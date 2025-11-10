Komrsková (Piráti): Pražské vodojemy získaly Cenu Prahy v Adapterra Awards 2025

Pražské vodojemy získaly Cenu Prahy v Adapterra Awards 2025!

Mám velkou radost, že letošní Cenu Prahy za klimaticky odolný projekt roku získaly Rozkvetlé a pestré vodojemy pod správou Pražských vodovodů a kanalizací. Tento projekt ukazuje, že i technická infrastruktura může být spojencem přírody. Místo betonové plochy vznikl prostor plný života, kde se daří rostlinám, hmyzu i ptákům.

Soutěž Adapterra Awards je důkazem, že město umí být spojencem přírody. Stejně jako porota oceňuji, jak vítězný projekt udělal z technické překážky přednost, která esteticky propojila městskou plochu a dala jí navíc další přidanou hodnotu.

Symbolicky však oceňuji všechny zapojené projekty. Praha má co nabídnout – nejen moderní stavby, ale i chytrá řešení, která pomáhají lidem i klimatu

Vodojemy, které dříve sloužily čistě technickým účelům, se proměnily v zelené ostrovy biodiverzity. Na jejich střechách a v okolí vznikly pestré výsadby, které zadržují vodu, ochlazují okolí a zároveň přinášejí do města krásu i život.

Soutěž Adapterra Awards každý rok hledá projekty, které dokazují, že město a příroda mohou jít ruku v ruce. Letos porota ocenila nejen vodojemy, ale i další skvělé pražské projekty: dům propojený se zelení, moderní dřevostavbu sídla Zahradní Architektura Kurz a proměnu sídliště v Praze 12, které ukazují, že udržitelnost může být krásná i praktická.

Praha tak znovu dokazuje, že umí být spojencem přírody.

