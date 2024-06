Nečekaný problém pro Leyenovou. Intriky prý rozjel její parťák Michel

reklama

V Bruselu se mluví o tom, že předseda Evropské rady Charles Michel se snaží zlikvidovat svou úhlavní nepřítelkyni Ursulu von der Leyenovou, mocnou šéfku Evropské komise, informuje server POLITICO.

Že se Michel snaží překazit možné druhé funkční období Ursuly von der Leyenové ve funkci předsedkyně Evropské komise, serveru potvrdilo osm anonymních diplomatů, úředníků a představitelů národních vlád Evropské unie.

„Všechny to přivádí k šílenství, protože jeho hra je tak zřejmá: donutit von der Leyenovou klopýtnout a snít o svém vlastním nejvyšším postu,“ řekl jeden z úředníků Evropské unie.

Jiní naznačují, že Michel usiluje o post Vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Tuto funkci od prosince 2019 zaujímá španělský socialistický politik Josep Borell.

Mluvčí předsedy Evropské rady Ecaterina Casingová však zdůraznila, že Michel je plně soustředěn na svou současnou roli a sjednocování členských států při přijímání zásadních rozhodnutí a popřela, že by byl kandidátem na tento post. „Není kandidátem. Jak pan předseda mnohokrát zmínil, je a bude plně soustředěn na svou práci předsedy EUCO a na sjednocení Evropské rady při přijímání zásadních rozhodnutí,“ sdělila Casingová.

Podle některých úředníků a diplomatů Evropské unie však Michelova strategie bude spočívat v tom, že si bude hlavy států stahovat stranou na schůzky mezi čtyřma očima, místo aby o nejvyšších postech jednal společně se všemi přítomnými. Je to tradiční způsob, jakým se tyto dohody uzavírají, uvedlo několik z osmi diplomatů a úředníků.

Někteří představitelé členských zemí Evropské unie se také obávají, že Michel, který předsedá procesu rozdělování vrcholných funkcí po volbách, bude sledovat své osobní zájmy, a nikoliv zájmy Evropské unie. „Mnoho členských států se obává, že Charles Michel nebude hrát konstruktivní roli, ale spíše bude sledovat osobní agendu pomsty,“ uvedl další z diplomatů Evropské unie.

Server POLITICO názorně pro ilustraci napjatých vztahů mezi von der Leyenovou a Michelem připomněl návštěvu Ankary v roce 2021, kdy Michel zabral jedinou volnou židli vedle tureckého prezidenta a nechal von der Leyenovou odsunutou na nedaleký gauč; von der Leyenová později vznesla v Evropském parlamentu obvinění ze sexismu.

Dále POLITICO připomíná, že předsedkyně Evropské komise, která získala svou funkci v roce 2019 během pandemie covid-19 i během ruské invaze na Ukrajinu, získala pověst „vrchní krizové manažerky“, zatímco Michel byl „předmětem reptání, kritiky a posměchu“.

Jeden z unijních diplomatů řekl, že v případě Michela jde jen o „já, já a já“.

Existují tak dva možné scénáře ohledně případného postupu Michela při vyjednávání o obsazení nejvyšších pozic v Evropské unii. Buď by Michel mohl rychle uzavřít dohodu, ve které by von der Leyenové zajistil druhé funkční období v čele Evropské komise výměnou za to, že by on sám obsadil jinou klíčovou pozici.

Tomuto nahrává silná pozice von der Leyenové díky náskoku její Evropské lidové strany před konkurujícími frakcemi v eurovolbách. V Evropském parlamentu však socialisté a liberálové, kteří jsou součástí koalice von der Leyenové s EPP, stále častěji napadají případnou spolupráci von der Leyenové s pravicovými lídry a stranami.

Druhá spekulace tak naznačuje, že Michel by mohl mít skryté ambice na „vzpouru“ a získání větší moci pro sebe, místo rychlého kompromisu potvrzujícího von der Leyenovou. Tedy že by se pokusil nejen zajistit pro sebe jinou vysokou funkci, ale přímo sesadit von der Leyenovou z čela Evropské komise.

Všichni diplomaté a úředníci, kteří však se serverem POLITICO o atmosféře v Bruselu promluvili a byli si jisti tím, že Michelovi jde o pomstu, označili možnost toho, že by zvládl řídit další nejvyšší post Evropské unie, jako nepravděpodobnou.

