Ne každý je Vetchý. Umělci o zbrojení hodně jinak

Souhlasíte s vyššími výdaji na obranu? Je bezpečnostní situace taková, že je to namístě? Bylo by dobré zavést v ČR znovu povinnou vojenskou službu? Co říkáte na stav naší armády? A co říkáte na to, že u nás mají brannou povinnost občané ve věku od 18 do 60 let, tedy i ženy? Takové otázky jsme položili několika veřejně známým osobnostem.

Vyskočil: Zas to odskáčeme my obyčejní, důchodci, matky samoživitelky

„Napřed naši činitelé dělali všechno pro to, aby nás odzbrojili. Už Havlovo rušení zbrojovek bylo špatně. Teď se zase zbláznili a v okamžiku, kdy se vážně jedná o míru, budou zbrojit jako šílení. Přes jejich strašení nevěřím, že nás někdo ohrožuje, mimo řízené migrace,“ říká herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil pro ParlamentníListy.cz. „S jejich proklamovanými výdaji na zbrojení nesouhlasím, neb je mi jasné, kde na ty výdaje chtějí vzít. Z jejich platů to rozhodně nepůjde. Zase to odskáčeme my obyčejní lidé, důchodci, matky samoživitelky atd. Ty nejzranitelnější skupiny,“ nedělá si iluze herec.



„Na druhé straně bychom nějakou armádu mít měli a samozřejmě kvalitně vyzbrojenou. Ale nemusí to být zas tak honem. Postupně a s rozumnými výdaji. S tím souvisí i to, že by aspoň mladí muži měli umět držet zbraň a s ní zacházet. Vojna na dva roky, jako dřív, to určitě ne. Něco jako výcvik a domobrana, jako ve Švýcarsku. Jen by to měla provázet také výchova k vlastenectví. Bránit svoji vlast může účinně jen ten, kdo ji za vlastní považuje. A protože ryba smrdí od hlavy a dnešní vláda rozhodně k vlastenectví lidi neučí, není ani ochota tuto vlast s tímto vedením bránit. Preferencí našich představitelů je Ukrajina, a to rozhodně není naší vlastní,“ říká rázně Ivan Vyskočil.

„Pokud vím, tak branná povinnost zrušena nebyla. Nově jsou tam asi jenom ty ženy, ale to bych nechal jen na základě dobrovolnosti. Jsou ženy dobrodružné, které rády se takové služby zúčastní, ale některé maminy by mohly být spíše nebezpečné samy sobě i vlastnímu okolí. Víc k tomu nevím, neb nejsem nijak zběhlý ve vojenských otázkách.“

Gulyáš: Armáda je nejznámější světová černá díra na prachy

„Zvyšování? Na obranu? Nic takového. Nejprve audity, a pak racionální investice! Armáda je nejznámější světová černá díra na prachy. Nevím, jak v dobách starších, ale v dobách našich je to do nebe volající. Ani korunu navíc! Naopak, nejprve smysluplnou myšlenku pro reformu armády a obrany obecně, a až potom teprve investiční plán. Že si stupidní zoufalci ze 30 zemí chtějí hrát na válku, kterou se možná pokusí skutečně rozpoutat, neznamená, že jim to máme platit!“ prohlásil herec Michal Gulyáš.



Anketa Chcete, aby čeští vojáci byli vysláni na Ukrajinu k hlídání příměří? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11109 lidí

Nás nečeká vnější nepřítel, ale vnitřní. Jinokrajné, nábožensky a národnostně uvažující skupiny se u nás začnou v průběhu dvou, tří let realizovat, a některé nejsou a nebudou nakloněny našemu způsobu života a národním zájmům. Vzhledem k tomu, že je všude tolik zbraní, které se rozprodaly na černém trhu, budeme ohroženi občanskou válkou vyvolávanou těmito skupinami zevnitř. Potřebujeme obranu proti vnitřním cizopasníkům. Nikoliv proti třeba Rusku. Kdyby Rusko chtělo, zničí nás bez jediného vojáka, tanku, letadla.

Tzv. zbrojní iniciativa tak, jak nás do ní burcují, není nic jiného než krádež ve velkém měřítku. A taky self-onanistická politika jednoho francouzského manekýna, s jedním zoufalým Britem, buzena pobaltskou chutí vrhnout svých ‚pět‘ vojáků do válečné vřavy! Jakákoliv podpora takové myšlenky je scestná a blázinec by měl mít příjem připravený pro každého, kdo tohle pořád hlásá. Většinový svět se ubírá jinou cestou. EU iniciovaná jedním bývalým členem EU je zralá na politickou demontáž,“ uvažuje Gulyáš.



