Nechci občany příliš děsit. Nový rektor VŠE promluvil o ekonomickém programu vlády

Historik Martin Kovář na Rádiu Z zpovídal budoucího rektora Vysoké školy ekonomické Petra Dvořáka, jenž v letošním roce usedne do křesla rektora VŠE. Chtěl od něj slyšet, jak hodnotí rozpočtové plány vlády premiéra Petra Fialy (ODS). A dočkal se. „Aby to zase příliš občany neděsilo,“ zaznělo od budoucího rektora. K inflaci.

Premiér Petr Fiala (ODS) spolu se svou vládou získal důvěru. Poslanci hlasovali mimo jiné pro rozpočtové plány vlády. Pětikoalice ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a Starostů slibovala po vítězství ve volbách, že nebude zvyšovat daně a že české veřejné finance postaví na nohy.

„Ekonomický program nové vlády se mi líbí, ale mám tam řadu otazníků. Je to program velmi ambiciózní a přál bych nové vládě, aby se jim to všechno podařilo; ale na druhou stranu říkám, že to bude asi nesmírně obtížné,“ pravil budoucí rektor.

V 90. letech minulého století se podle něj česká ekonomika posunula hodně dopředu, byl to velký skok, ale dnes Česko čelí problémům, kterým čelí i řada zemí světa. Ať už je to vysoká inflace nebo rychlé tempo zadlužování českého státu. A v této chvíli bude podle Dvořáka velmi náročně dodržet slib a opravdu nezvyšovat daně. „Nejsem si jist, jestli se jim podaří naplnit všechno, co mají před sebou bez toho, aby do těch daní museli sáhnout. To odhadnout neumím,“ podotkl Dvořák.

Inflace by podle něj mohla vystoupat až k deseti procentům, ale prý nechce občany děsit. „Lidi si myslí, že když řekneme, že inflace bude deset procent, tak lidi si myslí, že v únoru budou o 10 procent vyšší ceny. Ale tak to rozhodně není. Takže, aby to zase příliš občany neděsilo,“ zaznělo od budoucího rektora VŠE.

Aby lidem dodal trochu optimismu, konstatoval, že by ceny energií mohly v budoucnu zase klesnout, ale jedním dechem varoval, že neklesnou nijak dramaticky. Rozhodne ne na původní úroveň.

A přestože česká ekonomika řeší řadu problémů, české komerční banky jsou podle Dvořáka v natolik dobré kondici, že to zvládnou. I v době covidu. Věří, že si dobře povede i Česká republika jako celek. Snaží se prý na věci dívat optimisticky a nemá příliš rád úvahy o tom, v jaké krizi se zrovna nacházíme.

Pokud jde o vládu Petra Fialy, Dvořák uvítal, že kabinet hodlá více propojit české školství a firmy, aby i žáci a studenti měli pocit, že se opravdu učí něco, co se jim hodí v budoucím uplatnění. To je podle Dvořáka správná cesta.

