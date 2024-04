Nebudou změny? Tak referendum. Radim Fiala chce, aby Češi mohli říct EU sbohem

Místopředseda SPD Radim Fiala v pořadu K věci na CNN Prima NEWS hovořil o tom, že eurovolby jsou referendem o politice Evropské unie. Věří, že mohou změnit rétoriku EU a zrušit Green Deal. „Budeme na tom pracovat s Orbánem a Ficem,“ uvedl Radim Fiala s tím, že pokud by se to nepodařilo, slibuje lidem jízdní řád o vystoupení z EU.

Radim Fiala se pustil do ostré kritiky Evropské unie, kterou označil za novodobý Sovětský svaz. „Evropská unie je špatně. Je to takový novodobý Sovětský svaz s centrální ekonomikou, s centrálním plánováním, přerozdělováním, dotacemi, kterými si kupují jednotlivé státy. Je to vidět na ekonomikách všech států. Kvůli Green Dealu platíme zbytečné miliardy, ekonomika se veze dolů a vůbec nevíme, do čeho nabouráme,“ kritizoval Radim Fiala Evropskou unii.

„Buď se národním konzervativním stranám podaří v těch volbách změnit to, co na nás Evropská unie chystá, s tím Green Dealem a s tím, co jsem tu vyjmenoval, nebo se nám to nepodaří změnit a pak se musíme sejít a bavit se o tom, co bude dál,“ pokračoval místopředseda SPD.

„Na misce vah je na jedné straně naše členství v EU a na straně druhé je český průmysl, české hospodářství, české zemědělství, česka ekonomika. Vše z toho se potápí! Musíme to nějak vybalancovat,“ zdůraznil místopředseda SPD.

„Já věřím, že tyto volby můžou něco změnit. Pokud tyto volby změní rétoriku EU a zruší Green Deal, kterým bychom zrušili vysoké ceny energií, ten nesmysl, co se děje v zemědělství. Budeme na tom pracovat s Orbánem a Ficem, abychom něco změnili. A když nám sem ještě naservírují euro, tak to bude v katastrofa,“ kroutil hlavou člen SPD.

Pokud se změny nepodaří, zopakoval, že SPD chce referendum o Evropské unii. „Lidé by měli rozhodnout, jestli chtějí v takové Evropské unii dál zůstávat. Unii, která jim bude zakazovat plynové kotle, bude jim zvedat ceny energií a bude je nutit koupit si elektromobil do určité doby,“ doplnil Fiala.

„Eurovolby mohou změnit zelenou ideologii v europarlamentu, pokud strany, jako je SPD, AfD v Německu, SPÖ v Rakousku, Orbán v Maďarsku a další konzervativci v Evropě, dostanou víc hlasů a dokážou otočit kormidlo dějin v Evropské unii a odstavit zelené šílence, tak s nimi budeme rádi spolupracovat,“ zopakoval Radim Fiala.

Hovořil o tom, že SPD má analýzy, které předurčují, že výsledky voleb do Evropského parlamentu mohou být skutečně natolik radikální, aby tyto velké změny přinesly. „Chci také říci, že lidé otevírají oči a začínají chápat, co se v té Evropě děje. Oči lidé otevírají i v České republice, podívejte na zemědělce, co se tu dělo. Za to nemohou ty vlády, ryba smrdí od hlavy, může za to společná zemědělská politika Evropské unie,“ je přesvědčen Radim Fiala, že všichni lidé půjdou k eurovolbám a budou volit stranu, který jim dá šanci na změnu Evropy.

„Když jsem poprvé ve sněmovně řekl, že chceme referendum o vystoupení z EU, bylo to v roce 2016, tak se polovina sněmovny smála, druhá pískala. Dnes je to úplně jinak, i poslanci koaličních stran vědí, že je to vážná věc. Uvažují o tom i další země, jen to neříkají nahlas, protože se bojí, že by jim EU zastavila veškeré finanční prostředky, tím si udržuje u těchto zemí poslušnost,“ reagoval Radim Fiala na průzkumy potvrzující, že většina Čechu je pro setrvání v EU. „Spousta lidí začíná chápat, že je tam spousta propagandy a zeleného idealismu, názor na EU se pomalu mění,“ kontroval politik.

Zmínil slova maďarského premiéra Viktora Orbána, že se stejně jako Sovětský svaz rozpadne Evropská unie sama během tohoto desetiletí, protože jí dojdou finanční prostředky, bude dramaticky chudnout kvůli Green Dealu. Nebo se její členské země domluví a odejdou z Evropské unie ještě dříve samy.

„Věřím, že budeme vládnout v příští vládě a dostaneme do programu zákon o referendu, aby bylo podle čeho to vyhlásit, pak jsem přesvědčen, že k tomu politického partnera najdeme a můžeme se domluvit na cestě, která by k referendu vedla. Slibuji lidem něco, co je reálné. Jsem přesvědčen, že jedeme z kopce po zadku a nevíme, do čeho narazíme, nebude to nic pěkného. Slibuji lidem reálný jízdní řád o vystoupení z EU. Petr Mach o tom napsal knihu, za chvíli to bude reálná diskuse mezi všemi politickými stranami,“ je si jistý místopředseda SPD Radim Fiala.

Reagoval také na slova předsedy SPD Okamury, který v rámci migrace opakovaně prohlásil, že v nejhorším by migranty i střílel. „To je jasná rétorika. Každý rok má být minimálně dalších milion migrantů do EU, pokud nezastavíme ty teroristy, kteří sem občas přicházejí, na české hranici, tak se jednou v té Praze, Brně, Plzni opravdu bude střílet. A střílet můžete i do vzduchu, jako střílí maďarští pohraničníci u toho plotu,“ zastal se Radim Fiala svého stranického šéfa s tím, že jeho rétorika není přehnaná a neškodí pověsti SPD.

