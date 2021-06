Ne Češi, ale Evropani? Peksu by dřív zastřelili za vlastizradu. Piráti? Magoři, neobolševici. Chtějí krást úspěšným. Závodník a sběratel si řekl „dost“

Formulový závodník, celosvětově uznávaný automobilový sběratel a podnikatel Filip Turek byl hostem pořadu Mr. Kubelík show 2021 na youtubovém kanálu Wolfstreet Bros. Protože mezi jeho zájmy patří také politika, nebál se promluvit o tom, co mu nejen na té české vadí nejvíce. Nešetřil především Piráty: „Jsou to komunisti, kteří jsou akorát marketingově úspěšní,“ uvedl. Padla také slova o vlastizradě a střelbě. Kromě jiného například promluvil o hranicích svobody slova na internetu, totalitní mentalitě politické korektnosti a jak média manipulují s názory veřejnosti.

Jedním z prvních témat, kterým se Turek v rámci rozhovoru věnoval, byly sociální sítě. Konkrétně promluvil o své zkušenosti s Facebookem, kde více než dvacekrát obdržel měsíční ban kvůli vyjádření svých názorů. „Dva nebo tři roky nemůžu na facebook napsat vůbec nic. Jakmile jsem komentoval cokoliv od ČT24 nebo HateFree culture, dostal jsem ticíce hlášení, že dělám něco špatně,“ přiblížil, proč na dlouhou dobu nemůže na svém účtu vyjádřit jakýkoliv názor.

Přešel proto poté na Instagram, což je mladší bratr Facebooku, kde měl však po chvíli podobný problém, a sice když nahrál fotku britského politika Winstona Churchilla. „Instagramový profil mi přišel extrémně svobodný, dokud jsem nezjistil, že mám tzv. shadowban. Dal jsem tam fotku Churchilla, protože jsem pravicový konzervativec a oni mi ho smazali. Nahrál jsem ho tam ještě třikrát a pak už mi pohrozili, že mi smažou profil,“ dodal k on-line cenzuře s tím, že na sociálních sítích se nenosí vyjadřovat své myšlenky a názory.

K nahrávání podobných fotek jej v té době vedlo například šílenství kolem bourání soch a pomníků, což mu vadilo především v případě Churchilla. Souhlasí pouze s jediným bouráním sochy krále Leopolda II. v Belgii. „Leopold II. byl prostě hovado, v Belgii dělal hrozné věci. Pro mě to byla vždy zrůda, divil jsem se, že nebyl odsouzen dříve. Je to horší než mít někde sochu Hitlera. Belgičani ještě před 120 lety sbírali černochům useklé ruce, ale teď nám Brusel káže, jak máme být všichni skvělí, když jejich dědečkové dělali tohle,“ pozastavoval se.

S podmínkami sociálních sítí jako Instagram a Facebook by prý souhlasil, pokud by v Česku nevydělávaly takové peníze a nefungovaly na našem území. „Vydělávají tu obrovské peníze, které nedaní. Měly by se řídit našimi zvyklostmi, neudělal jsem nic proti svobodě slova, aby mě mohly omezovat,“ sdělil, co mu na jejich fungování vadí ze všeho nejvíce.

V kontextu toho se opřel do Pirátské strany, která má naopak za cíl daně zvyšovat. „Všechy ty Piráty bych vykopal s těmi nápady o zvyšování daní z nemovitosti a nepodmíněném příjmu. To je antisystémová strana, jsou to antifáci. Jejich nápady jsou proti všem lidem, co pracují nebo něco vlastní. Pro mě je to útok proti společnosti,“ konstatoval.

Je pro něj s podivem, že právě Pirátům nevadí, že u nás Instagram a Facebook vydělávají ohromné peníze a nedaní je. „Těmhle frajerům nevadí ohromné úniky peněz ze sociálních sítí, které by se měly řídit naším právem, když tu podnikají. Zato malého živnostníka by zdanili. A také by zdanili toho, kdo má dům nebo chatu za to, že to vlastní,“ poukázal na dvojí metr Pirátů.

„Právě tihle frajeři mě udávají, protože proti nim vystupuji. Jsem vysazený na každého levičáka, který mě chce omezovat za to, zda jsem úspěšný nebo ne. Jsem vysazený na socany, komunisty a na Piráty,“ zdůraznil Turek, že mu jde o jednoduchý princip.

„Piráti jsou vlastně komunisti, kteří jsou akorát marketingově úspěšní. Nedávno někdo z Pirátů říkal, že ‚šňupe komunismus‘, to se mi moc líbilo,“ pousmál se Turek nad výrokem Radka Holodňáka, mladého a nadšeného propagátora Karla Marxe a také asistenta pirátského poslance Navrkala.

Turek se hrozil, když vzpomněl na doporučení europoslance Michala Peksy (Piráti), aby čeští občané při sčítání lidu vyplnili v kolonce národnost možnost „evropská“. „Neřekl bych, že je to velezrada a měli by ho zastřelit, i když byla doba, kdy by se to stalo. Není dobré, aby nám někdo říkal, že nejsme Češi, ale Evropani,“ kritizoval podnikatel, že Peksa popírá existenci naší národnosti.

Stejně tak kritizoval, že Piráti volají po tom, aby se sebraly firmám patenty na vakcíny proti covidu, protože patentování zbytečně omezuje produkci vakcíny. „Kdyby přišla další vlna pandemie, tak už ty firmy odmítnou cokoliv vyrábět,“ podotkl s tím, že všechny podobné nápady „smrdí komunismem“.

