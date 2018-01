Nebudeme vyměňovat podporu vládě za nějaké kroky v kauze Čapí hnízdo, řekl v ČT jasně komunista Grospič

Poslanci se včera k jednání o hlasování o důvěře vlády nedostali. Podle Grospiče průběh jednání sněmovny bylo možné předpokládat. „Spíš bych to považoval za souhru okolností,“ hodnotí situaci Grospič. Podle něj se mohlo predikovat, že takový scénář může nastat. Domnívá se, že ze strany politických stran měla být větší předvídatelnost, které tomu mohly jít trochu naproti.

Mluvilo se také o postoji a hlasování KSČM, pokud by k hlasování došlo. Jak se již dříve KSČM vyjádřila, menšinovou vládu by v hlasování nepodpořila, a to především na základě programového nesouladu. Podle jeho slov si KSČM přeje, aby věc okolo Čapího hnízda a okolo vydání či nevydání poslanců k trestnímu stíhání byla co nejdříve vyřešena. Grospič potvrdil, že KSČM ctí princip presumpce neviny, ale připouští, že by bylo dobré, aby se situace co nevidět vyřešila. „Myslíme si, že v souvislosti s tím by měly být činěny kroky k tomu, aby se tato kauza v zájmu občanů České republiky co nejrychleji vyřešila,“ uvedl. „Zásadní pro nás je ale ten program,“ znovu zopakoval prioritu KSČM Grospič a dodal, že pokud by měla podle něj KSČM vyjádřit podporu jakékoliv vládě, byl by potřeba určitý průnik programových věcí.

„My jako komunistická strana nebudeme vyměňovat podporu vládě za nějaké kroky v kauze Čapí hnízdo nebo za nějaký postup v mandátovém a imunitním výboru,“ pronesl dále Grospič a dodal, že tento postup pro ně nepřichází v úvahu. „Toto my dělat nebudeme,“ řekl.

„Počkám si ještě na výpověď a slyšení pana poslance Babiše a Faltýnka,“ vysvětlil dále, zda se z pozice předsedy mandátového a imunitního výboru kloní spíše k vydání či nevydání. Nechtěl předjímat rozhodnutí a ovlivňovat hlasování kolegů. Připomněl ale, že pokud se neobjeví nové skutečnosti, bude jeho postoj konzistentní, tedy stejný jako v minulé sněmovně, kde hlasoval pro vydání.

