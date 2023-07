Ne sto tisíc, ale ještě víc. „Kdo nejde, podporuje Fialu.“ Rajchl oznámil termín, v září se to rozjede

„Jste největší šmejdi, protože máte tu drzost sáhnout lidem, seniorům a invalidním důchodcem na jejich peníze, protože jste vy způsobili tu díru v rozpočtu, ten obrovský schodek. Je to vaše vina." To jsou slova lídra hnutí PRO Jindřicha Rajchla, která adresoval vládnímu kabinetu ve svém pravidelném nedělním streamu. „My se za tu zemi musíme postavit sami, protože nikdo jiný to za nás neudělá, v žádném případě,“ řekl také Rajchl a vyzýval tak k účasti na demonstracích.

„Vláda v momentě, kdy důchodcům snížila valorizaci, protože to je to nejjednodušší a nejzbabělejší, co vůbec může udělat, prostě škrtnout peníze těm nejzranitelnějším. Těm, kteří se nemohou bránit. Právě proto, že mají většinu v Poslanecké sněmovně a že mají většinu v Senátu, a že mají na Hradě prezidenta, který v podstatě ani neví, co se děje. A ještě ten zákon podepíše a ještě řekne, že na sebe podá ústavní žalobu. Oni to vědí, že porušují zákon, oni to vědí, že porušují ústavu. A přesto k tomuto kroku sáhnou. Jenom proto, že mohou, jenom proto, že vědí, že je vlastně všechny ty součásti moci výkonné, zákonodárné i soudní dokážou uchránit. A to, že k tomu sáhli, je něco pro mě naprosto nepředstavitelného, nepochopitelného, jak už jsem řekl, především zbabělého,“ dodal Rajchl.

„A že přijde tlak, aby si snížili poslanci platy sami. Všechny strany v té Sněmovně řekly, že se shodly na tom, že si platy sníží. Psal se únor roku 2023. Všechny strany řekly: Ano, my se na tom shodujeme. Ale neshodujeme se na tom, jak. Samozřejmě, že do dneška ty platy snížené nejsou a snížené ani nebudou. Oni sami si do těch peněženek nesáhnou. Oni sami nepůjdou příkladem všem těm lidem. Samozřejmě, že jde v podstatě o to, že na těch poslaneckých platech se tolik neušetří jako na důchodech. To ví každý, já to v žádném případě nezaměňuji, ale já říkám, že v jakékoliv firmě, v jakémkoliv subjektu, kde někdo řídí nějakou entitu, tak musí jít sám vždycky příkladem. To znamená, že pokud jsou těžké časy a je potřeba šetřit, tak musí začít u sebe. Když budu šéfem firmy a budu brát 100 tisíc, a budu tam mít zaměstnance, kteří budou brát dvacet, tak samozřejmě, když snížím všem třiceti zaměstnancům plat o pět tisíc, tak ušetřím víc než když si snížím plat sám sobě o pět tisíc, nebo o deset tisíc. Ale ti zaměstnanci to prostě nikdy nevezmou, pokud jim řeknu: Vám pět tisíc vezmu a sobě ne. Sobě si ty peníze nechám. To je prostě princip lídrovství. To je to, když tomu státu nevládnete a neuzurpujete ho, ale když ho skutečně vedete jako lídr. A jestliže je potřeba šetřit, tak musí ti politici začít u sebe,“ dodal Rajchl.

Pak se vymezil vůči výroku Jana Skopečka, který dle jeho citace řekl, že ten, kdo tvrdí, že vláda okradla důchodce, tak že je v podstatě populista na úrovni šmejdů.

„Vy jste šmejdi, vy jste největší šmejdi, protože máte tu drzost sáhnout lidem, seniorům a invalidním důchodcem na jejich peníze, protože jste vy způsobili tu díru v rozpočtu, ten obrovský schodek. Je to vaše vina. A vy platíte svoje účty z peněz někoho jiného, a ještě ke všemu z peněz těch nejzranitelnějších lidí, které tady máme. Z peněz spoluobčanů. Že vám není hanba. A ještě v tu chvíli přijít a říct, že ten, kdo tvrdí, že jste je okradli, že je šmejd, to si děláte legraci? Vy jste je okradli, jednoznačně jste důchdoce okradli, byl to protiprávní, protiústavní krok a byl to krok zbabělý, protože jste moc dobře věděli, moc dobře jste věděli, o co tady jde a že v podstatě platíte svoji sekeru, kterou vy jste zasekli ve státním rozpočtu, z peněz těch nejzranitelnějších. Neuvěřitelné, co si dovolujete,“ vytkl vládě Rajchl. Poslanec Skopeček podle něj nemá sebereflexi k tomu, aby byl aspoň zticha.

