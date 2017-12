Nebudu ustupovat řevu. Před poselstvím prezidenta Zemana si připomeňte, co říkal v minulých letech

Prezident Miloš Zeman pronese dnes odpoledne své páté vánoční poselství, v tomto volebním období poslední. A pokud nebude v lednu znovu zvolen hlavou státu, bude to jeho vůbec poslední.

V roce 2013 sliboval, že bude dávat milost jen těžce nemocným vězňům. „Dal jsem vám pět základních slibů. Ten první byl slib, že nebudu vyhlašovat amnestii a že nebudu udělovat milosti s výjimkou případů nevyléčitelně nemocných, kteří se nedopustili závažného trestného činu. A tak se nemůže stát, že by milost dostal například muž, který zabil svého otce, populární cyklista, který při dopravní nehodě zabil tři nevinné lidi,“ říkal Zeman. Případ Jiřího Kajínka z letošního roku ukázal, že slib tak úplně neplatí.

Ve stejném roce slíbil, že se pokusí spíše sjednocovat společnost, a ne ji rozdělovat. Otázka je, zda se mu to podařilo. Kritici prezidenta by pravděpodobně řekli, že Miloš Zeman v plnění tohoto svého slibu neuspěl.

V roce 2014 pak sliboval, že nebude ustupovat „řvoucímu davu“. Narážel tak na protesty, které se proti němu odehrály např. na Albertově. Demonstranti prezidentovi vyčítali mimo jiné to, že používal sprostá slova ve veřejnoprávním rozhlase, když mluvil o skupině Pussy Riot.

„Naposledy se řevem dorozumívali neandertálci, ale to je poměrně dávno. Nikdy nebudu souhlasit s tím, aby se za symbol boje za lidská práva vydávala pornografická skupinka s vulgárním názvem, protože je to urážka skutečných bojovníků za lidská práva. Nikdy se nebudu podbízet přikrášlováním našich dějin podle principu co Čech, to hrdina, i když vím, že by to bylo nanejvýš populární, a nikdy nebudu brát vážně bývalé antichartisty jako dnešní bojovníky za demokracii,“ prohlásil prezident.

V roce 2014 také Zeman chválil kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD).

V roce 2015 lidem oznámil, že tahle země je naše a není a ani nemůže být pro všechny. Tentokrát narážel na probíhající uprchlickou krizi. Od jejího propuknutí prezident Zeman tvrdí, že nejde ani tak o uprchlickou krizi jako spíše o invazi, které se musíme bránit. V roce 2016 doplnil, že existuje souvislost mezi uprchlickou krizí a teroristickými útoky, které postihly nejen země Evropské unie.

Ačkoli je podle Zemana terorismu třeba čelit, prezident zkritizoval však boj proti terorismu a hybridním hrozbám. „Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti,“ prohlásil.

