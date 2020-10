Nechceme Babiše. A svede opozice něco víc? Profesorka Dvořáková si není jista

reklama

Anketa Kdo bude po volbách 2021 předsedou z nich vzešlé vlády? Andrej Babiš 89% Petr Fiala 3% Ivan Bartoš 1% Někdo jiný 7% hlasovalo: 11606 lidí Politoložka připustila, že nízká volební účast ubírá závěrům vyplývajícím ze senátních voleb na objektivitě. „Dvoukolový volební systém by měl přát přijatelnějším, konsenzuálním kandidátům s širší podporou. Tento princip ale funguje při šedesátiprocentní účasti, ne při šestnáctiprocentní,“ podotkla.



Při nynější volební účasti podle ní záleží hlavně na tom, koho se podaří „zmobilizovat“. „Pokud by příznivci ANO byli vice disciplinovaní, mohli jeho kandidáti vyhrát,“ myslí si.



Svou roli měl podle jejích slov sehrát i premiérův projev po prvním kole voleb, kdy „zdůrazňoval, že to vůbec nesledoval a moc ho to nezajímá“. Fotogalerie: - Senát venku

Kdo se může z volebního výsledku těšit, jsou členové hnutí STAN a ODS. To však podle Dvořákové neznamená nějaký předvoj vzniku koalice, která by spojila opoziční síly. „Problém opozice je, že její členové soupeří o stejné voliče,“ ukazuje.



Kdo by mohl „uvolnit prostor“, je TOP 09. „Připouštím možnost, že TOP 09 uvolní prostor a její členové přejdou k ODS nebo KDU-ČSL, eventuálně vytvoří společnou kandidátku,“ zmínila jedno z východisek.



Družení Starostů s Piráty pak podle ní ještě nic neznamená. „Nakročeno mají, ale to měli před posledními volbami i STAN s lidovci, a nic z toho nebylo,“ vzpomíná. „Fenomén oblíbených starostů“ ve sněmovních volbách pak už prý příliš zabírat nemusí. Fotogalerie: - Volba předsedy Senátu

Kdo na rozdíl od STAN a ODS neslaví vůbec, jsou vládní strany. ANO dokázalo proměnit jen jeden mandát ze dvou obhajovaných a ČSSD jich deset ztratila, když nedokázala oslovit voliče ve zcela žádném volebním obvodě.



Mandát neobhájil ani senátní matador Milan Štěch. Ten měl přitom největší šanci zabodovat z trojice postupujících kandidátů, jelikož jako jediný skončil na prvním místě. Místopředseda ČSSD Michal Šmarda na Žďársku a Radek Sušil na Karvinsku postoupili z druhých míst.



Za neúspěch ČSSD podle Dvořákové může nejednotnost strany spojená s působením strany ve vládní koalici, kde „je otloukánkem“. Milan Štěch

"Slušně, ale důrazně."

Milan Štěch



Jan Hamáček ČSSD

Obměna vedení by sice mohla pomoci, jak ale politoložka dodává, není z koho vybírat. „Možná by to mohl být staronový hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který je populární a mohl by ČSSD dát nový impulz. Zatím tam ovšem vidím spíš bratrovražedné boje, žádné výrazné programové body,“ sčítá.



ČSSD nemá mít šanci ani oslovit mladé levičáky, jelikož se levicový proud na Západě „pohybuje úplně jiným směrem, řeší otázky genderu, tolerance vůči jinakosti a nevyvolávání strachu“.



A nepříliš dobře se má cítit i Andrej Babiš. „Musí se cítit velmi ohrožen, protože covidová krize a aktuální prudký nárůst nakažených dokazuje, že na vládní úrovni došlo k selhání. Příslušní ministři a premiér to včas nezachytili, neopírali se o stanoviska odborníků, nepřijali preventivní opatření. A když exministr Vojtěch nebo docent Maďar chtěli něco udělat, Babiš jim to zrušil,“ míní Dvořáková s tím, že v příštím volebním roce bude ekonomická situace mnoha lidí horší, nežli je dnes. Andrej Babiš ANO 2011



Andrej Babiš ANO 2011

Nejistota to ovšem může být i pro opozici: „Otázka je, zda to bude opozice schopna využít ve smyslu předložení životaschopné alternativy, která se nebude opírat jen o prohlášení, že nechce Babiše.“ Psali jsme: Senát, přehlídka tragických minorit. Už to zruště, zní po dalších ignorovaných volbách Láska vítězí. Video s umělci pomohlo senátorovi k obhajobě. Žantovskému nepomohla ani podpora od Kalouska Ani kníže nepomohl. Šabatová neuspěla Smutný odchod posledního pamětníka začátku Senátu. Štěch prohrál se Svobodným