Přiznal, že ze začátku naivně věřil, že se Piráti budou věnovat svému tématu digitalizace. „To, že vůbec neuznávají odvětví práva, což je autorské právo, říkal jsem si, že jsou to mladí, hloupí kluci,“ mávl rukou Turek.

Tristní je podle něj i hospodaření státu. Naše ekonomická budoucnost podle Turka vypadá jako ekonomická budoucnost chudého státu Zimbabwe. „V době, kdy jsme nemohli nic, ani do restaurace, dává hlavní město Praha 650 tisíc na festival Prague Pride, minulý rok to bylo asi milion. Takové akce si na sebe mají vydělat samy nebo nemají existovat,“ kritizoval dotace od hlavního města v době pandemie. „Pojďme udělat pochod heterosexuálů a řekneme si o 600 tisíc,“ zavtipkoval.

V souvislosti s tím reagoval na vyjádření předsedy hnutí SPD Tomia Okamury, že by raději „skočil z okna, než skončit u stejnopohlavního páru“. „Bylo by to skvělý, měl by vyskočit,“ zasmál se a dodal: „V devadesátkách, když bys chodil na základku na Jižní město a měl jsi dva tatínky nebo dvě maminky, tak bys tam nepřežil. Jednoduchý.“

Nelíbí se mu pro stejnopohlavní páry manželství, ale s registrovaným partnerstvím nemá sebemenší problém. „Každopádně bych neodsuzoval každého, komu to vadí. Nedělal bych z nikoho za to nácka. Je to evoluční, za sto let to možná bude jiné, ale pořád je tu dost starších lidí, kteří to nechtějí, neměli bychom je za to odsuzovat,“ míní.

Na otázku, co ho „sere“, pak spustil: „O Pirátech už jsem mluvil. Všeobecně mě serou všichni, co mají tendenci srát se do někoho jiného. Když se podívám, jak vypadají volební preference všude v Evropě, tak mě 80 procent lidí sere,“ řekl.

Velké nesympatie chová i vůči hnutí Black Lives Matter. „To mě sere, že je hrozně rasistický. Celé je to marketing, byznys, zvrácená ideologie, která má změnit pořádky ve Spojených státech. Je to šílené. Problém je pozitivní diskriminace. Když jdete na prestižní školu ve Spojených státech a jste Afroameričan, máte přednost před někým, kdo má mnohem lepší prospěch i předpoklady. To se děje na institucionální úrovni,“ pokračoval.

Vadí mu také euro a spolu s ním tendence zakázat hotovost. „Největší svoboda člověka je mít vlastní peníze. Pokud někdo zakáže hotovost, tak jsi v čínském snu,“ uvedl Turek.

I když má podle něj EU mnoho vad, je proti nim třeba bojovat a ne se snažit unii bourat. „Myslím, že unie je pro nás prospěšná. Nejsem pro czexit. Samozřejmě má i své extrémní vady, třeba mrzačení evropského trhu je strašný zločin. Dále je tu i šílená byrokracie,“ řekl s tím, že proti tomu by se v rámci visegrádské čtyřky mělo bojovat. Vadí mu i to, jak se EU mstí Velké Británii.

Problém spatřuje i v dotacích. „Pořád nám EU dává víc peněz než my jí, problém je, že nám je vrací v dotacích a ještě někomu jinému, než kdo je zaplatil. Zástanci EU se teď diví, že Babiš čerpal dotace pro Agrofert. Nekradl by on, kradli by je zase jiní,“ podotkl.

Následně dal do srovnání Babiše, který podle něj krade na přímé úrovni a Piráty, kteří by jej mohli ve vládě vystřídat, ale chtějí krást na systémové úrovni. „Ti chtějí krást také, ale úspěšným lidem za jejich úspěch. To je třídní boj, to jsou normální neobolševici, magoři. Tam už chybí jenom kolchozy, ty vole,“ konstatoval závodník.

V závěru se pozastavil u konspiračních teorií a kritického myšlení. „Lidi, kteří věří konspiracím, považuji za blbce. Věci nejsou tak, jak vypadají, vše se děje kvůli sférám vlivu velmocí, je to hra vyváženosti. Aby se Rusáci mohli pomlátit s Američanama. Lidi moc žerou, co je ve zprávách a nechápou, co zatím vše stojí. Nevnímají načasování věcí. Třeba že tajné služby objevily útok na muniční sklad po sedmi letech, protože jde zjevně o Sputnik a Dukovany. Věci nejsou, jak vypadají z médií, z České televize,“ upozornil závěrem, že samotný útok na vrbětické muniční sklady tím neznevažuje.

Filip Turek je prezidentem Jaguar klubu České republiky o.s., kterého je také zakladatelem. Sbírka jeho automobilů v letech 2007–2015 čítala až 80 aut, především britských značek. Je majitelem přibližně deseti svých oblíbených vozů s muzeálním původem a převážně velmi zajímavými výrobními čísly či historií. Je také známým restaurátorem těchto vozů a odborníkem na investice do vzácných automobilů.

V letech 2015 až 2018 se aktivně věnoval formulovým závodům na středoevropské úrovni a z celkem 33 závodů ve své kariéře má 11 prvenství, stal se šampionem zóny Střední Evropy F4 Trophy 2018. Kromě motosportu se dříve věnoval bojovým uměním a střelbě.

