Neambiciózní premiér vzdal snahu o vyrovnaný rozpočet, tvrdí Vondráček

10.10.2023 14:00 | Monitoring

Rozpočet na příští rok by měl dosáhnout schodku 252 miliard korun. Tvrdí to alespoň ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), podle kterého je to důkaz toho, že to vláda Petra Fialy myslí s konsolidací veřejných financí skutečně vážně. Oproti návrhu rozpočtu na letošní rok, který plánoval schodek ve výši 295 miliard korun, jde totiž o citelné zlepšení. Jenže nad optimismem ministra financí kroutí hlavou jak někteří ekonomové, tak také politické opozice. Například podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka je zřejmé, že se vláda finančními triky pouze snaží vytvořit dojem, že poslední předvolební rozpočet bude přece jen mít nižší schodek.