Nečekaná facka Milionu chvilek. Od známého bojovníka proti Babišovi

Hostem podcastu Insider žurnalistů Michala Půry a Tomáše Jirsy byl ředitel Transparency International David Ondráčka, jehož nezisková organizace stála na počátku kauzy kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, kterou spolek Milion chvilek později přetavil v masové demonstrace. Ondráčka nesouhlasí s formou, s níž jsou demonstrace vedeny: „Celé to protestní hnutí by mělo mít jasnější cíl, a to je říci, že Babiš typ roku 2019 už není pro Českou republiku v ničem pozitivní a jenom nás poškozuje, způsobuje ostudu a je to jenom obrana svých vlastních pozic a ekonomických zájmů.“

Následně došlo na téma demonstrace na Letné. Na té již na rozdíl od předchozích demonstrací David Ondráčka nevystupoval. Svá vystoupení komentoval, že se chtěl zúčastnit, jelikož byli na začátku oni, kdo upozornili na Babišovy kauzy. Babiše prohlásil za „oligarchu“ a dodal: „Celé to protestní hnutí by mělo mít jasnější cíl, a to je říci, že Babiš typ roku 2019 už není pro Českou republiku v ničem pozitivní a jenom nás poškozuje, způsobuje ostudu a je to jenom obrana svých vlastních pozic a ekonomických zájmů.“

Ondráčkovi vadí, že se po demonstraci nic více již neděje a demonstranti se domluvili až na podzim. „V tuto chvíli nemá žádné pokračování, a to mi vadí. Říci, že jsme se teď sešli, teď je léto a v listopadu se sejdeme znova, mi nepřijde jako správná cesta,“ tvrdí. A pak se dokonce opřel do samé podstaty demonstrací: „Jak tuhle protestní energii přetavit do něčeho pozitivního, to je prostě otázka za milion chvilek,“ glosoval s tím, že organizátoři podle něj bojují s faktem, že jde pouze o protest, jehož náplň je logicky negativní.

Podotkl, že si myslí, že v dohledné době Babiš odstoupí, avšak s ním nezmizí hnutí ANO a bude hrát nějakou roli. Prý se již jedná o „tradiční stranu s tradiční korupcí“.

A pak se moderátoři Ondráčka ptali, zdali mají aktivisté šanci na úspěch v politice. Jako příklady jmenoval brněnské aktivisty z hnutí Žít Brno či exprimátorku Prahy Adrianu Krnáčovou, která dříve byla taktéž v Transparency International. Ondráčka poukázal na Piráty a mluvil o nich jako o „nevládce v Parlamentu“. Aktivisté pak mají šanci na úspěch spíše v menších obcích.

Ondráčka rovněž kritizoval přebyrokratizovanost a vidí v tom spojitost s tím, že někteří lidé dávají přednost politikům, kteří „kradou, ale budují“. Potřebujeme se prý dostat do stavu, kdy bude určitá permanentní korekce, ale zároveň se úředníci a politici nebudou bát schvalovat a navrhovat nové projekty. A v závěru též vyjádřil naději, že bychom s kompetentními politiky mohli být „Švýcarskem střední Evropy“.

Celý podcast si můžete poslechnout ZDE

autor: rak