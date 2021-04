Ne, to není pravda. Ty sumy... Hrušínský a Michal David zmíněni ministrem Zaorálkem. Rádi asi nebudou

reklama

Je dobře, že se na ministerstvo vnitra vrátil jako náměstek Michal Hašek? Vypálil jako první otázku moderátor Čestmír Strakatý na Zaorálka. „Je to odpovědnost ministra vnitra. Je pravda, že on mi do náměstků také nemluví. A on je předseda strany. Já to respektuji, i když já bych si ho zřejmě jako náměstka nevybral,“ podotkl Zaorálek. „Má za sebou určitou historii, ale myslím si, že se do toho nechci moc pouštět,“ dodal Zaorálek. „Ta funkce, na kterou si ho vybral ministr Hamáček, je úřednická funkce. Vzhledem k tomu, že ani mně pan předseda nemluví do náměstků, tak já nebudu mluvit do jeho,“ podotkl. Hašek je spojován s tzv. lánským pučem, v posledních dnech se opět připomíná to, jak byl tenkrát usvědčen ze lži.

Tehdejší interview Daniely Drtinové s Michalem Haškem si můžete připomenout zde:

Následovala diskuse o tom, zda si Zaorálek připouští, že by se ČSSD v tuto chvíli nemusela dostat do Poslanecké sněmovny. „Takhle nemá cenu uvažovat. Když jsem se rozhodl, že budu kandidovat (Zaorálek je lídr Moravskoslezského kraje), budu se tedy snažit o to, aby se sociální demokracie dostala do Sněmovny. A nejenom proto, že se strana musí dostat, ale pro mě je to především – ten důvod je v tom, že mi připadá, že v tomhle roce, po tom, co se odehrálo a co nás čeká, tak bych si přál, aby se do Sněmovny dostala strana, která bude mít ta témata, jež jsou pro mě dneska klíčová. To je ochrana práce, ochrana zdraví, ochrana veřejných služeb, nový daňový mix i dobré jméno České republiky,“ sdělil Zaorálek.

Co se týče daní, lituje Zaorálek zejména toho, že v naší zemi nemáme progresivní zdanění. „Ve všech oblastech, například i v oblasti korporátních daní, daní firem. Jsme země bez daně z nemovitosti – a to bychom mohli udělat tak, že zdaníme ty, kteří mají více toho majetku, také progresivně zdanit i majetek,“ zmiňuje Zaorálek, že by měli zkrátka více platit ti, kteří mají více nemovitostí.

Řeč byla i o podpůrných covidových programech v oblasti kultury. „Pro OSVČ jsme měli nejen program my, ale zároveň se dokonce mohli hlásit do programů, které pro ně vypsalo ministerstvo financí. Takže díky tomu nám i ten počet zájemců klesl. Je to na přežití, my nejsme schopni kompenzovat to, co si ti lidé vydělali, my jim dáváme částky, aby přežili tohle období. A za to se mi podařilo získat v tom loňském roce dvě miliardy navíc do kultury, jenom na covid, teď je to asi 1,5 miliardy v tomto roce, co už vím, že budeme mít. Zaplať pánbůh za to, že jsem neměl holé ruce a že jsme mohli vytvořit nástroje, kterými jsme se dokonce učili obhospodařovat ty oblasti kultury, o které se v minulosti kultura vůbec nestarala,“ sdělil Zaorálek.

Když koalice Spolu argumentovala, že chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, zmiňovala to, že vládě důvěřuje jen asi 11 procent lidí a že kabinet přišel o podporu KSČM. Jakou má vláda legitimitu i podle Zaorálka? „Vláda většinovou podporu neměla skoro nikdy, pokud si vzpomínám. Prošla Sněmovnou, ano. Epidemie je samozřejmě obrovský test. Ale já si myslím, že to je boj, ze kterého se nedá dnes utéct,“ míní Zaorálek.

„Naposledy vznikla poměrně komplikovaná situace mezi Českou republikou a Ruskem. Sněmovna dokázala přijmout poměrně jasnou většinou hlasů stanovisko, které, myslím si, že pro Českou republiku bylo velmi důležité. To je podpora, kterou měřím já. Ta vláda dokázala prosadit nouzový stav ve chvíli, kdy to potřebovala naléhavě. Já si myslím, že by ho potřebovala dál, a nevidím jako moudrost opozice, že nakonec trvala na té současné podobě zákona pandemického, který nám některé pravomoce bere. A bylo by daleko jednodušší, kdyby byl ten nouzový stav. To je podle mě v něčem nemoudrost opozice. Na druhé straně ty zásadní věci jsme dokázali v té Sněmovně prosadit, byť jako vláda, řekněme, menšinová. A z té krize pomalu se táhneme ven. Teď ta situace je relativně příznivá, ale jde o to to dokončit,“ sdělil Zaorálek k současnému stavu.

A pustil se do opozice. „Opozice, která se chová tak, že čte lidem ze rtů, jako to, co je třeba teď říkat, to není velký pomocník vládě,“ vytkl opozičním stranám Zaorálek. Když se jej moderátor zeptal, zda se takhle nikdy nechoval premiér, že by četl lidem ze rtů, Zaorálek odvětil: „Myslím si, že každý premiér demokratické společnosti je pod velkým tlakem toho, co slyší, protože to nemůže úplně ignorovat.“

„Tato situace je mimořádná. Stojí to mrtvé. Stojí za to, když se dokáže vytvořit určitá dohoda, aliance, že se prostě nebudeme chovat tak jako v normálních dobách, že se to prostě vyplatí té zemi,“ dodal Zaorálek k tomu, jak by si představoval v současné době vztah vlády a opozice.

Podle jeho slov se také – protože jsme vlastně ve volební kampani – vyplatí hovořit o nedůvěře vládě. „Ale připadá mi, že to neznamená dneska, že by někdo chtěl a věděl, že takto krátce před volbami má někdo připraveno, co by vlastně chtěl navrhnout jako alternativu,“ domnívá se Zaorálek.

