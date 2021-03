Neházejte to na firmy, rozčiloval se Dlouhý na ČT. Včera šel po náplavce a byl šokován

Hostem studia ČT24 byl prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý. „Kompenzace pro podnikatele by mohly být jednodušší.“ Prozradil také, co si myslí o rekordním schodku státního rozpočtu 500 miliard. Možná vás to překvapí. „Bojuji za maloobchod a služby, tyhle Škodovky a ČEZ by bez nich nebyly nic,“ říká. Vyrazil také na náplavku a byl šokován.

reklama

Anketa Stydíte se před zahraničím, jak Česko zvládá covid-19? Stydím 25% Nestydím 75% hlasovalo: 6604 lidí

Dlouhý byl moderátorem nejdříve dotazován na to, jak prožíval začátek epidemie. „Budu brutálně otevřený, nikdo z nás před rokem nepočítal, že tady budu ještě dnes stát a budeme se o tom takhle bavit.“ K vládní pomoci postiženým podnikům Dlouhý řekl: „V té první vlně to bylo problematické a problematické je to dosud. Především proto, že postupně se nějaké kompenzační programy vytvořily, postupně lidem začaly docházet peníze, ale stále se nestalo to, po čem jsme volali vlastně už od léta loňského roku, a to je vytvořit jeden transparentní, pokud možno jednoduchý trvalý program, a místo toho máme covid nájemné, covid vleky a já nevím co všechno.“

Hospodářská komora navíc podle Dlouhého již od začátku byla pro to, aby podpora byla odvozena od poklesu obratu mezi dvěma určitými obdobími. „Dneska mě mrzí, že k tomu nedošlo, mohlo to být jednodušší. Podpora třeba přišla, ale přišla problematicky, bylo to takové složité a otevřelo to cestu na jedné straně k tomu, že spousta podnikatelů na to nedosáhla, a na druhé straně to umožnilo i černé pasažéry.“

Jaký pocit má Dlouhý z jednání s ministryní financí? A co si myslí o schodku 500 miliard státního rozpočtu? „Protože jsem nejen prezident Hospodářské komory, ale také ekonom, tak platí následující tvrzení: vzhledem k tomu, jak velký průšvih ta pandemie s prominutím je, jak to dlouho trvá, tak celková situace české ekonomiky i ten nárůst zadluženosti není tak strašlivý, jak bych si myslel, kdybych byl býval věděl, jak tvrdá ta pandemie bude. Problém je, že v rámci toho je tady menší okruh podnikatelů, kteří dnes už opravdu velmi trpí, a to jsou zrovna ti moji členové.“

Psali jsme: Vladimír Dlouhý: Na politikaření nemá naše ekonomika prostor

A co říká prezident Hospodářské komory na možné uzavření průmyslu? „Tak já si za prvé myslím, že kdyby se zavřely průmyslové podniky a nějakým mávnutím kouzelného proutku se za tři čtyři týdny otevřely, že ta změna v průběhu pandemie by nebyla tak drastická ve srovnání se scénářem, kdy se nezavřou. A je strašně mylná představa, že se situace za tři týdny tak zlepší, že se otevřou všechny ty hotely, restaurace, fitka,“ myslí si Dlouhý.

„Já jsem člověk, který bojuje za maloobchod a služby. Tyhle Škodovky a ČEZ by bez těch malých podniků nebyly nic,“ říká Dlouhý. K testování ve firmách již od této středy dále řekl: „Já si velmi přeji, aby to bylo. Průmysl musí také přinést něco na stůl, povinné roušky a testování, nicméně já bych si především přál, aby těch testů bylo dost, a za druhé, aby existovalo právní zabezpečení toho testování, protože ten podnikatel musí být schopen nařídit tomu jednotlivému zaměstnanci, aby se nechal testovat.“

V současné době házet problém epidemie na firmy a podnikatele je podle Dlouhého chyba: „Já jsem se byl projít včera na náplavce a byl jsem naprosto šokován, že jsem byl jeden asi z třiceti, který měl na nose roušku. Mnohdy jsem se musel lokty prodírat, kolik tam bylo lidí. Dnes je moderní to všechno házet na firmy, ale je to o celkové disciplinovanosti české společnosti.“

Psali jsme: Pandemie? Ne. Jaromír Jágr promluvil k Čechům Murňák (Piráti): Praha rozšiřuje ochranu přírodní památky Zámky Výborný (KDU-ČSL): Přijmout pomoc je jediné správné řešení A je veselo. Putin? Hlavní rouškař našel „hybridní stránku“. Dostal dvojitou sodu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.