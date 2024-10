Navržen zákaz vstupu Grety Thunbergové do Německa

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 88% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 6348 lidí

„Pro ty, kteří nenávidí židy, v Německu není místo,“ nechal se slyšet mluvčí unijní frakce CDU Alexander Throm. A oznámil, že chce prosadit zákaz vstupu Thunbergové do Německa. „Každý, kdo sem přichází agitovat proti Izraeli a očerňovat naši policii, nemá v Německu místo.“ Pokračoval v narážce na tvrzení Thunbergové, že německá policie zasáhla proti údajně pokojným demonstrantům.

Na politikova slova upozornil server nejčtenějšího německého listu Bild.

Po sociální síti X skutečně kolují fotografie a videa, na kterých je Greta Thunbergová k vidění mezi demonstranty v barvách Palestiny.

Thunberg again.



This time celebrating the October 7th massacre in Berlin.



Thunberg with her Palestinian scarf, standing in the crowd sang loudly with the other Jew haters “Free Palestine”.



Demonstrators chanted in choirs: "Viva, viva Palestine".



Many wore so-called… pic.twitter.com/JKDGE16Dof