„A branná povinnost? Dejte dnešním mladíkům brannou bojovku. Nebudete vědět, jestli se smát, plakat nebo se už konečně starat o to, aby vyrůstala mladá, národně motivovaná generace i v tomhle ohledu. To je ale idea státu a výchovy. Tu nemáme. Tady se každý stará o to, co ukrást, nikoliv o to, co zocelit. Nejprve se zbavme zlodějů, prospěchářů a lhářů, pak začněme myslet na smysluplnou armádu, a nejen na ni!“

Kekely: Šli by poslanci, senátoři… příkladem?

Na otázku, zda souhlasí s vyššími výdaji na obranu, odpověděl i moderátor Face 2 Face a scenárista René Kekely. „Myslím si, že v určitém ohledu ano, pokud by byla pravda, že máme zbraně zastaralé a výstroj nevyhovující. Pokud vím, tak se v minulých letech investovaly stovky milionů korun. Otázkou je, co se opravdu nakoupilo. Od některých svých známých z armády vím, že ‚některé věci byly trochu jinak‘, nevyhovující, předražené a podobně,“ říká moderátor pro ParlamentníListy.cz a připomíná, co se před lety odehrálo v Táboře.



„Vzpomínám si na několik let starou kauzu, kdy v Táboře u Jordánu nabourala řidička škodovky do obrněného transportéru. Velká kauza, obyčejná fabie vyřadila čtveřici obrněných pandurů na tři roky. Ukázalo se, že část toho jednoho transportéru byla jakási dřevotříska. Škoda desítky milionů. Pak je dobré položit si otázku: Co je to za techniku, kterou vyřadí obyčejná škodovka?!“ podivuje se moderátor.



„A jestli je bezpečnostní situace taková, že by bylo zvýšení výdajů na obranu namístě? Pokud je pravda to, s čím nás stále v posledních týdnech někdo straší, pak tu asi za chvíli skutečně vypukne 3. světová?! Ale myslím si, že je to jen nějaká rádoby kampaň nebo něčí snaha vytáhnout ze států EU miliardy na zbraně a na ‚obranu‘ jako takovou,“ míní Kekely.



Zamyslel se, zda by bylo dobré zavést v ČR povinnou vojenskou službu. „Neměla se tím pádem vůbec rušit. Teď je to nereálné, už s ohledem na finance, objekty, které armáda nemá, a celkový systém. Krmili nás tím, že když budeme v NATO, je armáda zbytečná. A teď?“ klade řečnickou otázku.



Vyjádřil se i k tomu, že u nás mají brannou povinnost občané ve věku 18 až 60 let, tedy i ženy. „Asi to řada lidí ani neví, a ženy už vůbec ne. Ale pak s nadsázkou říkám: Doufám, že kdyby tato situace nedejbože nastala, že všichni v tomto věkovém rozmezí z těch cca 280 poslanců a poslankyň a senátorů a senátorek půjdou pochopitelně bránit naši zem. Když stále slyšíme, že je každého občana ‚morální povinnost bránit svou zemi‘. Doufám, že by šli oni jako první příkladem,“ vzkazuje naším zákonodárcům.

Boura: Mediální výstupy jako „vrtěti psem“

Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13646 lidí

Solařík: Vláda navyšuje výdaje na cizí obranu

„Každý stát by měl mít dostačující rozpočet na svou obranu. Zdůrazňuju zájmeno ‚svou‘. Naše dnešní vláda totiž navyšuje výdaje na cizí obranu. A obranyschopnost vlastní země tím oslabuje až na dřeň. Vlastizrádnou politiku samozřejmě obhajuje floskulí, že ‚na Ukrajině se bojuje za Prahu‘. Nebojuje. Bojuje se tam za nefalšovaně banderovský režim, dosazený zvenčí a zodpovědný za uvržení obyvatelstva Ukrajiny do tragédie válečného konfliktu,“ vidí jasně publicista a autor literatury faktu Bruno Solařík.

„Pokud by základní vojenský výcvik byl nikoli povinný, nýbrž dobrovolný, neměl bych nic proti, protože místo protektorátního expedičního sboru, kterým je dnes naše armáda, by asi stálo za to mít vycvičené síly, použitelné při skutečné obraně státu, při živelních pohromách nebo třeba v případě imigrační krize,“ míní spisovatel.