Evropská unie je podle Rajchla sbor zločinců. „Jedním z našich cílů je to, aby paní von der Leyenová skončila jednou ve vězení za ten tunel, který udělala,“ dodal. Česká vláda pak podle jeho slov slouží cizím zájmům a je s tím potřeba něco dělat.

„Těch 81 % lidí v průzkumu podle agentury STEM uvedlo, že si myslí, že vláda nedělá dost pro to, aby zlepšila život v České republice, aby zlepšila naši ekonomiku. Aby zlepšila vůbec styl života, který tady naši občané vedou. 81 %. To znamená, že osm lidí z deseti už nevěří této vládě ani slovo. Čtyři z pěti,“ dodal Rajchl.

„Neustále sledujeme, jak celé naše bohatství plyne do zahraničí. Ať už se jedná o elektřinu, o dividendy, ať už se jedná o spoustu peněz, které my tady vyprodukujeme, to všechno plyne do zahraničí a my jsme se prostě dostali do stadia koloniální ekonomiky. A to je něco, co nemůžeme dál připustit, a osm z deseti lidí už to ví. Je to už stejné jako před rokem 1989. V podstatě všichni už ten komunismus nesnášeli, nechme stranou, jestli to byl komunismus, nebo nebyl, tak se tomu tenkrát říkalo. A všichni ti lidé už si jenom šeptali doma: Podívejte se, co to je za vládu, vždyť to je něco strašného, tady to politbyro, ústřední výbor KSČ v čele s Miloušem Jakešem, vždyť je to něco hrozného. Ale neměli odvahu se zvednout a jít se za tu zemi postavit. Tu odvahu sebrali až v momentě, kdy přišla ta zpráva o mrtvém studentu Šmídovi, tak teprve v tu chvíli byla první velká demonstrace. A když lidé viděli, že nepřijela armáda a nestalo se vůbec nic, tak přišla velká demonstrace. Až tehdy, když se zbavili strachu. A já vás žádám, abyste se toho strachu zbavili už teď. Abychom nečekali na nějakou vykonstruovanou zprávu od nějakých tajných služeb. Ona nepřijde. Prostě my se za tu zemi musíme postavit sami, protože nikdo jiný to za nás neudělá, v žádném případě,“ dodal Rajchl.

Vystoupení Anny Netrebko

Ve svém vysílání Rajchl hovořil také o zákazu startu ruských tenistek na turnaji WTA v Praze a k jednání o vystoupení operní pěvkyně Anny Netrebko v Obecním domě.

„Začnu u pana Pospíšila, který udělal něco pro mě naprosto neuvěřitelného, že on se v podstatě šel domluvit na tom, jestli tady paní Netrebko, světově uznávaná hvězda, neuvěřitelně úžasná pěvkyně s mnoha uznáními, světová jednička asi, tak se šel poradit, jestli tady má zpívat, nebo ne, na ukrajinskou ambasádu. A kolega Tyl k tomu napsal krásný komentář, že už si připadá, jako když se jdeme protektora zeptat, jestli ten vůdce v Kyjevě nám dovolí, aby tady paní Netrebko tady mohla zpívat, nebo nemohla. Tady nejde vůbec o Ukrajinu a Rusko. Tady jde o naši zemi, o naši suverenitu, o naši svrchovanost, o to, že rozhodně by neměl rozhodovat o tom, jestli tady vystoupí jakýkoliv umělec, nebo nevystoupí, někdo z nějaké ambasády. To je směšné. My přece nejsme žádný vazalský stát, který se musí zeptat ukrajinské ambasády, jestli tady paní Netrebko může vystupovat, nebo ne, vždyť to je hanba. Co tam ten Pospíšil vůbec dělal. Absoluně to nechápu, považuju to za něco neskutečného, že jsme se dostali tak daleko, že se jdeme zeptat na povolení, jestli tady paní Netrebko může zpívat, nebo ne, na ukrajinskou ambasádu.

To už je patolízalství toho nejtěžšího kalibru, které já absolutně odmítám, protože víte, že dlouhou dobu hlásám to, že Česká republika by měla jít svojí vlastní cestou a že by měla nalézt to sebevědomí a tu sebedůvěru k tomu, aby vykročila na vlastní cestu, která směřuje k našemu vlastnímu cíli. Abychom se neustále nepodbízeli ani Německu, ani Rusku, ani Ukrajině, ani USA, ani Číně, ani nikomu dalšímu, abychom byli partnerem pro všechny tyto státy. Ale rovnocenným partnerem. Nikoliv vazalem a nikoliv lokajem, který tam jde poníženě se shrbenými zády poprosit o to, jestli tady může vystoupit nějaká operní pěvkyně, nebo ne,“ zmínil Rajchl.

