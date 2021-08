Návštěva policie? „Huhuhu“ na Spartě: To nejhorší přišlo teď

reklama

Včerejší zápas Sparty a Monaka nedopadl pro domácí klub dobře. Sparta prohrála 2:0. Nicméně, skoro větší pozornost upoutalo chování fanoušků vůči hráčům Monaka. Když Aurélien Tchouaméni, černošský hráč Monaka, vsítil gól, z tribun (které nesouhlasně hučely již předtím) se začalo ozývat HU-HU-HU, zřejmě jako narážka na africký původ hráče.

fanoušků Sparty už se vyjádřil trenér týmu knížectví, Niko Kovač. „Jsme všichni zhrození z toho, že v 21. století se taková věc na hřišti stane, neřkuli ve společnosti. Jsme si všichni rovni a jsme tu, abychom hráli fotbal. Musím říci, že jsem hrdý na své hráče, protože reagovali správně. Byli situací zaskočeni a zklamáni, ale řekl jsem jim: Jsme tady, abychom hráli fotbal. Zaskočilo vás to a vím, že je to těžké pochopit, není to dovolené, ale musíme hrát dál," uvedl Kovač.

Dále řekl, že jednak vyhráli fotbalový zápas, ale také ten s rasismem. Podotkl, že se jednalo jen o část fanoušků Sparty a že v poločase mluvil jak s rozhodčím, tak s trenérem Sparty, kterého ubezpečil, že ví, že za chování fanoušků nemůže. Ale že si jeho hráči zaslouží respekt.

Prý klidnil situaci i v šatnách. „Byli jsme rozhodně podráždění a hráči si toho říkali hodně mezi sebou. Víte, není nic tak zraňujícího jako slova, která slyšeli. Mohou bolet víc než rána do obličeje. Jedna rána bolí den, ale ta slova s vámi zůstanou dlouho, jako jizva. Rád bych věděl, jak by se tito lidé cítili, kdyby se dostali do stejné situace. Chtěl bych znovu vyzdvihnout obdivuhodné chování mých hráčů v této situaci,“ pokračoval monacký trenér.

Rozhořčení panovalo i v Česku, například u zástupce šéfredaktora Seznam Zpráv Jiřího Hoška. „Těšil jsem se dneska po těžkém dni na fotbal, ale rasistický výlev malé části (ale zřejmý) sparťanských fandů mi ten prožitek zkazil. Dotyční rasisté ale ‚zabili‘ zápas v první řadě vlastnímu týmu, který si byl vědom průšvihu, jenž se stal. Pak už nebyli sami sebou. Hrozně smutné,“ prohlásil. „Nejubožejší rasismus,“ odsuzoval také novinář Filip Horký.

Těšil jsem se dneska po těžkém dni na fotbal, ale rasistický výlev malé části (ale zřejmý) sparťanských fandů mi ten prožitek zkazil. Dotyční rasisté ale „zabili“ zápas v první řadě vlastnímu týmu, který si byl vědom průšvihu, jenž se stal. Pak už nebyli sami sebou. Hrozně smutné. pic.twitter.com/sOhVyg79Wg — Jiří Hošek (@hosekj) August 3, 2021

Dneska jsem si to chtěl užít. I proto jsem byl na @ACSparta_CZ dřív, než se vůbec otevřel stadion.



Prvních 35 minut jsem dostával perfektní zážitek.



Ale odnáším si zklamání, jak jsme to zase cca v 50. minutě v hlavě vzdali.



A znechucení za ten nejubožejší rasismus. — Filip Horký (@FilipHorky) August 3, 2021

Sparta doposud chování fanoušků na zápase nekomentovala, ani na českém, ani na mezinárodním twitterovém účtu.

Do patálie s rasismem sparťanských fanoušků se dostal i původem francouzský hráč Jean-David Beauguel, hráč fotbalové Viktorie Plzeň. „Sparta–Monako. Už je to tu zas. Je to škoda, protože jsem byl na stadionu a pár fanoušků Sparty (opravdových) za mnou přišlo s vlídnou žádostí, abych se s nimi vyfotil, a stalo se to zase,“ narážel Beauguel na incident a přidal krátkou historii rasistickým urážek na zápasech v Česku. A chování fanoušků komentoval i na instagramu.

Sparta–Monaco…. Again…. it's really unfortunate because I was at the stadium tonight, some fans of Sparta ( real ones ) came to me in the good mood, very friendly way to take picture and it happened again #SpartaASM — Bogbog9 (@JDavid_Beauguel) August 3, 2021

Čímž na sebe zřejmě upozornil, protože mu jistý Jan Pokorný poslal zprávu ve stejném znění, jako zazněla na tribuně, tedy HUHUHUHUHUHU a obrázky opic. Beauguel sarkasticky poznamenal, že „láska je ve vzduchu“. Na jeho příběh z instagramu reagoval ještě jeden fanoušek, který mu pro změnu poslal obrázek černošských migrantů na člunu. „Díky za info, že pár bratranců z Marseille míří sem,“ smál se hráč Plzně.

After some people told me that “huhuhu” it’s not racist and stop to see racism everywhere hahaha pic.twitter.com/5jWRI662B4 — Bogbog9 (@JDavid_Beauguel) August 4, 2021

Ahhh thank you for this information that some of my cousins are on the way from Marseille to come here ???? pic.twitter.com/qGo92K7dAx — Bogbog9 (@JDavid_Beauguel) August 4, 2021

Místo Beauguela ovšem rasismus opět řešil Hošek ze Seznam Zpráv, který se ozval zmíněnému Pokornému. „Beauguel si stěžoval na story na fanoušky,“ ujasnil, proč posílal opice. „Urazit? Ranit? Proč? Na černošské hráče se odjakživa bučelo a vždy bude. Je to všude úplně stejný. Nelíbí se mu tu? Může jít, nikdo ho tu nedrží,“ mínil Pokorný. A Hošek mu tvrdil, že by ho kvůli rasismu mohla popotahovat policie.

Tak jsem oslovil fanouška Sparty Jana Pokorného, proč napsal @JDavid_Beauguel na instagram “HUHUHUHU” a doprovodil to třemi obrázky opic. Tohle z něj vypadlo. Myslím, že k tomu není co dodat... pic.twitter.com/9z5MzKRWUW — Jiří Hošek (@hosekj) August 4, 2021

