Nečas: Přísaha je fízlpartaj. Šlachta zaváděl běloruské metody

Konečně! Expremiér Petr Nečas zhodnotil vstup někdejšího plukovníka Roberta Šlachty do politiky. Pro někoho možná překvapivě Šlachtův vstup do politiky uvítal. Šlachta prý teď už aspoň nemůže lhát, že politiku neovlivňuje. Podle Nečase Šlachta ovlivňuje politiku už přes deset let. Poté Šlachtu obvinil, že do Česka zatáhl běloruské policejní metody.

V červnu 2013 vlétl tehdejší policista Robert Šlachta na Úřad vlády, čímž odstartoval změnu politických poměrů v zemi. Přišlo 8 let koaličního vládnutí Andreje Babiše (ANO) s ČSSD.

Teď se Šlachta rozhodl vstoupit přímo do Sněmovny. Už ne jako policista, ale jako politik. S hnutím Přísaha, které podle posledního průzkumu agentury Kantar pro ČT atakuje pětiprocentní hranici hlasů nutnou pro vstup do Sněmovny.

Petr Nečas v rozhovoru pro CNN Prima News tento Šlachtův krok uvítal.

„Možná vás překvapím, ale svým způsobem je to dobře, protože Robert Šlachta dělá politiku už více než deset let, akorát teď už je to zřetelné a už nemůže lhát, že ji nedělá. Dělá. Dělal ji tehdy, dělal ji v tom roce 2013 i před ním a dělá ji i teď," zaznělo od Petra Nečase.

Šlachta tvrdí, že chce vstoupit do politiky, aby zajistil, že spravedlnost bude platit pro všechny stejně, že zmizí dvojí metr.

Když to slyšel expremiér Nečas, rozesmál se.

„Spravedlnost je dvojí a jeden z architektů, který tento systém pomáhal budovat, je právě Robert Šlachta. Takže mě udivuje, že teď vystupuje proti něčemu, co sám pomáhal budovat, to znamená politicky motivovaná stíhání s cílem ovlivnit reálnou politiku,“ pravil Nečas.

Poté poukázal na to, že Šlachtova Přísaha ani nemá program, teprve ho tvoří.

„Dokonce je to strana, která nemá dokonce ani stanovy a demokraticky ustavené orgány, takže je to strana vůdcovského typu. Podle mě Šlachtova fízl-partaj. Podle mě českou politikou zamíchá, ale já doufám, že na to voliči nenaskočí, protože to už je takový čtvrtý pokus, kdy někdo říká ‚já všechny pozavírám.“ Nejprve to byly Věci veřejné, potom Babiš, potom vězeňský autobus Pirátů a teď Šlachta,“ pravil Nečas.

Když byl premiérem, Šlachta k němu prý přišel a žádal ho o post policejního prezidenta. „Mě to hodně zaskočilo, protože můj základní dojem z něho bylo, že může být tak možná náčelníkem obvodního oddělení v Pohořelicích. To je jeho kariérní strop,“ nešetřil kritikou Nečas s tím, že Šlachta žádal jmenování policejním prezidentem i po Andreji Babišovi. „Jen to dokazuje, že on prostě chtěl používat každou tu funkci jako odrazový můstek k dalším politickým výšinám,“ pokračoval v palbě Nečas.

Šlachta podle Nečase zničil život mnoha lidem, po profesní stránce ho zničil i jemu. A použil k tomu prý v podstatě běloruské diktátorské metody, když připustil, aby se v televizi vysílaly sestříhané záběry ze zatčení Jany Nagyové, dnes Nečasové. „Stydět by se měla i Česká televize a stydět by se měl Václav Moravec, který tyto záběry vysílal,“ rozčílil se Nečas.

„Já nepochybuji, že i tam (v Bělorusku) přinese nějaký běloruský plukovník KGB redaktorovi čtyřminutové záběry ze zatýkání Ramana Prataseviče a řekne mu, ‚vidíte, my jsme s ním jednali v podstatě korektně. Co to ti jeho příbuzní vykládají, že s ním bylo nakládáno nekorektně. Čili to byly takové běloruské poměry, které on tady zaváděl a jeho (Šlachtova) fízl-partaj, obávám se, touto cestou půjde dál, protože má takového vůdce,“ nešetřil kritickými slovy na adresu Šlachty expremiér.

„Uvidíme, jak jeho fízlpartaj dopadne,“ shrnul situaci Nečas.

Poté se znovu vrátil k zásahu na Úřadu vlády ČR a připomněl, že krom jeho ženy byli zadrženi i tři poslanci, kteří byli poté propuštěni a to byl takový zásah do politiky, že potom zkrátka přišel pád vlády.

Doufá, že nadcházející podzimní volby do Sněmovny vyhraje pravicová koalice Spolu, koalice ODS, lidovců a TOP 09. Jako loajální člen ODS od roku 1991 si nepřeje nic jiného.

