Návrh na potravinovou soběstačnost poslanci projednávat nebudou. Stáhla ho sama koalice

Poslanci nebudou projednávat návrh zákona, podle nějž by v obchodech muselo povinně být alespoň 85 procent českých potravin. Uvedli to poslanci vládních stran ANO a ČSSD s tím, že návrh bude vrácen k přepracování do sněmovních výborů. Návrh byl podle Hospodářské komory nepřípustný, protože by zasahoval do svobody podnikání.

Návrh zákona, který by nařizoval českých obchodům nabízet minimálně 85 procent českých potravin, podepsalo 23 poslanců z klubů ANO, SPD, KSČM a ČSSD. Návrh podpořil také exministr zemědělství a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka a předseda Trikolóry Václav Klaus mladší.

Podle Miroslava Kalouska (TOP 09) by ale zákon znamenal omezení svobody. „To se nesmí stát! Nikdo v téhle zemi si nezaslouží jíst předražené odpadky pro větší zisky agrobaronů. Braňme se! Nenechme si zakázat svobodný výběr kvality i ceny,“ kritizoval návrh Kalousek.

„Na první pohled může návrh působit jako podpora českých zemědělců i spotřebitelů. Ve skutečnosti by však vedl k tomu, že by Češi měli menší možnost výběru a ještě by museli sáhnout hlouběji do peněženky,“ má jasno předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jak informuje server iDnes.cz.

Návrh kritizovala i Hospodářská komora, podle níž by šlo o nepřípustný zásah do podnikání. Zákon by prý také odporoval evropskému právu, které zakazuje omezení dovozu mezi členskými státy EU. Čechům by se podle Svazu obchodu a cestovního ruchu přijetím zákona omezila nabídka, protože řada potravin se u nás nevyrábí.

V současné podobě návrh předpokládal, že by od příštího roku musely české obchody nabízet minimálně 55 procent českých potravin – s tím, že by až do roku 2027 každý rok přibylo povinných dalších pět procent.

Podle předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka se o návrhu zákona vede debata mezi zemědělci a potravináři, aby se našel lepší kompromis. Současnou podobu návrhu vládní koalice stáhla, aniž by o ní nechala hlasovat.

