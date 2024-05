Nedělají nic a stejně jim odchází voliči... Kalousek se bavil nad čísly pro Fialu

reklama

Kalousek ve veřejném prostoru pravidelně tepe vládu za to, že neplní své cíle na konsolidaci veřejných financí. Trnem v oku je mu například schválený rozpočet na letošní rok, který počítá s obrovským schodkem.

„Letošní rok je prvním rokem od roku 2019, kdy nejsou rozpočtovány žádné mimořádné výdaje (covid, kompenzace energií). Předpokládá se mírný růst a mnohem nižší inflace. Prostě ‚normální ekonomické časy‘. Přesto do něj vstupujeme se schváleným deficitem centrální vlády 270 miliard.

To je vážný strukturální problém, příznak vážné nemoci. Označovat takový stav jako ‚zdravé veřejné finance‘ je nejen nepravdivé, ale i neodpovědné a nebezpečné. Vyvolává to dojem, že problém vlastně neexistuje a není třeba ho nějak zásadně řešit. Jeho neřešením se přitom odsuzujeme k fatálním důsledkům,“ napsal Kalousek v jednom ze svých tweetů.

I přesto, že vláda nečiní razantní úsporná opatření jako Kalousek v době, kdy byl ministrem financí, vládní strany ve volebních průzkumech nadále padají. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Median by se do Poslanecké sněmovny vůbec nedostaly TOP 09 a KDU-ČSL, které by shodně obdržely jen 3,5 % hlasů. Druhou ODS by pak volilo jen 13 %, zatímco první ANO má obrovský náskok a téměř 33 % voličů.

Do Poslanecké sněmovny by se z vládních stran dostali také Piráti (10 %) a Starostové (8 %). Kolem 10 % se dlouhodobě pohybuje SPD. Žádná další strana včetně SOCDEM (4,5 %), KSČM (3,5 %) nebo stran PRO (3 %) a Trikolora (1,5 %) by se do Sněmovny nedostala.

Trvalý pokles obliby vládních stran komentuje na Facebooku Kalousek, podle nějž vláda špatně hospodaří ve strachu z odchodu voličů, kteří ale stejně odcházejí. „Nad těmito průzkumy mi vždy zní v uších věty mých bývalých kolegů z vládních stran: ‚Kdybychom šetřili státní výdaje a dělali reformy tak, jak jsme slibovali, přišli bychom o voliče.‘

Nezdá se ale, že by voliči nějak zvlášť oceňovali neochotu dát státní rozpočet do pořádku. Přicházet o voliče proto, že jsem udělal kus nevděčné, ale nezbytné práce, s tím se ještě dá žít. Ale přicházet o ně proto, že jsem pořádně neudělal nic, to už hodně bolí…,“ reagoval ironicky Kalousek.