„Vláda v podstatě přijala usnesení, 28. července, o tom, že tady nemohou startovat ty ruské tenistky. Samozřejmě okamžitě ten fantastický český smysl pro humor zaúřadoval, a jak jsem někde četl, tak je to proto, že jedna z tenistek se netajila tím, že si s sebou přiveze rakety. Na to jsou Češi dokonalí, co se týče smyslu pro humor. Kéž bychom měli takovou odvahu, jako máme smysl pro humor. Protože to už by tady tahle vláda nebyla dávno. Ale realita je taková, že když si přečtete to usnesení vlády, tak ono začíná slovy: Vláda souhlasí se zákazem. Ale on žádný zákaz nebyl vydán. Takže vláda nemá s čím souhlasit. To znamená: Buďto vláda měla zakázat, nebo nejdřív by musel být nějaký zákaz, se kterým by potom vláda souhlasila. Ale, že vláda souhlasí se zákazem, to je nesmysl, protože žádný zákaz v té době nebyl ještě vydán.

Druhá věc je, že je to naprosto protiprávní usnesení. Já jsem viděl potom ty tweety Policie ČR a Víta Rakušana a podobně, že policie vlastně tím, že odchytla ty ruské tenistky a poslala je zpět z ruzyňského letiště, tak tím že jedná v souladu se zákonem a s usnesením vlády. Není to pravda. Jedná protiprávně, protože to usnesení vlády je protiústavní, jednoznačně protiústavní. Nic takového my neznáme, je to samozřejmě princip uplatnění kolektivní viny v té nejčistší možné podobě,“ poznamenal Rajchl.

Národnostní diskriminace

„Říct, že za ruskou agresi můžou všichni Rusové, a že z toho důvodu nemají právo někde vystupovat, ať už na umělecké nebo sportovní scéně, je čiré porušení všech ústavních práv. Národnostní diskriminace, která byla vždy kořenem největších zvěrstev, která lidské dějiny pamatují. Všichni to moc dobře víme. Víte, čím začal útok na Židy v Německu? Začal tím, že v Německu ve výmarské republice byla velmi tragická ekonomická situace. Hyperinflace, kdy chléb stál ráno pět miliard marek, odpoledne stál šest miliard marek. Byl tam hladomor, lidé umírali na ulicích. A Hitler přišel s tím, že v podstatě ze 34 bank, které byly tou dobou v Německu v provozu, jich 33 vlastní židovské rodiny. A otočil ten hněv, tu zlobu vůči všem židům v Německu. Tohle je princip kolektivní viny, který vždycky přináší jenom a jenom zlo. To, že zakážeme tady ruským tenistkám startovat na tom turnaji, nepomůže v té válce ani o centimetr. Nikomu. Natož pak Ukrajině. Nikomu,“ dodal Rajchl.

Zároveň zdůraznil, že nesouhlasí s ruskou invazí. „Neměli bychom ale dodávat zbraně do válečného konfliktu, protože to ničemu nepomůže. Pokud chceme pomáhat, tak v mezích slušnosti a základní lidské humanity,“ doplnil Rajchl.

A zpět se vrátil k vládě Petra Fialy (ODS). „Tahle vláda škodí naší zemi, škodí životům všech nás občanů České republiky. Škodí naší zemi, definitivně ji vleče do situace, kdy jsme koloniální ekonomikou, z bohatství naší práce bohatnou všichni ostatní. Tohle je něco, co prostě musíme změnit. Musíme se vyvanit z období totálních nepravd, z období lží, a musíme se vrátit k naší české cestě. Vždycky říkám, že nejlepší program nám napsal už Tomáš Baťa před 100 lety, pojďme se ho držet. Pojďme se držet programu, který je postaven na tom, že Česká republika není žádným malým státečkem, který musí prosit o to, aby se ho někdo vůbec ujal a abychom to dokázali tady vůbec ekonomicky přežít. Není tomu tak. Pojďme seběvědomě a svrchovaně vyjednávat a pojďme se konečně zbavit téhle vlády, která je skutečně vládou národní katastrofy, která škodí téhle zemi, která ji zadlužuje a ta situace je opravdu velmi tristní,“ prohlásil Rajchl.

„Na 9. srpna svoláváme tiskovou konferenci, na které vám oznámíme datum a místo setkání, které se uskuteční v září, kdy se musíme potkat v Praze a musíme ukázat, že nás není sto tisíc, ale že nás je ještě daleko daleko víc. Kdokoliv, kdo v tu chvíli bude hledat výmluvu – kdokoliv, kdo bude říkat, oni si z toho stejně nic nedělají, kdo bude říkat, že oni se těch koryt nepustí, kdo bude říkat, že jsou tady nějaké další možnosti a že Rajchl a bůhvíco ještě – tak jednoznačně zvedá ruku pro pokračování vlády Petra Fialy,“ uzavřel Jindřich Rajchl, podle nějž je potřeba zastavit buldozerské práce, které kabinet Petra Fialy provádí. „Ať žije naše vlast, ať žije Česká republika,“ zaznělo v úplném závěru.

