Nebyly léky, aby mohly být vakcíny. Zapomenuto, lékař Čížek připomněl

Většina médií i politiků nejeví zájem o zpětné kritické zhodnocení koronavirové krize. A má to zřejmě svá opodstatnění, mohlo by se totiž například ukázat, že původ viru byl nejspíše umělý a léky na covid záměrně potlačovány, aby byly schváleny mRNA vakcíny, uvádí v rozhovoru pro Rádio Universum doktor Vladimír Čížek, cévní lékař a soudní znalec v oboru angiologie a předseda Etické komise Nemocnice AGEL.

Především ale zdůrazňuje možný umělý původu viru: „To je zásadní, protože je to ilustrace toho, co se dělo. Doktorka Soňa Peková toto říkala na úplném začátku pandemie, protože s těmito viry pracuje, a viděla do genomu tohoto viru, že s ním někdo manipuloval. Byla označena za dezinformátorku, a teď se ukazuje, že virus s největší pravděpodobností, hraničící s jistotou, je umělého původu,“ dodává s tím, že to v nedávných dnech potvrdilo u americké ministerstvo energetiky a ředitel FBI.

Čížek je přesvědčen, že šlo o předem dobře promyšlený plán. „Čím více jsem začal studovat literaturu a zdroje o tomto, tak tím více si myslím, že šlo o určitý plán. Abych nebyl úplně velký konspirátor, budu se řídit heslem: Sledujme tok peněz. Kdo z této pandemie nejvíce profitoval? Farmaceutické firmy, které vyrábějí vakcíny. A tam lze, když se člověk zabere do hloubky, vysledovat určité cílené kroky. A tato historie nezačala teď, ale minimálně v roce 2009, nebo i dříve,“ pokračuje doktor.

„Farmaceutické firmy, které patří mezi ty nejbohatší firmy na světě, mají prostředky na to, aby si koupili novináře, aby si koupili lékaře a politiky,“ říká Čížek. „Koneckonců New York Times podal žalobu na Ursulu von der Leyenovou, aby vydala SMSky, kterými si dopisovala s ředitelem Pfizeru Albertem Bourlou. Na základě komunikace těchto dvou lidí Evropská unie nakoupila tolik vakcín, že by to stačilo na deset dávek na každého Evropana. A to je natolik podezřelý fakt, že už jenom toto by mělo logicky smýšlejícího člověka zarazit,“ vybízí následně k zamýšlení.

Zarážející pro Čížka během covidové krize byla především urputná snaha říkat, že na covid není lék, že je třeba se izolovat, a čekat na zázračnou vakcínu, protože virózy přece musíme nějakým způsobem léčit. „Už třeba jenom tak, že máme vitamín C, vitamín D… Ale ozvaly se silné hlasy proti větším dávkám vitamínu C, proti vitamínu D. Známé kloktání a výplachy nosu byly považovány za šamanství – samozřejmě všechno špatně,“ dodává a připomíná i lékaře, kteří navrhovali určité léky v léčbě covidu, aby následně byli mazáni a cenzurováni.

Léky účinkující na covid podle doktora byly záměrně potlačeny, aby se schválily mRNA vakcíny. „Vakcína mRNA by nikdy nedostala schválení, ani nouzové, pokud by se ukázalo, že na světě existuje nějaký, třeba jeden jediný lék na covid. Jakmile by bylo potvrzeno, že jediný lék funguje, vakcína by nedostala schválení. To znamená, že snahou firem vyrábějících vakcíny bylo potlačovat informace o jakémkoliv léku, který by mohl fungovat na covid,“ konstatuje Čížek.

„Lékaři byli, bohužel, navedeni propagandou, a nepřemýšleli. Lékaři jsou skupina lidí, kteří jsou zvyklí poslouchat autority. Na škole medici poslouchají pana profesora, když dostudují a přijdou do nemocnice, tak poslouchají pana primáře. Úcta k autoritám v medicíně existuje, a je nezpochybnitelná. Lékaři v praxi nemají navíc čas. Abych se jich zastal, nemají čas shánět si různé alternativní zdroje, ale prostě jedou v tom, co se jim předloží,“ podotýká doktor.

Na úplném vrcholu všeho vévodí obrovská manipulace. „Manipulace s davem pomocí strachu. Kolikrát jsme v televizi viděli nějakého odborníka, který by lidem radil, co mají dělat? Ne, byly tam pytle s mrtvolami, mrazáky. A to je jeden z nejhorších faktorů, protože lidé, kteří jsou ovládáni strachem, a záměrně vyvolávaným strachem, tak v podstatě přestávají racionálně uvažovat, a jsou schopní se podřídit čemukoliv,“ dodává cévní lékař Vladimír Čížek.

