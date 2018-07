Ne, není to hoax. V Británii skutečně zakázali holčičkám sukně

Britské školství jde zase o jeden progresívní krok vpřed. A tento krok učiní v kalhotách, protože sukně mají ze středních škol zmizet. Zatímco kdysi dávno sufražetky bojovaly o právo nosit kalhoty, nyní to vypadá, že jim nic jiného než kalhoty nosit nezbyde. Zprávu jako první otiskl prestižní britský deník The Times. Část české veřejnosti ovšem odmítá informaci uvěřit.

Tento krok je zřejmě reakcí na nedávnou reformu zákona o uznání pohlaví, po které by mělo být snadnější změnit, jaké máte v rodném listu napsané pohlaví.

Celý článek ZDE

Až 40 středních škol v Anglii už sukně zakázalo a další o zakázu přemýšlejí. Důvody jsou různé. Na střední škole v Lewes důvodem bylo, že studenti zpochybňovali, proč mají být uniformy dělené podle pohlaví, a také, aby se vyhovělo transsexuálním studentům. Na střední škole Woodhey byl argument, že pro personál a návštěvníky je nedůstojné vidět dívky v sukni, když sedí na zemi například při hodinách divadla. A v Bradfordu několik škol, protože do nich docházejí převážně muslimové, zakázalo sukně z důvodu cudnosti. Coplestonská střední škola zařadila sukně na seznam zakázaných oděvů a předmětů, na kterém už jsou skinny jeany nebo piercingy na obličeji.

Anketa Věříte, že za 10 let se naše země bude mít lépe než dnes? Věřím 15% Nevěřím 85% hlasovalo: 1251 lidí

Názory na zákazy se různí skupina od skupiny a ani zastánci LBGTQ se neshodnou, zda je tento krok správný. Studenti se proti kroku bouří. Někteří říkají, že nutit všechny nosit kalhoty zatímco sukně jsou všem zakázané „prostě není fér“. Žáci na Philipsově střední škole v Bury založili petici proti zákazu sukní řkouce, že tento zákaz „sexualizuje těla studentů“. „Pokud si někdo myslí, že když vidí dětskou nohu, tak je to příliš sexuálně nabité, měl by být okamžitě propuštěn pro hrubé porušení pracovní morálky,“ zní text petice. Další studentky pro změnu tvrdí, že sukně jsou důležité pro jejich sebevědomí, a pokud budou zakázané, mohlo by to mít „permanentní dopad na jejich mentální zdraví“.

I známá feministka Naomi Wolfová si myslí, že kalhoty všem jsou hloupé řešení. Rozhodně, pokud sukně pro každého umožněny nebudou.

Psali jsme: Tohle je konec. Potrestat západní politiky, napadá Terezu Spencerovou: Opět vývoj v Sýrii, na Ukrajině či mezi Ruskem a USA, o kterém se nepíše Jiří Baťa: „Prý“ je podle Angličanů je něco jako definice jistoty Ministerstvo zahraničí: Státní tajemník Stašek povede konzultace s diplomaty Zambie Radim Uzel: Politika a sexualita

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas