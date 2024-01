Nedávejte jí peníze, nebo jste u mě skončili. Trump přitvrdil

reklama

V primárkách v New Hampshiru vyhrál Donald Trump s 54,3 % voličských hlasů. Jeho republikánská protikandidátka Nikki Haleyová s 43,3 % prohrála. Ve vítězném projevu v New Hampshiru Trump označil Haleyovou za „podvodnici“, která měla „velmi špatnou noc“.

Stěžoval si v projevu i na to, že guvernér Floridy Ron DeSantis, který se v primárkách v Iowě umístil druhý, odstoupil, a Haleyová, která byla v Iowě třetí, stále míří na prezidentku.

Haleyová Trumpovi po zveřejnění výsledku voleb v New Hampshiru pogratulovala, potvrdila však, že v republikánském prezidentském klání zůstává.

Že by měla z prezidentského klání odstoupit, Haleyové radí i zakladatel a analytik společnosti Trafalgar Group Robert Cahaly. „Ztráta ve vašem domovském státě je věc, ze které se dělají politické nekrology, a já prostě nechápu, jak může být životaschopná, pokud bude poražena... Ve svém vlastním státě, a rozhodně bude poražena špatně,“ řekl Cahaly s odkazem na primárky v Jižní Karolíně, kde byla Haleyové guvernérkou. „Řekl bych, že pro svou budoucnost by asi měla vypadnout. Ale udělá to? To nevím.“

S Cahalym se shoduje i Andy Sabin, předseda představenstva společnosti Sabin Metals, jeden z předních republikánských dárců. Podle něj by nebylo přínosné, kdyby kampaň pokračovala i v Jižní Karolíně. „Znáte Kennyho Rogerse? ‚Musíte vědět, kdy je držet, musíte vědět, kdy je složit. Musíte vědět, kdy odejít.‘ Je čas, aby Nikki Haleyová odešla,“ řekl Sabin a citoval zpěvákovu píseň z roku 1978.

Haleyová mezitím dále pokračuje v kampani. „V Jižní Karolíně je dnes skvělý den! Jsem rád, že jsem doma, a jsem připravena pustit se do práce. Pojďme na to!“

It’s a great day in South Carolina! I’m glad to be home and I’m ready to get to work. Let’s do this! pic.twitter.com/Q9SEGKEAlu — Nikki Haley (@NikkiHaley) January 25, 2024

Podle Trumpa, je Haleyová špatná pro celou Republikánskou stranu.

„Nikky Haleyová je velmi špatná pro Republikánskou stranu a vlastně i pro naši zemi. Její falešná prohlášení, hanlivé komentáře a ponižující veřejné prohry jsou pro skutečné americké vlastence ponižující,“ napsal o své protikandidátce den po výsledcích primárek Trump na sociální platformě Truth Social.

Trump Haleyovou údajně dobře zná, označil ji za „přinejlepším průměrnou“. Haleyová by dle jeho názoru nebyla schopna postavit se světovým lídrům. „Nikki jsem dobře znal, byla přinejlepším průměrná, není tou, která by se mohla postavit světovým lídrům, a nikdy to neudělala. To bylo na mně, a proto si Spojených států vážili,“ uvedl Trump.

Skrze příspěvek též varoval dárce, že pokud budou dále přispívat na kampaň Haleyové, budou z jeho „MAGA tábora“ vyloučeni.

Příspěvek vylepšil o svůj poznatek, že když on v roce 2016 kandidoval na prezidenta a vyhrál, dárci poražených kandidátů za ním poté přicházeli a nabízeli mu finanční pomoc. Taková praxe je dle slov Trumpa v politice standardní, v případě Haleyové to tak však platit nebude. „Každý, kdo ‚přispěje‘ Haleyové, bude od této chvíle trvale vyloučen z tábora MAGA. Nechceme je (dary) a nebudeme je přijímat, protože Amerika je u nás na prvním místě a VŽDY bude!“

Haleyová odpověděla na Trumpův příspěvek na sociální síti X. „No tak v tom případě… darujte zde. Pojďme!“ napsala a k příspěvku přidala odkaz na stránku, kde je možné přispět na její kampaň.

Well in that case…donate here. Let’s Go!??????https://t.co/TjLtIeDHlr — Nikki Haley (@NikkiHaley) January 25, 2024

Někteří miliardáři se již stahují.

Reid Hoffman, miliardář a spoluzakladatel společnosti LinkedIn, který Haleyové věnoval šestimístnou částku, podle osoby obeznámené se záležitostí, již další dar neposkytne.

„Abych pro guvernérku Haleyovou shromáždil více peněz, musel bych vidět cestu k jejímu vítězství v primárkách,“ řekl Dmitri Mehlhorn, Hoffmanův poradce. „To by bylo pravděpodobné, kdyby vyhrála v New Hampshire, ale teď to nevidím.“

I spoluzakladatel amerického maloobchodního řetězce Home Depot minulý týden řekl listu Financial Times, že o „významném daru“ na její kampaň bude uvažovat, až po výsledcích v New Hamphshiru. Od té doby se ho listu nepodařilo kontaktovat, aby se k věci znovu vyjádřil.

