit na Kalouskovu stranu Fiala už předal zemi levici. Markéta Šichtařová dělá tečku za premiérem Pavel podepsal konec Bartoše. A Piráti schválili, že ve vládě končí úplně „Lháři proradní.“ Okamura drsně o Bartošovi i Fialovi